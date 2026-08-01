Big Tech demuestra que la IA empieza a generar ingresos, pero el CapEx sigue dominando

La temporada de resultados empieza a diferenciar entre las compañías que ya monetizan sus inversiones en infraestructura y aquellas que todavía deben demostrar el retorno de un CapEx cada vez mayor.

La temporada de resultados de las grandes tecnológicas dejó una señal más constructiva para la tesis de la inteligencia artificial, pero también elevó el estándar que deberán cumplir las compañías. Después de varios trimestres en los que el foco estuvo dominado por el tamaño de las inversiones en centros de datos, el mercado empieza a recibir evidencia de que parte de ese gasto puede traducirse en ingresos reales.

El principal punto de validación está en la nube. AWS, Azure y Google Cloud continúan expandiendo sus operaciones, mientras la demanda de capacidad de procesamiento y servicios de inteligencia artificial refuerza la expectativa de que la infraestructura construida durante los últimos años pueda convertirse en uno de los principales motores del crecimiento futuro.

En el último período representado, el gráfico de los tres segmentos sitúa los ingresos de AWS en US$42.200 millones, Google Cloud en US$39.300 millones y Azure en US$24.800 millones. En conjunto, la nube alcanza US$106.300 millones, una magnitud que muestra el avance del negocio, aunque todavía no resuelve por completo la discusión sobre el gasto.



Fuente: Research XTB

La nube empieza a dar resultados, pero el gasto todavía es mayor

La otra cara de la ecuación sigue siendo el gasto de capital (CapEx). El gráfico agregado de Amazon, Google y Microsoft muestra que el CapEx total alcanza aproximadamente US$134.900 millones, por encima de los US$106.300 millones generados por los segmentos de nube en el último período de la serie. La construcción de centros de datos y el desarrollo de inteligencia artificial continúan, por tanto, requiriendo una inversión superior a los ingresos actuales de estas divisiones.

La diferencia respecto de trimestres anteriores es que el mercado empieza a ver una relación más clara entre ese gasto y los resultados. Los ingresos de nube aceleran al mismo tiempo que aumenta el CapEx, lo que entrega una primera confirmación de que las inversiones pueden traducirse en mayores beneficios. Sin embargo, la evidencia no es uniforme entre compañías: el mercado está premiando con mayor claridad a aquellas que pueden vincular el gasto con un crecimiento visible de sus negocios.



Fuente: Research XTB ​​​​​​​

Microsoft: Azure devuelve la señal que el mercado esperaba

Microsoft presentó el informe que el mercado llevaba tiempo esperando. Los ingresos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026 alcanzaron US$90.000 millones, por encima de los US$87.700 millones previstos por los analistas. La sorpresa fue todavía mayor en las ganancias, ya que el BPA ajustado se situó en US$4,74, frente a una estimación de US$4,25.

El dato decisivo volvió a ser Azure. Los ingresos por servicios en la nube aumentaron 43% interanual, superando el crecimiento cercano al 40% que esperaba el mercado. La aceleración confirma que la creciente demanda de servicios de nube e infraestructura para inteligencia artificial está comenzando a tener un impacto cada vez más evidente en los ingresos de Microsoft.

La compañía continúa incrementando de manera significativa su gasto en centros de datos y mantiene un CapEx muy elevado. Precisamente por eso, el crecimiento de Azure resulta tan relevante: reduce el temor de que la inversión comience a deteriorar los resultados sin generar una compensación suficiente. En esta ocasión, Microsoft logró mostrar que una parte cada vez mayor de ese gasto ya está produciendo beneficios tangibles.



Fuente: Research XTB ​​​​​​​

Amazon: AWS acelera y da sentido a un CapEx de US$220.000 millones

Amazon fue otro de los grandes ganadores de la temporada. Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron US$200.600 millones, superando ampliamente las expectativas de los analistas. Las ganancias también sorprendieron, aunque la utilidad neta estuvo significativamente influida por un efecto extraordinario relacionado con la inversión en Anthropic.

