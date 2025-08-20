🗽 Abertura do mercado americano - 20/08/2025

🔴 AO VIVO com Emanoelle Santos e Felipe Dabul!

Nesta terça-feira, 23/07, às 10h30, acompanhe a leitura de mercado ao vivo com Emanoelle Santos (XTB) e o convidado especial da semana: Felipe Dabul, sócio-fundador da Trade de Valor e referência nacional em educação financeira e acompanhamento profissional para investidores e traders.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, Felipe é especialista em Análise Técnica, Swing Trade e Position Trade, liderando uma equipe que impacta diariamente milhares de traders no Brasil com relatórios, transmissões ao vivo e suporte contínuo. Sua abordagem prática e estratégica já transformou a performance de muitos investidores.

🎯 Na live de hoje: destaques do dia, análise em tempo real e insights estratégicos para você operar com clareza e disciplina.



