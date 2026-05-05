Acciones de Shopify y Eaton caen. Empresas de EE.UU. presentan resultados

Conclusiones clave Varias compañías superan expectativas de ingresos y BPA , pero el mercado muestra toma de beneficios en algunos casos como Shopify y Eaton.

, pero el mercado muestra en algunos casos como Shopify y Eaton. La guía futura y las perspectivas pesan más que los resultados actuales en la reacción del mercado.

y las perspectivas pesan más que los resultados actuales en la reacción del mercado. Sectores como tecnología, energía y salud muestran resultados mixtos, reflejando un entorno de alta volatilidad.

Las acciones estadounidenses están reaccionando a las publicaciones de resultados trimestrales, con una volatilidad notable en compañías como Eaton y Shopify, donde la toma de beneficios domina a pesar de unos resultados financieros sólidos. Shopify – acciones caen más del 6% tras resultados Ingresos: 3,17 mil millones de dólares (por encima de 3,09 mil millones estimados)

Ingresos operativos: 382 millones de dólares (por encima de 329,2 millones)

MRR: 212 millones de dólares (en línea)

GMV: 100,74 mil millones de dólares (por encima de 98,77 mil millones estimados)

OPEX Q2: 35–36% de los ingresos

Fuente: xStation5 American Electric Power – acciones ligeramente al alza tras resultados Ingresos: 6,02 mil millones de dólares (por encima de 5,75 mil millones)

BPA operativo: 1,64 dólares (por encima de 1,57)

Guía 2026: sin cambios

BPA anual: 6,15–6,45 dólares (frente a 6,34 consenso)

Fuente: xStation5 Pfizer BPA: 0,75 dólares (por encima de 0,72)

Ingresos: 14,45 mil millones de dólares (por encima de 13,84 mil millones)

Guía 2026: mantenida

BPA anual: 2,80–3,00 dólares

Ingresos anuales: 59,5–62,5 mil millones de dólares (frente a 61,43 mil millones)

Fuente: xStation5 BioNTech BPA: -1,95 dólares

Ingresos: 118,1 millones de euros (por debajo de 168,4 millones)

Pérdida operativa: 677,5 millones de euros (mayor que los 658,6 millones estimados)

Guía de ingresos anual: 2,0–2,3 mil millones de euros

Cierres de plantas: Alemania, Singapur, CureVac

Reducción de plantilla: aproximadamente 1.860 puestos

Ahorro de costes: hasta 500 millones de euros anuales para 2029

Recompra de acciones: hasta 1.000 millones de dólares

Fuente: xStation5 Marathon Digital – acciones ligeramente al alza tras sólidos resultados BPA: 1,65 dólares (por encima de 0,74)

EBITDA: 2,76 mil millones de dólares (por encima de 2,29 mil millones)

Recompra de acciones: +5 mil millones de dólares

Fuente: xStation5 Eaton BPA: 2,81 dólares (por encima de 2,75)

Ingresos: 7,45 mil millones de dólares (por encima de 7,13 mil millones)

Electrical Americas: 3,6 mil millones de dólares (por encima de 3,46 mil millones)

Aerospace: 1,18 mil millones de dólares (por encima de 1,11 mil millones)

Electrical Global: 1,95 mil millones de dólares (por encima de 1,78 mil millones)

BPA Q2: 3,00–3,10 dólares (frente a 3,14 estimado)

BPA anual: 13,05–13,50 dólares

Crecimiento orgánico: 9–11% (Q2 y anual)

Fuente: xStation5 DuPont BPA: 0,55 dólares (por encima de 0,48)

Ingresos: 1,68 mil millones de dólares (por encima de 1,66 mil millones)

BPA Q2: ~0,59 dólares (frente a 0,58 estimado)

EBITDA Q2: ~430 millones de dólares (frente a 439,3 millones estimados)

EBITDA anual: 1,73–1,76 mil millones de dólares

Ingresos anuales: 7,16–7,22 mil millones de dólares

BPA anual: 2,35–2,40 dólares (revisado al alza desde 2,25–2,30)

Fuente: xStation5 Archer-Daniels-Midland Ingresos: 20,49 mil millones de dólares (por debajo de 20,61 mil millones)

BPA: 0,71 dólares (por encima de 0,65)

Procesamiento de oleaginosas: 9,30 millones de toneladas (frente a 9,31 millones)

Procesamiento de maíz: 4,54 millones de toneladas (frente a 4,61 millones)

Fuente: xStation5

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