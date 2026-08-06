Euforia en los mercados 2026: ¿está la IA en una burbuja?

Las burbujas rara vez se reconocen cuando todavía están hinchándose. Mientras los índices marcan máximos, la volatilidad permanece contenida y el crédito financia casi cualquier proyecto, cada subida parece confirmar la historia que la originó. En 2026 esa historia es la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿estamos ante una revolución productiva que justifica las valoraciones o ante una carrera de inversión cuyo retorno será muy inferior a lo prometido? La respuesta más rigurosa no es un sí o un no. La IA ya produce beneficios reales, pero algunas partes de su financiación y de su cadena de suministro muestran síntomas propios de una fase eufórica.

El S&P 500 cerró el 5 de agosto alrededor de 7.724 puntos, cerca de máximos históricos. Al mismo tiempo, el VIX se situó en 15,81 y durante la sesión del día 6 continúa cerca de 16, según Cboe. El VIX mide la volatilidad esperada a treinta días implícita en las opciones del S&P 500, no el riesgo total del mercado ni una predicción directa de caída. Un nivel próximo a 16 indica que los inversores pagan relativamente poco por protección inmediata, aunque no significa que hayan desaparecido los riesgos de tipos, crédito o concentración. Esa tranquilidad contrasta con un mercado de bonos mucho más inquieto. El Tesoro estadounidense cerró el 5 de agosto con una rentabilidad del 4,63% a diez años y del 5,17% a treinta años. El bono a treinta años llegó recientemente al 5,28%, su nivel más alto en diecinueve años.

La bolsa descuenta crecimiento, mientras la deuda exige una compensación creciente por inflación, déficit y duración. Cuando ambos mercados cuentan historias diferentes, conviene escuchar especialmente al que fija el coste del capital.

Valoraciones, concentración y exposición a la inteligencia artificial

La comparación con la burbuja tecnológica de 2000 es inevitable, aunque no exacta. Las grandes compañías actuales generan caja, tienen ventajas competitivas y venden servicios a escala mundial. No son únicamente promesas sin ingresos. El análisis de J.P. Morgan sitúa el PER esperado del S&P 500 en 20,4 veces beneficios a 30 de junio, frente a una media de treinta años de 17,2. Es una valoración exigente y casi una desviación estándar por encima del promedio, pero inferior a las 25,2 veces observadas en marzo de 2000.

La concentración también es elevada. Las diez compañías de mayor tamaño representaban el 37,9% de la capitalización del índice y el 33,7% de sus beneficios. Sin embargo, su valoración media, de 21,6 veces beneficios esperados, no se alejaba de forma extrema de las 19,6 veces del resto del S&P 500. Esta diferencia importa. Una burbuja clásica suele mostrar precios completamente desconectados de los resultados. En 2026 existe una prima, pero una parte importante está respaldada por crecimiento de beneficios y generación de efectivo.

El problema aparece cuando se amplía la definición de IA. J.P. Morgan agrupa hiperescaladores, semiconductores, hardware, energía y software relacionados con esta tendencia, sectores que suman aproximadamente el 51,5% del S&P 500. No toda esa capitalización depende exclusivamente de la inteligencia artificial, pero muestra hasta qué punto el tema ha penetrado en el índice. Una decepción no afectaría solo a fabricantes de chips. Alcanzaría a centros de datos, eléctricas, redes, proveedores de equipos, inmobiliarias especializadas y empresas que financian la infraestructura.

El gasto de capital en IA se dispara

La cifra que mejor resume la euforia es la inversión. J.P. Morgan estima que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle elevarán conjuntamente su gasto de capital desde 416.000 millones de dólares en 2025 hasta 758.000 millones en 2026, con previsiones de 925.000 millones para 2027.

BlackRock utiliza una estimación algo menor para este año, de 720.000 millones, después de una revisión al alza cercana al 30% en apenas seis meses. La diferencia refleja metodologías y momentos de estimación distintos, pero ambas fuentes coinciden en lo esencial: el crecimiento del gasto es extraordinario.

