Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Calendário Econômico – PMIs e pedidos de seguro-desemprego nos EUA em foco (21.08.2025)

10:10 21 de agosto de 2025

A quinta-feira será dominada pelos relatórios de PMI, que trarão sinais sobre a atividade na manufatura e nos serviços das principais economias. O índice da Zona do Euro, que vem se mantendo levemente acima de 50, deve cair 0,2 pontos, sugerindo uma expansão mais lenta do setor privado após a entrada em vigor das tarifas de Donald Trump.

Nos EUA, além do PMI, serão divulgados os pedidos semanais de seguro-desemprego — especialmente relevantes após as minutas do Fed de ontem, que destacaram confiança no emprego e maior preocupação com a inflação. Também saem o relatório regional do Fed da Filadélfia e o índice antecedente da economia americana.

 

Agenda Econômica de Hoje (horário de Brasília, GMT-3)

04:15 – França, PMI (agosto):

  • PMI composto: previsão 48,5 | anterior 48,6

  • PMI industrial: previsão 48,2 | anterior 48,2

  • PMI serviços: previsão 48,5 | anterior 48,5

04:30 – Alemanha, PMI (agosto):

  • PMI composto: previsão 50,2 | anterior 50,6

  • PMI industrial: previsão 48,8 | anterior 49,1

  • PMI serviços: previsão 50,4 | anterior 50,6

05:00 – Zona do Euro, PMI (agosto):

  • PMI composto: previsão 50,7 | anterior 50,9

  • PMI serviços: previsão 50,8 | anterior 51,0

  • PMI industrial: previsão 49,5 | anterior 49,8

05:00 – Polônia, Produção industrial (julho):

  • Produção: previsão 1,6% a/a | anterior -0,1% a/a

05:00 – Polônia, Mercado de trabalho (julho):

  • Emprego: previsão -0,8% a/a | anterior -0,8% a/a

  • Salários setor corporativo: previsão 8,6% a/a | anterior 9,0% a/a

05:00 – Polônia, Inflação (julho):

  • PPI: previsão -1,4% a/a | anterior -1,8% a/a

05:30 – Reino Unido, PMI (agosto):

  • PMI serviços: previsão 51,8 | anterior 51,8

  • PMI industrial: previsão 48,2 | anterior 48,0

  • PMI composto: previsão 51,6 | anterior 51,5

08:30 – EUA, Discurso do membro do FOMC Raphael Bostic

09:30 – Canadá, Índice de Preços de Matérias-Primas (julho):

  • Mensal: previsão -0,5% m/m | anterior 2,7% m/m

  • Anual: anterior 1,1% a/a

09:30 – Canadá, Inflação (julho):

  • Índice de Preços Industriais (IPPI): previsão 0,3% m/m | anterior 0,4% m/m

  • IPPI anual: anterior 1,7% a/a

09:30 – EUA, Pedidos semanais de seguro-desemprego:

  • Pedidos iniciais: previsão 226K | anterior 224K

  • Média de 4 semanas: anterior 221,75K

  • Pedidos contínuos: previsão 1,960M | anterior 1,953M

09:30 – EUA, Fed da Filadélfia (agosto):

  • Índice manufatureiro: previsão 6,8 | anterior 15,9

  • Condições de negócios: anterior 21,5

  • Preços: anterior 58,8

  • Novas encomendas: anterior 18,4

  • Emprego: anterior 10,3

11:45 – EUA, PMI (agosto):

  • PMI manufatura: previsão 49,7 | anterior 49,8

  • PMI composto (S&P Global): anterior 55,1

  • PMI serviços: previsão 54,2 | anterior 55,7

12:00 – EUA, Indicadores (julho):

  • Índice antecedente: previsão -0,1% m/m | anterior -0,3% m/m

  • Vendas de casas usadas: previsão 3,92M | anterior 3,93M

15:00 – EUA, Leilão de TIPS de 30 anos:

  • Anterior: 2,403%

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app