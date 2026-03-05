اقرأ أكثر
٤:١٩ م · ٥ مارس ٢٠٢٦

يعود النفط إلى مستويات قياسية محلية؛ ولا يزال مضيق هرمز غير سالك ⛽⚓

الوضع الراهن المحيط بإيران تتبع إيران سياسة متشددة: فمن جهة، يدّعي نائب وزير الخارجية أنه لم تُرسل أي إشارات إلى الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، وأن التركيز منصبّ على الدفاع...

