5 riesgos que amenazan a los mercados en el segundo semestre de 2026

Los mercados llegan al segundo semestre con máximos bursátiles, volatilidad moderada y beneficios empresariales sólidos. A primera vista, parece una combinación ideal. Sin embargo, los grandes riesgos no suelen aparecer cuando todo resulta evidentemente frágil, sino cuando los precios dejan poco margen para que algo salga mal. ¿Qué podría alterar el equilibrio durante los próximos meses? Cinco amenazas destacan por su capacidad para afectar al mismo tiempo a acciones, bonos, crédito y materias primas.

1. Una nueva subida de las tasas de interés

El primer riesgo es una nueva subida de las tasas de interés acompañada por un aumento de la prima por plazo. Como hemos comentado en casi cada análisis debido a su relevancia, la Reserva Federal mantuvo el 29 de julio el rango de los fondos federales entre el 3,50% y el 3,75%, pero tres miembros prefirieron elevarlo un cuarto de punto. La inflación continúa por encima del objetivo y las perturbaciones energéticas han demostrado que pueden cambiar rápidamente las expectativas. El mercado ya no discute únicamente cuándo llegarán los recortes. También considera si el siguiente movimiento podría volver a ser al alza.

El Tesoro estadounidense muestra la tensión con mayor claridad que la bolsa. El 5 de agosto, la rentabilidad a diez años cerró en el 4,63% y la de treinta años en el 5,17%. El tramo a treinta años tocó recientemente el 5,28%, un máximo de diecinueve años. Una tasa larga elevada afecta al valor presente de los beneficios futuros, encarece hipotecas e inversión y compite directamente con las acciones. Si sube por crecimiento sólido, parte del impacto puede compensarse con beneficios. Si sube por inflación, déficit o pérdida de confianza, el efecto resulta más dañino. La prima por plazo añade un componente que la Reserva Federal no controla de manera directa. El Gobierno necesita financiar déficits elevados y las empresas tecnológicas emiten deuda para construir centros de datos. Ambos compiten por el mismo capital.

BlackRock calcula que el gasto de los hiperescaladores previsto para 2026 se revisó aproximadamente un 30% al alza durante seis meses, hasta unos 720.000 millones de dólares. Una demanda de financiación tan grande puede mantener altos los rendimientos aunque la Reserva Federal deje de subir los tipos a corto plazo. Este riesgo sería especialmente problemático porque los bonos de larga duración han perdido parte de su capacidad de diversificación. La correlación diaria entre acciones estadounidenses y bonos a diez años fue positiva durante los últimos cinco años, según BlackRock, después de haber sido claramente negativa antes de la pandemia.

Si el catalizador es inflacionista, ambos activos pueden caer juntos. La cartera tradicional no recibiría la protección que muchos inversores esperan.

2. Una decepción en la rentabilidad de la inteligencia artificial

El segundo riesgo es una decepción en la rentabilidad de la inteligencia artificial. J.P. Morgan estima que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle podrían invertir conjuntamente 758.000 millones de dólares en 2026 y 925.000 millones en 2027. Son previsiones, no gasto ya ejecutado, pero muestran el tamaño de las expectativas. El mercado necesita que esa infraestructura produzca ingresos, productividad y márgenes suficientes para remunerar un capital cada vez más caro. La amenaza no consiste en que la IA deje de funcionar. Puede transformar procesos y, aun así, generar retornos deficientes para parte de los inversores.

Si varias compañías construyen demasiada capacidad, el precio de la computación caerá y el beneficio se trasladará a los clientes. Si los modelos requieren menos recursos o el hardware se vuelve obsoleto con rapidez, algunos centros de datos perderán valor antes de amortizarse. El exceso de inversión es compatible con una revolución tecnológica auténtica. La concentración amplifica la amenaza. Las diez mayores compañías representaban el 37,9% del S&P 500 a finales de junio. Los sectores vinculados de una u otra forma con IA, incluidos hiperescaladores, semiconductores, hardware, energía y software, sumaban cerca del 51,5% del índice, según la clasificación de J.P. Morgan.

Una revisión de expectativas no quedaría encerrada en una industria pequeña. Afectaría al índice, a proveedores eléctricos, a inmobiliarias, al crédito y a las economías regionales que reciben inversión. Las valoraciones permiten poco margen. El PER esperado del S&P 500 es de 25,7 veces, frente a una media de treinta años de 17,2. No alcanza el nivel de marzo de 2000, pero exige que los beneficios crezcan. Si las compañías reducen sus previsiones de monetización mientras mantienen el gasto, el mercado podría penalizar simultáneamente el múltiplo y la estimación de resultados. Esa combinación suele producir correcciones más rápidas que una simple toma de beneficios.

3. El crédito como posible canal de contagio

El tercer riesgo es que el crédito pase de ser una fuente de tranquilidad a un canal de contagio. El diferencial de la deuda corporativa estadounidense con grado de inversión se situó en solo 78 puntos básicos sobre el Tesoro el 4 de agosto. El high yield ofrecía 273 puntos básicos. Son niveles muy ajustados para un entorno de tipos altos, tensiones geopolíticas y gran necesidad de financiación. J.P. Morgan sitúa esas primas cerca de los percentiles más bajos de las últimas décadas.

