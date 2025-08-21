Rheinmetall recupera 3% tentando conter a liquidação 📈

As ações da gigante alemã de defesa Rheinmetall avançam cerca de +3% hoje, recuperando quase 7% em relação ao recente mínimo local, quando o papel chegou a cair brevemente abaixo dos €1.500.
Fatores principais:
-
Demanda sustentada em defesa: A procura por munição de 155 mm e veículos de transporte militar segue firme, especialmente se a Europa assumir o papel de principal garantidora da segurança da Ucrânia.
-
Contexto geopolítico: Segundo o Politico, o papel dos EUA na nova arquitetura de segurança europeia deverá ser marginal, o que aumentaria a responsabilidade (e o gasto) dos países europeus da OTAN.
-
Pressão de sentimento: A recente queda das ações parece ter sido mais ligada ao otimismo com possíveis negociações de paz do que a uma piora nos fundamentos da empresa.
Visão de analistas:
-
O JP Morgan mantém recomendação de “Overweight” (acima da média do mercado), com preço-alvo de €2.250 por ação.
-
O banco ressalta que os compromissos de maior gasto em defesa por parte da OTAN continuam sendo o principal suporte de longo prazo para a demanda da Rheinmetall.
Nível técnico importante: Uma recuperação consistente acima dos €1.600 poderia aliviar a pressão vendedora de curto prazo, enquanto a região dos €1.500 segue como suporte crítico.
Fonte: xStation5
