Euforia nas ações da Broadcom 📈 A empresa desafiará a Nvidia?

A Broadcom divulgou seus resultados do terceiro trimestre, que superaram amplamente as expectativas do mercado e confirmaram o papel crescente da empresa no segmento de inteligência artificial (IA). As ações dispararam 10,5% no pré-mercado em Wall Street após o anúncio de uma parceria com a OpenAI para a produção de aceleradores de IA personalizados. A administração destacou que as perspectivas para o ano fiscal de 2026 são muito melhores do que as estimadas anteriormente, graças a novos e importantes pedidos.

As receitas da empresa vêm crescendo de forma consistente de trimestre em trimestre, acompanhadas pela mesma tendência no retorno sobre o capital investido (ROIC). Ao mesmo tempo, o custo médio ponderado de capital (WACC) também está aumentando, mas em ritmo menor que o retorno. Isso significa que a empresa obtém mais com seus investimentos do que gasta para financiá-los, o que gera maior valor aos acionistas. Fonte: XTB Research

Os resultados da Broadcom foram avaliados positivamente por analistas, que destacam o forte crescimento no segmento de IA, apesar da desaceleração em outras áreas do mercado de semicondutores. Merece atenção o aumento da participação da receita proveniente de chips ASIC dedicados para seus dois maiores clientes, além da expansão do portfólio via cooperação com a OpenAI. Esse é um sinal importante de que a Broadcom está diversificando suas fontes de receita e fortalecendo sua posição frente à Nvidia. Além disso, o conselho de administração confirmou a permanência do CEO Hock Tan no cargo até pelo menos 2030, garantindo estabilidade estratégica para a companhia.

Resultados do 3º tri. FY2025

Receita total: US$ 15,95 bi (previsão: US$ 15,84 bi)

Lucro por ação ajustado (EPS): US$ 1,69 (previsão: US$ 1,67)

Receita de semicondutores: US$ 9,17 bi (previsão: US$ 9,1 bi)

Receita de infraestrutura e software: US$ 6,79 bi (previsão: US$ 6,75 bi)

Receita com semicondutores de IA: US$ 5,2 bi (previsão: US$ 5,11 bi)

EBITDA ajustado: US$ 10,7 bi (previsão: US$ 10,46 bi)

Gastos com P&D: US$ 1,48 bi (previsão: US$ 1,53 bi)

CapEx: US$ 142 mi (previsão: US$ 155,8 mi)

Previsões para o 4º tri. FY2025

Receita: aprox. US$ 17,4 bi (previsão: US$ 17,05 bi)

Margem EBITDA ajustada: 67%

Receita de semicondutores de IA: US$ 6,2 bi (previsão: US$ 5,82 bi)

Crescimento anual de receita: +24%

Aumento esperado no volume de entregas para parceiros do setor de IA

Perspectivas para os próximos trimestres e 2026

Forte aceleração prevista em 2026 , especialmente em IA .

Parceria com a OpenAI deve gerar mais de US$ 10 bi em pedidos , criando uma alternativa real aos chips da Nvidia .

Receita com IA em 2025 pode alcançar US$ 20 bi , com crescimento em 2026 acima das estimativas atuais (50–60% a/a) .

Continuidade do impulso em infraestrutura de data centers , impulsionado por investimentos de hyperscalers.

Liderança de Hock Tan até 2030, garantindo a execução da estratégia de consolidação e expansão em IA.

Mesmo antes da abertura, as ações da Broadcom já acumulavam alta de 32% no ano, com um P/L de 76. O otimismo dos investidores ficou evidente com o avanço de quase 11% no pré-mercado. Fonte: app da XTB.



⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.