Un diferencial estrecho no implica que los impagos sean inminentes. Significa que el inversor recibe poca compensación si empeora el ciclo. En deuda con grado de inversión, la prima puede ampliarse aunque la empresa pague puntualmente, generando pérdidas de valoración. En high yield, la combinación de refinanciación cara y menor actividad puede elevar los impagos. El riesgo es mayor en emisores que financiaron compras, software o infraestructura bajo la expectativa de tipos inferiores.

El crédito privado merece atención especial. Su valoración no se actualiza diariamente con la misma transparencia que la deuda cotizada. Eso reduce la volatilidad visible, pero no el riesgo económico. Los préstamos a empresas de software, operadores de centros de datos y proyectos respaldados por contratos de larga duración pueden parecer estables mientras los intereses se capitalizan o la refinanciación se aplaza. Cuando llega una venta, una rebaja o una necesidad de liquidez, el ajuste puede concentrarse en poco tiempo.

El canal de contagio alcanzaría a aseguradoras, fondos, bancos y vehículos que han financiado proyectos o poseen deuda estructurada. La mayor parte del sistema financiero es más resistente que en 2008, pero la opacidad y la concentración de exposiciones dificultan medir el impacto. El segundo semestre puede poner a prueba si los diferenciales bajos reflejan balances sólidos o simplemente una búsqueda de rentabilidad que ha comprimido demasiado el precio del riesgo.

4. Geopolítica, energía y política comercial

El cuarto riesgo es la combinación de geopolítica, energía y comercio. El conflicto con Irán ya demostró que una interrupción de rutas puede elevar el petróleo, los combustibles y los beneficios de las compañías energéticas en cuestión de semanas. Una distensión reduce parte de esa presión, pero el resultado diplomático no está asegurado. El estrecho de Ormuz, el mar Rojo y las exportaciones regionales siguen siendo puntos críticos para el suministro mundial.

Un nuevo repunte del crudo actuaría como un impuesto sobre consumidores y empresas. Elevaría la inflación, reduciría renta disponible y dificultaría a la Reserva Federal relajar su política. También ampliaría costes de transporte, química, agricultura y fabricación. La bolsa podría recibir un apoyo parcial desde el sector energético, pero el efecto agregado sería negativo si los tipos y las expectativas de consumo empeoran. La política comercial añade otra fuente de inflación y distorsión.

El Guide to the Markets de J.P. Morgan calculaba que la tasa arancelaria efectiva media sobre las importaciones estadounidenses se situaba en el 10,7% a 30 de junio. Los aranceles pueden proteger determinadas industrias y generar ingresos públicos, pero también adelantan inventarios, alteran cadenas de suministro y elevan costes. Los movimientos recientes del cobre muestran cómo la expectativa de una tasa puede trasladar metal hacia Estados Unidos y crear escasez en otras regiones sin que cambie la producción mundial. La interacción entre guerra y comercio es más peligrosa que cada riesgo por separado. Las empresas pueden absorber un arancel con márgenes elevados o una subida energética temporal.

Resulta más difícil soportar ambos choques cuando los costes financieros ya son altos. El efecto podría aparecer primero en pequeñas y medianas compañías, cuyas coberturas, poder de negociación y acceso al mercado de bonos son inferiores a los de las grandes tecnológicas.

5. Una desaceleración económica con beneficios exigentes

El quinto riesgo es una desaceleración económica que llegue cuando el mercado descuenta beneficios casi perfectos. La fortaleza reciente de los resultados y de la inversión ha sostenido al S&P 500. J.P. Morgan estimaba a finales de junio un crecimiento del beneficio por acción cercano al 24% para 2026, con una aportación importante de márgenes y ventas. Si el empleo, el consumo o la inversión se debilitan, las revisiones pueden girar con rapidez.

El consumidor estadounidense no es homogéneo. Los hogares de mayores ingresos se benefician de la riqueza financiera y sostienen el gasto, mientras los segmentos más sensibles a tipos y alimentos sufren una presión mayor. Las empresas orientadas al consumo masivo pueden observar deterioro antes que los índices agregados. Una economía que crece gracias a inversión tecnológica y gasto de hogares acomodados puede parecer fuerte, pero depender de una base estrecha.

La desaceleración también complicaría la respuesta de la Reserva Federal. Si el crecimiento pierde fuerza mientras la inflación permanece alta por energía o aranceles, la autoridad monetaria no podría apoyar al mercado con la rapidez esperada. Ese entorno de actividad débil e inflación resistente sería especialmente adverso para acciones de crecimiento, bonos de larga duración y crédito de baja calidad.

Los cinco riesgos están conectados

Los cinco riesgos no son independientes:

Un nuevo choque energético puede elevar tipos, ampliar diferenciales de crédito, reducir el consumo y obligar a las tecnológicas a justificar mejor su gasto.

Una decepción en IA puede afectar a las acciones, frenar inversión y descubrir fragilidades en el crédito privado.

Un deterioro del crédito puede transformar una desaceleración moderada en contracción.

La verdadera amenaza reside en la conexión entre factores que el mercado suele analizar por separado.

El escenario central todavía puede ser favorable. Los beneficios pueden sostenerse, la diplomacia contener el petróleo y la inversión en IA convertirse gradualmente en productividad. En ese caso, las correcciones serían episodios de ajuste dentro de una tendencia positiva. Pero con valoraciones elevadas, VIX bajo y diferenciales estrechos, el mercado necesita que muchas piezas funcionen a la vez. El segundo semestre no exige anticipar una crisis. Exige reconocer que la recompensa adicional por asumir riesgo se ha reducido justo cuando el coste del capital y la complejidad del entorno han aumentado.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.