Invertir mucho no equivale a destruir valor. Las redes eléctricas, centros de datos, semiconductores y modelos avanzados pueden elevar la productividad durante años. La pregunta es quién captura el retorno. Si varias compañías construyen capacidad al mismo tiempo, el precio de la computación puede caer y trasladar el beneficio a los clientes. La economía puede ganar productividad mientras algunos accionistas obtienen una rentabilidad mediocre.

Las grandes revoluciones tecnológicas suelen transformar el mundo y, a la vez, producir exceso de inversión en sus primeras etapas. La fortaleza de los beneficios ofrece una defensa importante. El Guide to the Markets de J.P. Morgan recogía una previsión de crecimiento del beneficio por acción del S&P 500 cercana al 24% para 2026, apoyada en márgenes y ventas. En los sectores vinculados a IA, los hiperescaladores, semiconductores y proveedores de energía todavía muestran incrementos de beneficios capaces de justificar parte de la subida. La euforia no descansa únicamente en expansión de múltiplos. También existe crecimiento real, aunque el mercado exige que continúe a una velocidad difícil de mantener.

Aquí surge la primera señal de burbuja: las expectativas se incorporan antes de que el retorno sea visible. El mercado no valora solo los ingresos actuales de nube, publicidad o software. Valora centros de datos que aún se construyen, demanda energética futura y mejoras de productividad que todavía no aparecen plenamente en las cuentas de los clientes.

Si la adopción avanza más despacio, si los modelos se abaratan o si la monetización resulta menor, el ajuste podría producirse incluso aunque la tecnología continúe mejorando.

Crédito, deuda y coste del capital

La segunda señal está en el crédito. El diferencial de la deuda corporativa estadounidense con grado de inversión se situó el 4 de agosto en 78 puntos básicos sobre la curva del Tesoro. En high yield fue de 273 puntos básicos. Son primas muy reducidas para un entorno con tipos elevados, tensiones geopolíticas y una oferta creciente de bonos destinados a financiar infraestructura tecnológica. J.P. Morgan sitúa el diferencial corporativo de alta calidad cerca del percentil 1 de su historia reciente y el high yield alrededor del percentil 4. Los inversores reciben poca compensación por deterioros inesperados.

Los diferenciales estrechos no significan que las empresas estén a punto de incumplir. Indican que el precio deja escaso margen de seguridad. En renta variable, un negocio excepcional puede seguir subiendo más allá de una valoración elevada. En crédito, el rendimiento positivo está limitado al cupón y a la devolución del principal, mientras la pérdida potencial aumenta si se produce una rebaja de calificación o un impago. La relación entre riesgo y recompensa se vuelve especialmente asimétrica cuando la inversión en IA empieza a financiarse con deuda y contratos de arrendamiento de muy larga duración.

El caso más delicado no está en Microsoft o Alphabet, cuyos balances conservan gran capacidad financiera, sino en compañías con menor generación de caja, operadores de centros de datos, proveedores privados y empresas de software expuestas a disrupción. Un proyecto puede ser tecnológicamente necesario y financieramente frágil si depende de refinanciación barata o de un único cliente. La calidad del patrocinador no elimina los riesgos de construcción, consumo eléctrico, permisos, obsolescencia del hardware y concentración contractual.

Los bonos soberanos añaden otra restricción. BlackRock considera que la inversión en IA, el endeudamiento público y la reconstrucción de cadenas de suministro compiten por el mismo ahorro. El resultado es un coste de capital estructuralmente más alto. Más del 80% del universo mundial de bonos ofrece ya rendimientos superiores al 4%, frente a alrededor del 20% durante la década anterior a la pandemia. Una acción tecnológica ya no compite con una deuda pública que rendía casi cero. Debe justificar su valoración frente a alternativas que ofrecen ingresos elevados sin asumir riesgo empresarial.

