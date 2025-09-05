Euforia nas ações da Broadcom 📈 A empresa desafiará a Nvidia?

A Broadcom divulgou seus resultados do terceiro trimestre, que superaram amplamente as expectativas do mercado e confirmaram o papel crescente da empresa no segmento de inteligência artificial (IA). As ações dispararam 10,5% no pré-mercado em Wall Street após o anúncio de uma parceria com a OpenAI para a produção de aceleradores de IA personalizados. A administração destacou que as perspectivas para o ano fiscal de 2026 são muito melhores do que as estimadas anteriormente, graças a novos e importantes pedidos.
As receitas da empresa vêm crescendo de forma consistente de trimestre em trimestre, acompanhadas pela mesma tendência no retorno sobre o capital investido (ROIC). Ao mesmo tempo, o custo médio ponderado de capital (WACC) também está aumentando, mas em ritmo menor que o retorno. Isso significa que a empresa obtém mais com seus investimentos do que gasta para financiá-los, o que gera maior valor aos acionistas. Fonte: XTB Research
Os resultados da Broadcom foram avaliados positivamente por analistas, que destacam o forte crescimento no segmento de IA, apesar da desaceleração em outras áreas do mercado de semicondutores. Merece atenção o aumento da participação da receita proveniente de chips ASIC dedicados para seus dois maiores clientes, além da expansão do portfólio via cooperação com a OpenAI. Esse é um sinal importante de que a Broadcom está diversificando suas fontes de receita e fortalecendo sua posição frente à Nvidia. Além disso, o conselho de administração confirmou a permanência do CEO Hock Tan no cargo até pelo menos 2030, garantindo estabilidade estratégica para a companhia.
Resultados do 3º tri. FY2025
Receita total: US$ 15,95 bi (previsão: US$ 15,84 bi)
Lucro por ação ajustado (EPS): US$ 1,69 (previsão: US$ 1,67)
Receita de semicondutores: US$ 9,17 bi (previsão: US$ 9,1 bi)
Receita de infraestrutura e software: US$ 6,79 bi (previsão: US$ 6,75 bi)
Receita com semicondutores de IA: US$ 5,2 bi (previsão: US$ 5,11 bi)
EBITDA ajustado: US$ 10,7 bi (previsão: US$ 10,46 bi)
Gastos com P&D: US$ 1,48 bi (previsão: US$ 1,53 bi)
CapEx: US$ 142 mi (previsão: US$ 155,8 mi)
Previsões para o 4º tri. FY2025
Receita: aprox. US$ 17,4 bi (previsão: US$ 17,05 bi)
Margem EBITDA ajustada: 67%
Receita de semicondutores de IA: US$ 6,2 bi (previsão: US$ 5,82 bi)
Crescimento anual de receita: +24%
Aumento esperado no volume de entregas para parceiros do setor de IA
Perspectivas para os próximos trimestres e 2026
Forte aceleração prevista em 2026, especialmente em IA.
Parceria com a OpenAI deve gerar mais de US$ 10 bi em pedidos, criando uma alternativa real aos chips da Nvidia.
Receita com IA em 2025 pode alcançar US$ 20 bi, com crescimento em 2026 acima das estimativas atuais (50–60% a/a).
Continuidade do impulso em infraestrutura de data centers, impulsionado por investimentos de hyperscalers.
Liderança de Hock Tan até 2030, garantindo a execução da estratégia de consolidação e expansão em IA.
Mesmo antes da abertura, as ações da Broadcom já acumulavam alta de 32% no ano, com um P/L de 76. O otimismo dos investidores ficou evidente com o avanço de quase 11% no pré-mercado. Fonte: app da XTB.
