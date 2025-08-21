Bons resultados do Walmart não agradaram ao mercado

O Walmart divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025. Os investidores ficaram um tanto desapontados. A taxa de crescimento foi considerada fraca, os múltiplos de avaliação permanecem muito elevados e os riscos externos para a empresa estão aumentando. As ações caíram mais de 4%.

Lucro por ação (EPS): US$ 0,68 vs. esperado US$ 0,73

Receita: US$ 177,4 bilhões vs. esperado US$ 175,9 bilhões

Crescimento das vendas: 4,8% vs. esperado 4,21%

Margem bruta: subiu para 22,8% vs. esperado 24,8%

Revisão da projeção de crescimento anual de vendas: de 3–4% para 3,75–4,75%

Custos operacionais: aumento de 8% ano a ano

Vendas de e-commerce: aumento de 26%

O índice P/L (Preço/Lucro) da companhia está atualmente próximo das máximas históricas, em torno de 38, bem acima da média do setor.

A política do Federal Reserve de manter as taxas de juros e as tarifas adicionais impostas pela nova administração presidencial representam sérias ameaças à condição da empresa nos próximos trimestres.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que “o Walmart será capaz de absorver parte dos custos relacionados às tarifas”. Naturalmente, isso pode gerar preocupações entre os acionistas, que estão mais interessados nos lucros da empresa do que em apoiar as políticas do presidente dos EUA. O CEO Doug McMillon anunciou que, apesar dos esforços do Walmart para evitar aumentos de preços, eles serão inevitáveis.

Perspectiva do gráfico

As ações do Walmart caem hoje após a divulgação dos resultados trimestrais e se aproximam da média móvel exponencial de 100 dias (linha dourada). A quebra desse nível pode empurrar o preço para a faixa de US$ 96–97 por ação. Apesar das vendas sólidas, o aumento dos custos operacionais reduziu a lucratividade da companhia, o que não agradou aos investidores e gerou pressão vendedora.

Fonte: xStation5

A escala do Walmart joga a seu favor. A empresa é o maior distribuidor e empregador dos EUA. Essa dimensão permite ao Walmart absorver custos e negociar condições impossíveis para concorrentes menores.

A administração transmite confiança aos investidores ao elevar suas projeções. No entanto, o mercado permanece cauteloso, penalizando a ação com uma queda significativa.

O futuro do Walmart será moldado pela próxima reunião em Jackson Hole. A política de juros do Federal Reserve provavelmente determinará a força do consumo nos próximos trimestres, impactando diretamente os lucros da companhia.