La política monetaria tampoco funciona como red de seguridad automática. La Reserva Federal mantuvo el 29 de julio el tipo de los fondos federales entre el 3,50% y el 3,75%, pero tres miembros votaron a favor de subirlo un cuarto de punto. La inflación sigue por encima del objetivo del 2% y el auge inversor puede sostener la demanda de energía, trabajadores, equipos y financiación. Si la IA eleva el crecimiento antes de aumentar la oferta productiva, puede generar presión inflacionista y retrasar cualquier alivio de tipos.

La relación entre acciones y bonos confirma el cambio de régimen. BlackRock calcula que la correlación entre sus rentabilidades diarias fue positiva, alrededor del 7%, durante los últimos cinco años, frente a un 43% negativo en la década previa a la pandemia. Los bonos de larga duración ya no siempre compensan una caída bursátil, porque ambos activos pueden sufrir si sube la inflación o la prima por plazo. Una cartera aparentemente diversificada puede estar concentrada en una única apuesta: que el coste del capital deje de aumentar.

Análisis técnico del S&P 500 y el VIX

El VIX bajo completa la imagen, pero debe interpretarse con cuidado. La volatilidad implícita refleja la demanda de protección a corto plazo. Puede permanecer contenida durante meses mientras crecen riesgos de valoración o crédito. Además, muchos inversores utilizan opciones con vencimientos muy cortos, coberturas sistemáticas y estrategias que venden volatilidad. Estas dinámicas pueden mantener el índice bajo en periodos tranquilos y amplificar su salto cuando aparece un catalizador. El VIX no avisa siempre con antelación; suele reaccionar cuando el mercado ya necesita seguro.

En el plano técnico, como vimos en el análisis anterior, el S&P 500 realizó finalmente una falsa ruptura del soporte situado en 7.357 puntos.

La posterior superación de los 7.636,5 puntos tuvo mayor fortaleza, impulsada por el cierre de las posiciones cortas abiertas tras aquella falsa ruptura. Mientras el índice se mantenga por encima de 7.636,5, cualquier retroceso hacia ese nivel puede considerarse operable al alza.

En el VIX, el área de 15 a 16 refleja complacencia relativa, mientras una permanencia por encima de 20 indicaría un cambio más claro en la demanda de cobertura.

Son niveles de observación y no señales directas. Un CFD sobre el índice o la volatilidad puede diferir del contado y añadir costes propios.

Escenarios para el mercado y la inteligencia artificial

El escenario favorable es coherente y no requiere negar las valoraciones. Los beneficios pueden crecer, el gasto en infraestructura puede convertirse en ingresos recurrentes y la adopción empresarial puede ampliar el mercado. Si las rentabilidades de los bonos se estabilizan y los diferenciales de crédito se mantienen contenidos gracias a balances sólidos, el índice podría seguir avanzando aunque el liderazgo rote.

J.P. Morgan contempla un S&P 500 en 8.400 puntos durante los próximos doce meses, apoyado principalmente en beneficios y con un múltiplo cercano al actual. Es un escenario institucional, no un resultado asegurado. El escenario adverso tampoco exige que la IA fracase. Bastaría con que los retornos tardaran más, que el gasto superara el flujo de caja o que la oferta de deuda elevara el coste de financiación.

Una reducción de expectativas podría comprimir múltiplos y afectar simultáneamente a acciones, bonos corporativos e infraestructura. La concentración transformaría una decepción sectorial en un problema de índice, mientras el VIX bajo dejaría a parte del mercado con poca protección inicial.

¿Está la IA en una burbuja?

¿Está la IA en una burbuja? La tecnología no parece una ficción y los líderes actuales cuentan con beneficios que no existían en muchas empresas del año 2000.

Pero sí aparecen rasgos de euforia en el ritmo de inversión, la amplitud de las expectativas, el crédito poco remunerado y la concentración del mercado.

La conclusión más útil es distinguir entre una innovación auténtica y el precio pagado por ella. La IA puede cambiar la economía y, al mismo tiempo, ofrecer retornos decepcionantes a quienes financien la capacidad más cara o tardía.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.