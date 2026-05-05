Acciones de Shopify y Eaton caen. Empresas de EE.UU. presentan resultados

- Varias compañías superan expectativas de ingresos y BPA, pero el mercado muestra toma de beneficios en algunos casos como Shopify y Eaton.
- La guía futura y las perspectivas pesan más que los resultados actuales en la reacción del mercado.
- Sectores como tecnología, energía y salud muestran resultados mixtos, reflejando un entorno de alta volatilidad.
- Varias compañías superan expectativas de ingresos y BPA, pero el mercado muestra toma de beneficios en algunos casos como Shopify y Eaton.
- La guía futura y las perspectivas pesan más que los resultados actuales en la reacción del mercado.
- Sectores como tecnología, energía y salud muestran resultados mixtos, reflejando un entorno de alta volatilidad.
Las acciones estadounidenses están reaccionando a las publicaciones de resultados trimestrales, con una volatilidad notable en compañías como Eaton y Shopify, donde la toma de beneficios domina a pesar de unos resultados financieros sólidos.
Shopify – acciones caen más del 6% tras resultados
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Ingresos: 3,17 mil millones de dólares (por encima de 3,09 mil millones estimados)
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Ingresos operativos: 382 millones de dólares (por encima de 329,2 millones)
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MRR: 212 millones de dólares (en línea)
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GMV: 100,74 mil millones de dólares (por encima de 98,77 mil millones estimados)
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OPEX Q2: 35–36% de los ingresos
Fuente: xStation5
American Electric Power – acciones ligeramente al alza tras resultados
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Ingresos: 6,02 mil millones de dólares (por encima de 5,75 mil millones)
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BPA operativo: 1,64 dólares (por encima de 1,57)
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Guía 2026: sin cambios
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BPA anual: 6,15–6,45 dólares (frente a 6,34 consenso)
Fuente: xStation5
Pfizer
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BPA: 0,75 dólares (por encima de 0,72)
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Ingresos: 14,45 mil millones de dólares (por encima de 13,84 mil millones)
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Guía 2026: mantenida
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BPA anual: 2,80–3,00 dólares
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Ingresos anuales: 59,5–62,5 mil millones de dólares (frente a 61,43 mil millones)
Fuente: xStation5
BioNTech
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BPA: -1,95 dólares
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Ingresos: 118,1 millones de euros (por debajo de 168,4 millones)
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Pérdida operativa: 677,5 millones de euros (mayor que los 658,6 millones estimados)
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Guía de ingresos anual: 2,0–2,3 mil millones de euros
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Cierres de plantas: Alemania, Singapur, CureVac
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Reducción de plantilla: aproximadamente 1.860 puestos
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Ahorro de costes: hasta 500 millones de euros anuales para 2029
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Recompra de acciones: hasta 1.000 millones de dólares
Fuente: xStation5
Marathon Digital – acciones ligeramente al alza tras sólidos resultados
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BPA: 1,65 dólares (por encima de 0,74)
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EBITDA: 2,76 mil millones de dólares (por encima de 2,29 mil millones)
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Recompra de acciones: +5 mil millones de dólares
Fuente: xStation5
Eaton
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BPA: 2,81 dólares (por encima de 2,75)
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Ingresos: 7,45 mil millones de dólares (por encima de 7,13 mil millones)
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Electrical Americas: 3,6 mil millones de dólares (por encima de 3,46 mil millones)
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Aerospace: 1,18 mil millones de dólares (por encima de 1,11 mil millones)
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Electrical Global: 1,95 mil millones de dólares (por encima de 1,78 mil millones)
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BPA Q2: 3,00–3,10 dólares (frente a 3,14 estimado)
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BPA anual: 13,05–13,50 dólares
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Crecimiento orgánico: 9–11% (Q2 y anual)
Fuente: xStation5
DuPont
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BPA: 0,55 dólares (por encima de 0,48)
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Ingresos: 1,68 mil millones de dólares (por encima de 1,66 mil millones)
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BPA Q2: ~0,59 dólares (frente a 0,58 estimado)
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EBITDA Q2: ~430 millones de dólares (frente a 439,3 millones estimados)
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EBITDA anual: 1,73–1,76 mil millones de dólares
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Ingresos anuales: 7,16–7,22 mil millones de dólares
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BPA anual: 2,35–2,40 dólares (revisado al alza desde 2,25–2,30)
Fuente: xStation5
Archer-Daniels-Midland
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Ingresos: 20,49 mil millones de dólares (por debajo de 20,61 mil millones)
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BPA: 0,71 dólares (por encima de 0,65)
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Procesamiento de oleaginosas: 9,30 millones de toneladas (frente a 9,31 millones)
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Procesamiento de maíz: 4,54 millones de toneladas (frente a 4,61 millones)
Fuente: xStation5
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