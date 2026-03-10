¿Nvidia se expande al sector de software de IA? Wired informa sobre NemoClaw

Nvidia está ampliando su capa de software en torno a la inteligencia artificial. Según informes de Wired, la compañía está trabajando en una plataforma de agentes de IA de código abierto llamada NemoClaw, dirigida principalmente a clientes empresariales.

Se espera que la plataforma permita a las empresas desplegar agentes de IA capaces de realizar tareas complejas para los empleados. Antes de la apertura del mercado en Estados Unidos, las acciones de Nvidia muestran poca reacción a estos reportes, aunque en los últimos días han resistido relativamente bien durante la caída del Nasdaq 100, lo que podría sugerir una acumulación continua.

Estrategia: construir todo el ecosistema de IA

El objetivo estratégico parece ser fortalecer el ecosistema de IA alrededor de la tecnología de Nvidia.

El proyecto encaja dentro de la estrategia más amplia de la compañía de construir una pila completa de inteligencia artificial, desde infraestructura de hardware (GPU) hasta herramientas de software que permitan a las empresas desarrollar, desplegar y gestionar aplicaciones de IA.

Se espera que NemoClaw amplíe las capacidades de la plataforma NeMo de Nvidia, que se utiliza para gestionar el ciclo de vida de los modelos de IA, incluyendo preparación de datos, ajuste fino, monitoreo y optimización de modelos en producción.

Posibles integraciones con grandes empresas

Según los reportes, la compañía estaría en conversaciones con empresas como Salesforce, Cisco, Google, Adobe y CrowdStrike, que potencialmente podrían integrar la plataforma en sus productos. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado asociaciones oficiales.

El modelo open-source podría acelerar la adopción. Según el informe, los socios podrían utilizar la plataforma de forma gratuita a cambio de contribuir a su desarrollo, lo que podría aumentar la probabilidad de un rápido crecimiento del ecosistema en torno a la herramienta.

Seguridad y tendencia de los agentes de IA

También se espera que la plataforma incluya funciones de seguridad y privacidad, algo especialmente importante para clientes empresariales, especialmente ante las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de agentes de IA autónomos que realizan tareas en nombre de los usuarios.

Nvidia también busca capitalizar la creciente tendencia de los agentes de IA. El mercado está evolucionando gradualmente desde modelos de lenguaje de propósito general hacia agentes de IA especializados capaces de razonar, planificar y ejecutar tareas en múltiples pasos. Con el tiempo, este cambio podría aumentar la demanda de infraestructura de computación de alto rendimiento.

Herramientas previas y visión de Nvidia

En los últimos meses, Nvidia ha presentado herramientas como Nemotron y Cosmos, diseñadas para servir como componentes fundamentales para aplicaciones basadas en agentes. Al mismo tiempo, herramientas open-source que se ejecutan localmente y automatizan secuencias de acciones han ganado popularidad. Uno de los ejemplos más conocidos fue OpenClaw, que posteriormente fue adquirido por OpenAI.

Comentarios del CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacan la importancia de esta tendencia. Huang describió este desarrollo como “probablemente el lanzamiento de software más importante de la historia”, subrayando la relevancia estratégica de los agentes de IA en la visión a largo plazo de Nvidia.

Evento clave: conferencia GTC

Los reportes sobre NemoClaw aparecen solo unos días antes de la conferencia anual GTC de Nvidia en San José (16–19 de marzo), donde la compañía suele presentar nuevas direcciones para su hoja de ruta tanto en hardware como en software de inteligencia artificial.

Si el proyecto se anuncia oficialmente allí, podría reforzar aún más la estrategia de Nvidia de construir un ecosistema integral de IA, aumentando la dependencia de los clientes en su tecnología no solo a nivel de hardware, sino también en la capa de software.



Fuente: xStation