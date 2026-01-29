Acciones de Apple caen antes de resultados 📉 ¿El iPhone será suficiente para sostener a la compañía?

Apple cierra la semana de resultados de Big Tech con una presión elevada: los mercados están extremadamente sensibles al CAPEX y a las narrativas de inteligencia artificial, especialmente tras la fuerte corrección de Microsoft. Sin embargo, el enfoque de Apple es distinto: menor inversión directa en infraestructura propia de IA, mayor énfasis en asociaciones y monetización a través de su ecosistema. En los últimos 12 meses, la acción ha quedado rezagada frente a gran parte de Big Tech, con una subida inferior al 7%.



Expectativas del mercado

Ingresos : aprox. USD 138,4–138,5 mil millones (trimestre récord frente al máximo previo de USD 123,4 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2025; +10–12% interanual, el mayor crecimiento en años).

BPA : aprox. USD 2,67 (vs USD 2,40 hace un año, cerca de +11% interanual).

Margen bruto : el foco del mercado está en 47–48% .

Ingresos por iPhone : aprox. USD 78–80 mil millones (+12% interanual).

Ingresos por Servicios: aprox. USD 30 mil millones (+14% interanual).



No son cifras que Apple solo deba “cumplir”: idealmente debe superarlas, porque la vara está muy alta. La reacción del mercado dependerá de la combinación entre desempeño del iPhone, guía futura y el relato de IA. UBS ha señalado que el aumento de los costos de memoria podría no impactar de forma relevante los resultados del primer trimestre fiscal, pero sí aparecer en la guía para los próximos trimestres (un riesgo que el mercado suele castigar más rápido que un simple BPA por debajo de lo esperado).



iPhone 17 y el superciclo

Este trimestre incluye la temporada clave de ventas navideñas, y Wall Street busca confirmación de que el ciclo de renovación se está acelerando, especialmente entre usuarios con dispositivos de más de cuatro años. El dato principal puede ser sólido, pero si los comentarios sobre el iPhone suenan solo “aceptables”, a la acción le costará encontrar impulso alcista.



Lo que realmente busca el mercado entre líneas:

si la demanda se inclinó hacia los modelos Pro de mayor margen,

si el ciclo de actualización realmente se está acelerando,

si Apple está logrando activar una base instalada de más de 300 millones de iPhones con más de cuatro años de antigüedad.

El mecanismo de mercado es claro: si el iPhone queda por debajo de lo esperado, incluso un BPA sólido podría no ser suficiente para sostener la acción.



China

China ha sido un frente complicado para Apple: competencia intensa (Huawei y otros), condiciones macro mixtas y una demanda muy sensible a precios. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer señales de mejora. Según Counterpoint, Apple habría capturado más del 20% de participación de mercado en China en el cuarto trimestre, una señal potencialmente relevante. Si Apple confirma una recuperación de ingresos en Gran China, el mercado podría interpretarlo como la eliminación de un riesgo clave para la tesis de inversión de 2026.



Servicios

Este es el segmento que justifica la prima de valuación de Apple. Si la compañía entrega un crecimiento sólido de doble dígito en Servicios, el relato de resiliencia se fortalece. Si aparece incluso una leve desaceleración, la reacción podría ser brusca. Con una valuación cercana a 30x ganancias futuras, Apple no puede permitirse una lectura débil en este segmento (incluso una desaceleración menor probablemente será tratada como riesgo).



Siri y Gemini

Aquí la especificidad es clave. Apple necesita detallar un plan claro: qué cambia en Siri, qué llegará en primavera y en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), y cómo piensa monetizar la capa de IA (hardware vs Servicios vs ecosistema). Apple posiciona la IA como una función del ecosistema, con Siri como punto central de control.



El mercado quiere respuestas concretas en tres áreas:

cómo avanza la adopción de Apple Intelligence ,

cómo planea monetizarla (liderada por dispositivos o por Servicios),

cómo luce la hoja de ruta de Siri y qué cambia en la práctica la asociación con Gemini de Google.



Apple debe demostrar que puede traducir la IA en:

un ciclo de renovación más fuerte,

precios más altos del iPhone (mix / precio promedio),

mayor retención dentro del ecosistema,

y potencialmente una nueva fuente de ingresos por Servicios.

Idealmente, los resultados del último trimestre del año calendario anterior ya deberían insinuar que la IA empieza a mover la aguja.



Acción de Apple (D1)

Recientemente, la acción se estabilizó en torno a la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) (línea roja). Sin embargo, el gráfico también muestra la posible formación de un patrón de hombro-cabeza-hombro, lo que apunta a una potencial reversión bajista. La línea de cuello se sitúa cerca de USD 248, reforzada por los dos últimos mínimos locales.

Fuente: xStation5