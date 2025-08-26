Panorama das Commodities – Petróleo, Prata, Café, Trigo (26.08.2025)

Petróleo

O petróleo bruto teve uma recuperação significativa nos últimos dias em meio a dúvidas renovadas sobre a possibilidade de qualquer acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Simultaneamente, parece improvável que os Estados Unidos imponham restrições adicionais às exportações de petróleo russo no clima atual.

A única nova ação dos EUA foi aplicar uma tarifa adicional de 25% à Índia pela compra de petróleo russo. No entanto, isso é visto como uma decisão puramente política, destinada a coagir a Índia a se alinhar ao novo regime tarifário. Se a Índia mudasse para comprar petróleo em outros lugares, isso introduziria repentinamente uma nova demanda significativa no mercado aberto.

Os preços do petróleo também reagiram positivamente ao aumento das expectativas de cortes de juros nos EUA, que poderiam, em teoria, estimular a demanda por produtos e levar a um maior consumo de petróleo.

Há uma especulação crescente de que os EUA podem estar se aproximando de um pico local de produção. Novos projetos estão no ponto de equilíbrio com os preços atuais do petróleo. Agora é amplamente observado que a produtividade dos poços está claramente em declínio, enquanto os custos estão aumentando.

De acordo com a EIA, o atual excesso de oferta, desencadeado em parte pela decisão da OPEP+ de restaurar a produção mais rapidamente, deve causar uma queda mais forte nos preços no curto prazo. A EIA indica que o crescimento dos estoques nos próximos trimestres pode chegar a 2 milhões de barris por dia.

Os estoques de petróleo bruto caíram recentemente, mas seus movimentos estão em linha com as tendências sazonais. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A sazonalidade sugere consolidação nos próximos dias, mas uma recuperação é esperada depois, com um pico sazonal por volta do final de outubro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O petróleo bruto tem se recuperado nos últimos dias, e hoje pode ser potencialmente a primeira sessão de queda após quatro dias consecutivos de fortes ganhos. Fonte: xStation5

Prata

Os preços da prata estão a apenas 1,5% dos picos locais recentes, que são os mais altos desde 2011.

Os preços dos metais preciosos permanecem elevados em meio às crescentes expectativas de cortes nas taxas de juros. Além disso, fatores de incerteza relacionados à ausência de uma perspectiva de paz na Ucrânia e aos riscos tarifários estão contribuindo para o sentimento.

Os ETFs continuam adquirindo prata, elevando o valor do metal mantido nesses fundos para máximas históricas, superando US$ 30 bilhões .

. A razão ouro-prata continua em queda. Se o mercado de alta dos metais preciosos continuar, a razão pode cair para sua média de 10 anos de 82. Com o preço do ouro a US$ 3.350 (o ponto médio da consolidação desde abril), isso implicaria em um preço da prata de US$ 40,85 por onça.

A razão ouro/prata caiu significativamente recentemente. Uma queda da razão para 82, com o preço atual do ouro em US$ 3.350, significaria que o preço da prata deveria ultrapassar claramente os US$ 40 por onça. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A prata não está sobrevalorizada no curto prazo, com base em seu desvio da média móvel de 100 sessões. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O valor de prata mantido em ETFs ultrapassa US$ 30 bilhões. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Café

Após romper o nível de 380 centavos por libra , os preços do café começaram uma correção a partir de um ponto de resistência significativo. A queda continua durante a sessão de terça-feira.

, os preços do café começaram uma correção a partir de um ponto de resistência significativo. A queda continua durante a sessão de terça-feira. Importadores dos EUA estão cancelando embarques de café do Brasil, forçando-os a buscar suprimento em outros mercados.

Os estoques de café permanecem em níveis muito baixos. A quantidade de café aguardando certificação também é baixa.

Os preços do café também foram influenciados por preocupações com o clima no Brasil, que podem levar a uma queda na produção da próxima safra.

A colheita desta temporada no Brasil está praticamente concluída, com a maioria dos dados preliminares sugerindo um rendimento menor que o da temporada passada.

O preço do café subiu acentuadamente, em linha com sua média de 5 anos. Vale notar, no entanto, que a média de 5 anos agora sugere uma queda, enquanto as médias de longo prazo apontam para uma consolidação antes de uma forte recuperação no final do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os estoques permanecem baixos. Uma queda adicional nos estoques poderia sugerir que o recente aumento de preços pode continuar. No entanto, se os estoques subirem, isso indicaria que a situação de oferta não é tão grave. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O preço do café recuou da linha de tendência de baixa traçada a partir dos picos de fevereiro e abril. Fonte: xStation5

Trigo

Após o rollover de contrato, o preço do trigo permanece em uma tendência lateral, indicando ausência de perspectivas claras para grandes mudanças fundamentais.

O relatório mais recente do WASDE sugeriu um excesso crescente de oferta no mercado de trigo. Além disso, o trigo tem estado sob pressão devido à possibilidade de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

sugeriu um excesso crescente de oferta no mercado de trigo. Além disso, o trigo tem estado sob pressão devido à possibilidade de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O preço do trigo está a pouco menos de duas desvios padrão de sua média anual. Após a expiração do contrato de setembro, o preço ainda saltará cerca de 30 centavos por bushel. No entanto, o trigo pode ser considerado sobrevendido no curto prazo.

A qualidade do trigo nos EUA permanece relativamente alta. A colheita de trigo de inverno está praticamente concluída, enquanto a colheita de trigo de primavera está cerca de metade concluída, o que está em linha com a média.

O trigo está se comportando aproximadamente em linha com sua média de 5 anos, o que pode sugerir potencial para uma pequena recuperação no curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O posicionamento no trigo está novamente tendendo para um nível extremamente baixo. No entanto, vale notar que as posições longas também estão se recuperando, o que pode sugerir potencial para uma mudança de tendência em um futuro próximo. Ainda assim, preços em torno de 500 centavos por bushel são considerados atrativos para uma recuperação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

