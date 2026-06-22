Acciones de SpaceX bajo presión por deuda

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) se vieron presionadas el lunes tras el anuncio de una nueva emisión de bonos. Las acciones de la compañía caen más de un 7% en la sesión de hoy. La emisión de 20.000 millones de dólares en bonos sénior no garantizados tiene como objetivo, entre otras cosas, refinanciar un préstamo puente y destinar fondos a “propósitos generales”.

Al mismo tiempo, la compañía informó que, al 19 de junio, mantenía alrededor de 100.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo. Cabe destacar que el ratio de liquidez corriente de la empresa se sitúa en 1,2, por debajo del promedio del mercado, aunque es mejor que la media del sector espacial.

El impulso vendedor se vio reforzado por un informe publicado por uno de los bancos de inversión estadounidenses.

Los analistas de KeyBanc señalaron que, tras un fuerte repunte posterior a la OPI, la valoración actual ya refleja en gran medida el potencial de crecimiento de largo plazo de la compañía. Según KeyBanc, SpaceX sigue siendo el actor dominante en los segmentos de lanzamientos orbitales y satélites; sin embargo, la valoración actual ya incorporaría completamente el perfil riesgo-retorno.

El principal factor de incertidumbre, según la mayoría de los analistas, sigue siendo el ritmo de desarrollo del cohete Starship, clave para la futura expansión de la red Starlink, la reducción de los costos de lanzamiento y los futuros proyectos de infraestructura. En el contexto de los vehículos Starship, serán clave los resultados del 13.º vuelo, programado para el 29 de junio.

SpaceX [D1]

A pesar del breve historial bursátil de la compañía, el gráfico muestra actualmente un canal de consolidación entre los 225 y los 135 dólares. Con base en los retrocesos de Fibonacci, el precio actual también se ubica en la parte media de este canal. Dado el impulso de los vendedores y la toma de beneficios por parte de los especuladores, el escenario base puede considerarse un movimiento hacia la zona comprendida entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 78,6% y el 100% como objetivos de corrección, desde donde podría producirse un intento de ruptura al alza.

Fuente: xStation5