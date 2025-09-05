Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Euforia nas ações da Broadcom 📈 A empresa desafiará a Nvidia?

11:17 5 de setembro de 2025

A Broadcom divulgou seus resultados do terceiro trimestre, que superaram amplamente as expectativas do mercado e confirmaram o papel crescente da empresa no segmento de inteligência artificial (IA). As ações dispararam 10,5% no pré-mercado em Wall Street após o anúncio de uma parceria com a OpenAI para a produção de aceleradores de IA personalizados. A administração destacou que as perspectivas para o ano fiscal de 2026 são muito melhores do que as estimadas anteriormente, graças a novos e importantes pedidos.

 

As receitas da empresa vêm crescendo de forma consistente de trimestre em trimestre, acompanhadas pela mesma tendência no retorno sobre o capital investido (ROIC). Ao mesmo tempo, o custo médio ponderado de capital (WACC) também está aumentando, mas em ritmo menor que o retorno. Isso significa que a empresa obtém mais com seus investimentos do que gasta para financiá-los, o que gera maior valor aos acionistas.  Fonte: XTB Research

Os resultados da Broadcom foram avaliados positivamente por analistas, que destacam o forte crescimento no segmento de IA, apesar da desaceleração em outras áreas do mercado de semicondutores. Merece atenção o aumento da participação da receita proveniente de chips ASIC dedicados para seus dois maiores clientes, além da expansão do portfólio via cooperação com a OpenAI. Esse é um sinal importante de que a Broadcom está diversificando suas fontes de receita e fortalecendo sua posição frente à Nvidia. Além disso, o conselho de administração confirmou a permanência do CEO Hock Tan no cargo até pelo menos 2030, garantindo estabilidade estratégica para a companhia.

 

Resultados do 3º tri. FY2025

  • Receita total: US$ 15,95 bi (previsão: US$ 15,84 bi)

  • Lucro por ação ajustado (EPS): US$ 1,69 (previsão: US$ 1,67)

  • Receita de semicondutores: US$ 9,17 bi (previsão: US$ 9,1 bi)

  • Receita de infraestrutura e software: US$ 6,79 bi (previsão: US$ 6,75 bi)

  • Receita com semicondutores de IA: US$ 5,2 bi (previsão: US$ 5,11 bi)

  • EBITDA ajustado: US$ 10,7 bi (previsão: US$ 10,46 bi)

  • Gastos com P&D: US$ 1,48 bi (previsão: US$ 1,53 bi)

  • CapEx: US$ 142 mi (previsão: US$ 155,8 mi)

 

Previsões para o 4º tri. FY2025

  • Receita: aprox. US$ 17,4 bi (previsão: US$ 17,05 bi)

  • Margem EBITDA ajustada: 67%

  • Receita de semicondutores de IA: US$ 6,2 bi (previsão: US$ 5,82 bi)

  • Crescimento anual de receita: +24%

  • Aumento esperado no volume de entregas para parceiros do setor de IA

 

Perspectivas para os próximos trimestres e 2026

  • Forte aceleração prevista em 2026, especialmente em IA.

  • Parceria com a OpenAI deve gerar mais de US$ 10 bi em pedidos, criando uma alternativa real aos chips da Nvidia.

  • Receita com IA em 2025 pode alcançar US$ 20 bi, com crescimento em 2026 acima das estimativas atuais (50–60% a/a).

  • Continuidade do impulso em infraestrutura de data centers, impulsionado por investimentos de hyperscalers.

  • Liderança de Hock Tan até 2030, garantindo a execução da estratégia de consolidação e expansão em IA.

Mesmo antes da abertura, as ações da Broadcom já acumulavam alta de 32% no ano, com um P/L de 76. O otimismo dos investidores ficou evidente com o avanço de quase 11% no pré-mercado. Fonte: app da XTB.


⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app