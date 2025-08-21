Calendário Econômico – PMIs e pedidos de seguro-desemprego nos EUA em foco (21.08.2025)

A quinta-feira será dominada pelos relatórios de PMI, que trarão sinais sobre a atividade na manufatura e nos serviços das principais economias. O índice da Zona do Euro, que vem se mantendo levemente acima de 50, deve cair 0,2 pontos, sugerindo uma expansão mais lenta do setor privado após a entrada em vigor das tarifas de Donald Trump.

Nos EUA, além do PMI, serão divulgados os pedidos semanais de seguro-desemprego — especialmente relevantes após as minutas do Fed de ontem, que destacaram confiança no emprego e maior preocupação com a inflação. Também saem o relatório regional do Fed da Filadélfia e o índice antecedente da economia americana.

Agenda Econômica de Hoje (horário de Brasília, GMT-3)

04:15 – França, PMI (agosto):

PMI composto: previsão 48,5 | anterior 48,6

PMI industrial: previsão 48,2 | anterior 48,2

PMI serviços: previsão 48,5 | anterior 48,5

04:30 – Alemanha, PMI (agosto):

PMI composto: previsão 50,2 | anterior 50,6

PMI industrial: previsão 48,8 | anterior 49,1

PMI serviços: previsão 50,4 | anterior 50,6

05:00 – Zona do Euro, PMI (agosto):

PMI composto: previsão 50,7 | anterior 50,9

PMI serviços: previsão 50,8 | anterior 51,0

PMI industrial: previsão 49,5 | anterior 49,8

05:00 – Polônia, Produção industrial (julho):

Produção: previsão 1,6% a/a | anterior -0,1% a/a

05:00 – Polônia, Mercado de trabalho (julho):

Emprego: previsão -0,8% a/a | anterior -0,8% a/a

Salários setor corporativo: previsão 8,6% a/a | anterior 9,0% a/a

05:00 – Polônia, Inflação (julho):

PPI: previsão -1,4% a/a | anterior -1,8% a/a

05:30 – Reino Unido, PMI (agosto):

PMI serviços: previsão 51,8 | anterior 51,8

PMI industrial: previsão 48,2 | anterior 48,0

PMI composto: previsão 51,6 | anterior 51,5

08:30 – EUA, Discurso do membro do FOMC Raphael Bostic

09:30 – Canadá, Índice de Preços de Matérias-Primas (julho):

Mensal: previsão -0,5% m/m | anterior 2,7% m/m

Anual: anterior 1,1% a/a

09:30 – Canadá, Inflação (julho):

Índice de Preços Industriais (IPPI): previsão 0,3% m/m | anterior 0,4% m/m

IPPI anual: anterior 1,7% a/a

09:30 – EUA, Pedidos semanais de seguro-desemprego:

Pedidos iniciais: previsão 226K | anterior 224K

Média de 4 semanas: anterior 221,75K

Pedidos contínuos: previsão 1,960M | anterior 1,953M

09:30 – EUA, Fed da Filadélfia (agosto):

Índice manufatureiro: previsão 6,8 | anterior 15,9

Condições de negócios: anterior 21,5

Preços: anterior 58,8

Novas encomendas: anterior 18,4

Emprego: anterior 10,3

11:45 – EUA, PMI (agosto):

PMI manufatura: previsão 49,7 | anterior 49,8

PMI composto (S&P Global): anterior 55,1

PMI serviços: previsão 54,2 | anterior 55,7

12:00 – EUA, Indicadores (julho):

Índice antecedente: previsão -0,1% m/m | anterior -0,3% m/m

Vendas de casas usadas: previsão 3,92M | anterior 3,93M

15:00 – EUA, Leilão de TIPS de 30 anos:

Anterior: 2,403%

