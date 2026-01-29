Acciones de IBM suben tras superar expectativas en ingresos y ganancias

Las reservas de IA superan los US$12.500 millones , un incremento desde los US$9.500 millones del trimestre anterior.

Las acciones de IBM subieron durante el día después de reportar ingresos trimestrales que superaron las proyecciones de Wall Street. El desempeño destacado de su unidad de software y una guía para 2026 por encima del consenso impulsaron la reacción positiva, mientras que las reservas de IA superaron los US$12.500 millones.

IBM supera expectativas con crecimiento de 12%

IBM cerró el año con cifras sólidas que superaron las expectativas en todas las métricas principales. Los ingresos alcanzaron US$19.690 millones, un 12% más que los US$17.600 millones del año anterior y por encima del consenso de US$19.230 millones.

El BPA ajustado fue de US$4,52, superando los US$4,32 esperados. La utilidad neta llegó a US$5.600 millones (US$5,88 por acción), frente a US$2.920 millones (US$3,09 por acción) hace un año.

Software lidera con crecimiento del 14%

El negocio de software, que se ha convertido en el pilar de la estrategia de IBM, reportó ventas de US$9.030 millones, un incremento del 14% y por encima de los US$8.770 millones estimados. Dentro del segmento destacaron Automatización (+18%) y Datos (+22%).

La compañía ha invertido fuertemente en fortalecer su portafolio de software mediante adquisiciones estratégicas, incluyendo Red Hat, HashiCorp (por US$6.400 millones) y la compra en curso de Confluent (por US$11.000 millones).

Sin embargo, el crecimiento de Red Hat, la unidad de nube híbrida de alto margen, se desaceleró al 10% en el cuarto trimestre, frente al 14% del tercer trimestre y el 16% del segundo. Kavanaugh atribuyó parte de esta moderación al cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos ocurrido a finales de 2025, que afectó el crecimiento de Red Hat "en un par de puntos". El gobierno federal representa aproximadamente el 15% de las reservas de nube híbrida de la compañía.

Infraestructura sorprende, consultoría rezagada

La unidad de infraestructura generó ingresos de US$5.130 millones, un salto del 21% impulsado por las ventas de los últimos mainframes de la compañía. La línea IBM Z Systems registró un crecimiento interanual del 67%, reflejando la renovación del ciclo de producto lanzado el año pasado.

El negocio de consultoría continúa experimentando presión, con ventas que aumentaron apenas 3% hasta US$5.350 millones, ligeramente por debajo de los US$5.380 millones proyectados. El segmento ha atravesado varios trimestres de tensión, aunque las reservas de IA podrían ofrecer un impulso futuro dado que más del 80% de los contratos de inteligencia artificial provienen de esta unidad.

Un dato que captó la atención de los inversionistas fue que las reservas para el negocio de IA generativa de IBM han superado los US$12.500 millones desde mediados de 2023, un incremento sustancial respecto a los US$9.500 millones reportados en el trimestre anterior.

Guía 2026 y computación cuántica

IBM proyectó un crecimiento de ingresos superior al 5% en 2026 (ajustado por tipo de cambio), por encima del 4,1% que anticipaba Wall Street. El flujo de caja libre alcanzaría aproximadamente US$15.700 millones, un incremento de US$1.000 millones respecto a los US$14.700 millones generados en 2025.

La compañía anticipó absorber alrededor de US$600 millones en dilución por la adquisición de Confluent durante 2026, principalmente por compensación basada en acciones y gastos por intereses.

Krishna también reveló que IBM está en camino de entregar su primera computadora cuántica a gran escala para 2029, reafirmando el compromiso de la compañía con tecnologías de frontera.

El consejo de administración aprobó un dividendo de US$1,68 por acción, pagadero el 10 de marzo. Por otro lado, IBM anunció en noviembre el recorte de miles de empleados como parte de una reestructuración enfocada en áreas prioritarias y mejora de productividad, no relacionada con la implementación de IA, según aclaró Kavanaugh.

Las acciones de IBM acumulan un alza de 37% en los últimos 12 meses, superando a muchas compañías comparables del sector tecnológico.





