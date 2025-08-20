Forte tom de aversão ao risco domina os mercados na quarta-feira

Na abertura de Wall Street, observou-se uma clara retirada de ativos de risco, impulsionada pelas crescentes preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia não tragam resultados concretos, podendo se arrastar por meses, e não semanas.

Somando-se à incerteza, os investidores aguardam a publicação da ata do FOMC, embora seu impacto possa ser limitado diante do aguardado discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, na sexta-feira. Cresce a especulação de que Powell poderá usar a ocasião para moderar as expectativas de cortes iminentes nas taxas de juros.

Em paralelo, a mais recente tentativa de Donald Trump de forçar outra renúncia no Fed — citando alegações contra a conselheira Lisa Cook — é vista como um movimento para aumentar sua influência sobre o banco central.

Desempenho dos Mercados

US100 caiu mais de 1,5%. O movimento reflete a mesma dinâmica de queda observada no final de julho e início de agosto. Uma quebra abaixo do nível de 23.000 pontos poderia desencadear a maior correção desde março.

Ouro (GOLD) subiu mais de 0,7%, recuperando-se do menor nível desde 1º de agosto. A incerteza crescente leva investidores novamente para ativos de refúgio.

