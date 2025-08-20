Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Forte tom de aversão ao risco domina os mercados na quarta-feira

13:13 20 de agosto de 2025

Na abertura de Wall Street, observou-se uma clara retirada de ativos de risco, impulsionada pelas crescentes preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia não tragam resultados concretos, podendo se arrastar por meses, e não semanas.

Somando-se à incerteza, os investidores aguardam a publicação da ata do FOMC, embora seu impacto possa ser limitado diante do aguardado discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, na sexta-feira. Cresce a especulação de que Powell poderá usar a ocasião para moderar as expectativas de cortes iminentes nas taxas de juros.

Em paralelo, a mais recente tentativa de Donald Trump de forçar outra renúncia no Fed — citando alegações contra a conselheira Lisa Cook — é vista como um movimento para aumentar sua influência sobre o banco central.

Desempenho dos Mercados

US100 caiu mais de 1,5%. O movimento reflete a mesma dinâmica de queda observada no final de julho e início de agosto.  Uma quebra abaixo do nível de 23.000 pontos poderia desencadear a maior correção desde março.

 

 

Ouro (GOLD) subiu mais de 0,7%, recuperando-se do menor nível desde 1º de agosto.  A incerteza crescente leva investidores novamente para ativos de refúgio.

 

 

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