El elemento más importante del informe fue AWS. Los ingresos del segmento aumentaron 37% interanual hasta US$42.200 millones, registrando su mayor ritmo de crecimiento en más de cuatro años. La aceleración demuestra que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial está teniendo un impacto cada vez más significativo en el negocio más grande y rentable de Amazon.

La magnitud de la apuesta sigue siendo extraordinaria. Amazon elevó su previsión de CapEx para este año hasta US$220.000 millones. Ese nivel de gasto continúa presionando el flujo de caja, pero el desempeño de AWS entrega una explicación más convincente de por qué la compañía está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares. La nube no elimina el riesgo del gasto, pero comienza a mostrar una vía concreta para monetizarlo.



Fuente: Research XTB ​​​​​​​

Meta: la publicidad financia la IA, pero el retorno sigue bajo examen

Los resultados de Meta muestran una combinación distinta. Los ingresos del segundo trimestre ascendieron a US$60.800 millones, un aumento del 28% interanual y ligeramente por encima de las expectativas. El negocio principal continúa mostrando una gran fortaleza: los ingresos por publicidad alcanzaron US$59.400 millones, con un crecimiento del 27% interanual. Tanto las impresiones publicitarias como el precio promedio por anuncio aumentaron.

La principal debilidad estuvo en la rentabilidad. La utilidad operativa cayó más de 8% interanual hasta US$18.800 millones, mientras el margen operativo descendió del 43% al 31%. Los resultados estuvieron afectados por costos legales vinculados con procesos judiciales, indemnizaciones relacionadas con la reducción de personal y las pérdidas de miles de millones de dólares que continúa generando Reality Labs.

Al mismo tiempo, Meta elevó su previsión de CapEx para 2026 hasta un rango de US$130.000 millones a US$145.000 millones. La compañía cuenta con una ventaja evidente: la publicidad en Facebook e Instagram sigue generando flujos de caja muy sólidos y permite financiar inversiones por decenas de miles de millones de dólares en centros de datos e inteligencia artificial.

Apple: superar las expectativas ya no es suficiente

Apple volvió a demostrar la fortaleza de su negocio principal. Los ingresos del tercer trimestre fiscal alcanzaron US$109.400 millones, superando las expectativas de los analistas, mientras el BPA se situó en US$2,02, frente a una previsión de US$1,89. Los segmentos de iPhone y Mac registraron un desempeño sólido y confirmaron que la demanda por los productos centrales de la compañía continúa siendo fuerte.

El problema estuvo en las áreas que debían aportar una nueva capa de crecimiento. El segmento de servicios mantuvo su expansión, pero no cumplió con las elevadas expectativas del mercado. Los resultados en China también decepcionaron y las previsiones para el próximo trimestre quedaron por debajo del consenso de los analistas.

¿Quién tiene realmente un problema con la inteligencia artificial?

La temporada de resultados ofrece una respuesta parcial. Microsoft y Amazon son las compañías que presentan la evidencia más clara de monetización, porque Azure y AWS están creciendo con suficiente fuerza como para vincular el aumento del CapEx con ingresos concretos. El gasto continúa siendo enorme, pero la nube empieza a justificarlo.

Meta tiene un problema diferente: su negocio publicitario es lo suficientemente sólido como para pagar la cuenta de la inteligencia artificial, pero el retorno directo de esa inversión todavía no aparece con la misma claridad y la rentabilidad operativa se ha debilitado.



Fuente: XTB Research ​​​​​​​

Apple enfrenta una prueba que no depende únicamente de la IA. Su negocio principal sigue siendo fuerte, pero el mercado demanda una nueva fuente de crecimiento y no encontró esa señal en servicios, China ni en las previsiones para el próximo trimestre.

La conclusión común es que el mercado ya no está dispuesto a premiar el gasto por sí solo. La próxima fase de la inversión tecnológica dependerá de la capacidad de transformar centros de datos, capacidad de procesamiento y servicios de inteligencia artificial en ingresos y beneficios visibles. Azure y AWS muestran que ese camino existe; el resto de las compañías todavía debe demostrar con qué velocidad puede recorrerlo.