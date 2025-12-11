Acciones de Adobe: pronóstico 2026, reto de la IA y reacción del mercado

La compañía refuerza su visibilidad en IA mediante la integración de Photoshop y Acrobat en ChatGPT , mientras las acciones de Adobe siguen volátiles tras perder cerca de una quinta parte de su valor en el año.

Los resultados del último ejercicio y del cuarto trimestre batieron previsiones, reflejando el mayor peso de las herramientas impulsadas por inteligencia artificial , pero el mercado mantiene dudas sobre el impacto de la IA generativa en el modelo de negocio.

Adobe anticipa ingresos de 25.900 a 26.100 millones de dólares para el año fiscal que termina en noviembre de 2026; el rango supera el consenso, aunque algunos analistas esperaban más de 26.400 millones.

Pronóstico de ingresos: cifras optimistas, reacción moderada

Adobe Inc. presentó un pronóstico anual optimista para el ejercicio que finalizará en noviembre de 2026. La compañía espera ingresos entre 25.900 y 26.100 millones de dólares, según el comunicado difundido el miércoles.

El punto medio del rango supera la estimación promedio del mercado, pero no alcanza las previsiones más ambiciosas de algunos analistas, que proyectaban ventas por encima de los 26.400 millones de dólares. Esto ayudó a que el anuncio fuera recibido con cierta cautela por los inversores, pese al tono positivo del mensaje corporativo.

Resultados del último año: la IA como motor de crecimiento

Los resultados del último año fiscal superaron las proyecciones de los analistas. El director ejecutivo, Shantanu Narayen, destacó en el comunicado que este desempeño refleja la “creciente importancia de la empresa en el ecosistema global de IA” y la rápida adopción de sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Sin embargo, Adobe no actualizó algunas métricas clave de IA que había revelado tres meses atrás. En septiembre, la compañía informó que sus ingresos recurrentes anuales vinculados a soluciones de IA superaban los 5.000 millones de dólares, y que las ventas de productos específicamente basados en IA ya habían sobrepasado los 250 millones de dólares. La falta de nuevas cifras en esta actualización dejó a parte del mercado con la sensación de que faltan más datos para medir la tracción real de estas soluciones.

Comportamiento de las acciones de Adobe

Tras el anuncio, las acciones de Adobe se movieron con fuerza en las operaciones extendidas, después de haber cerrado la sesión regular en 343,13 dólares. A pesar de esta reacción inmediata, el papel acumula una pérdida cercana al 20% en lo que va de año, una caída similar a la de otras compañías de software de aplicaciones como Salesforce Inc.

El mercado lleva meses debatiendo hasta qué punto la IA generativa podría alterar el negocio de Adobe. Por un lado, las funciones de IA incorporadas en aplicaciones como Photoshop han sido utilizadas decenas de miles de millones de veces, lo que demuestra una fuerte adopción. Por otro, han surgido alternativas de terceros muy populares, como Veo, el modelo de generación de video de Google, que compiten por la atención de los usuarios.

Integración con ChatGPT: más exposición para las herramientas de Adobe

Con el objetivo de que sus soluciones de inteligencia artificial lleguen a una audiencia mucho más amplia, Adobe anunció también que Photoshop y Acrobat se integrarán con ChatGPT de OpenAI.

Algunas de estas funcionalidades se ofrecerán de forma gratuita dentro del chatbot, lo que podría funcionar como puerta de entrada para nuevos usuarios y reforzar el posicionamiento de la marca en el universo de la IA generativa. Es un movimiento estratégico para que las herramientas de Adobe no queden relegadas frente a modelos y plataformas externas que se están convirtiendo en referentes del sector.

Resultados del cuarto trimestre: otra sorpresa positiva

En el cuarto trimestre fiscal, las ventas crecieron un 10%, hasta 6.190 millones de dólares, por encima de la proyección de 6.110 millones.

Las ganancias ajustadas se situaron en 5,50 dólares por acción, superando la previsión de 5,39 dólares por título para el período cerrado el 28 de noviembre.

Para el próximo año, Adobe espera ganancias de entre 23,30 y 23,50 dólares por acción, excluyendo ciertos ítems extraordinarios. El consenso de analistas se ubicaba en torno a 23,37 dólares, por lo que el rango orientativo de la compañía se enmarca ligeramente por encima y por debajo de esa referencia, reforzando la idea de un crecimiento sólido pero no explosivo.

Fuente: Adobe Investor Relation forecast Q4 2025

El gran interrogante: ¿la IA será aliada o amenaza?

El sector tecnológico vive un momento en el que la IA generativa es vista al mismo tiempo como catalizador de crecimiento y como potencial fuente de disrupción. Adobe no es la excepción.

El analista de Jefferies, Brent Thill, resumió el sentir de muchos inversionistas al señalar que el temor a la disrupción de la IA pesa sobre la compañía y sobre gran parte de las firmas de software de aplicaciones. Según el experto, el mercado querrá ver una aceleración clara y sostenida del negocio impulsado por IA antes de dejar atrás esas dudas.

En otras palabras, los inversores parecen necesitar más evidencias de que la inteligencia artificial no solo reemplazará herramientas tradicionales, sino que generará nuevas fuentes de ingresos recurrentes y márgenes atractivos para las acciones de Adobe en el largo plazo.