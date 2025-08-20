Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
🗽 Abertura do mercado americano - 20/08/2025

10:20 20 de agosto de 2025

🔴 AO VIVO com Emanoelle Santos e Felipe Dabul!

Nesta terça-feira, 23/07, às 10h30, acompanhe a leitura de mercado ao vivo com Emanoelle Santos (XTB) e o convidado especial da semana: Felipe Dabul, sócio-fundador da Trade de Valor e referência nacional em educação financeira e acompanhamento profissional para investidores e traders.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, Felipe é especialista em Análise Técnica, Swing Trade e Position Trade, liderando uma equipe que impacta diariamente milhares de traders no Brasil com relatórios, transmissões ao vivo e suporte contínuo. Sua abordagem prática e estratégica já transformou a performance de muitos investidores.

🎯 Na live de hoje: destaques do dia, análise em tempo real e insights estratégicos para você operar com clareza e disciplina.

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
