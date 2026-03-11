Sentimiento mixto en Wall Street en medio de la guerra con Irán

Los futuros del S&P 500 caen 0,1% tras la publicación de los datos de inflación de febrero en Estados Unidos, que estuvieron en línea con las previsiones, y después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) propusiera liberar reservas estratégicas de petróleo.

Los comentarios de Donald Trump sugieren que el conflicto con Irán podría estar cerca de terminar, aunque Axios, citando fuentes cercanas, señaló que la guerra podría prolongarse durante varias semanas más.



Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Tesla (TSLA.US) sube 0,5% tras reportes de que la compañía acelera el desarrollo de un proyecto de agentes de inteligencia artificial .

AeroVironment (AVAV.US) cae más de 12% después de presentar ingresos del tercer trimestre por debajo de lo esperado y reducir su guía anual.

Alliant Energy (LNT.US) avanza 0,3% después de que RBC Capital Markets iniciara cobertura con recomendación de outperform .

Campbell’s (CPB.US) retrocede 5% tras recortar su previsión de beneficio por acción ajustado para el año completo .

CarMax (KMX.US) sube 7% después de que el inversor activista Starboard Value revelara una participación de aproximadamente 350 millones de dólares .

Intuitive Surgical (ISRG.US) gana 0,3% tras una mejora de recomendación de Citi a “buy” .

Nike (NKE.US) sube 2% después de que Barclays elevara su calificación a overweight .

Serve Robotics (SERV.US) avanza 13% tras resultados trimestrales mejores de lo esperado y una mejora en sus previsiones.

Upstart (UPST.US) sube 2% tras anunciar planes para solicitar licencia bancaria nacional en Estados Unidos .

uniQure (QURE.US) avanza 2% tras una mejora de recomendación de Mizuho a outperform.

Oracle impulsa el sector tecnológico

Oracle (ORCL.US) sube alrededor de 10% después de presentar resultados trimestrales superiores a las expectativas y mejorar su previsión de ingresos para 2027.

Entre los principales datos:

Ingresos del tercer trimestre: 17.190 millones de dólares (vs. 16.900 millones esperados)

Beneficio por acción (BPA): 1,79 dólares (vs. 1,70 previstos)

Ingresos del negocio cloud: 8.900 millones de dólares

Ingresos de infraestructura cloud: 4.900 millones de dólares

La compañía también elevó su previsión de ingresos para 2027 a 90.000 millones de dólares. La fuerte demanda de servicios de inteligencia artificial y cloud ha impulsado la cartera de contratos hasta 553.000 millones de dólares.

Inversión masiva en centros de datos de IA

Oracle está incrementando agresivamente su inversión en infraestructura de inteligencia artificial:

CAPEX trimestral: 8.500 millones de dólares ( +269% )

CAPEX estimado anual: hasta 50.000 millones de dólares

Reportes de medios indican que la empresa podría recortar miles de empleos para financiar la expansión de centros de datos. Oracle también negó rumores de que el proyecto de expansión del centro de datos Stargate con OpenAI en Texas haya sido cancelado.

A pesar del repunte de hoy, la acción sigue bajo presión, con caídas de aproximadamente de 54% en los últimos seis meses y 23% en lo que va del año.

El fuerte gasto en infraestructura de IA es una tendencia en todo el sector. Empresas como Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft planean invertir alrededor de 650.000 millones de dólares en CAPEX en 2026, principalmente en centros de datos para inteligencia artificial.



Fuente: xStation