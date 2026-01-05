Acciones energéticas en EE. UU. suben tras promesa de reactivar el petróleo venezolano

El impacto en el precio del petróleo sería limitado en el corto plazo, pero se reordenan ganadores y perdedores a nivel sectorial.

El mercado reaccionó con fuerza a la promesa de Donald Trump de reactivar la industria petrolera de Venezuela , impulsando acciones energéticas en Estados Unidos.

Las acciones del sector energético en Estados Unidos subieron con fuerza luego de que Donald Trump prometiera impulsar una reactivación de la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro, instalando en el mercado la idea de un eventual ciclo de inversión para reconstruir infraestructura y normalizar producción.

El movimiento fue amplio, pero tuvo un líder, Chevron avanzó con más fuerza que sus pares al ser el único gran major estadounidense que hoy opera en Venezuela bajo una autorización especial, lo que la deja mejor posicionada para capturar beneficios tempranos si el acceso de empresas estadounidenses se amplía.

Ganadores con distinto perfil de riesgo

ConocoPhillips (+3.3%) y Exxon (+2.9%) también reaccionaron al alza, aunque con una lectura más matizada por su historial en el país. Ambas cargan el recuerdo de expropiaciones y litigios, por lo que el mercado tiende a asignarles un upside más condicionado a un marco jurídico estable y a una eventual recomposición de cuentas pendientes.

En la jornada de hoy, las acciones del sector energético mostraron movimientos marcadamente divergentes, alineados con la lectura del mercado sobre los ganadores y perdedores de una eventual normalización petrolera en Venezuela bajo influencia estadounidense. Chevron avanzó alrededor de +5%, liderando entre los majors al ser vista como la empresa mejor posicionada para capturar beneficios tempranos.

En este sentido, el rally refleja más una opcionalidad estratégica que una certeza operativa inmediata, diferenciando claramente entre quienes ya tienen presencia activa y quienes necesitarían un rediseño completo del entorno institucional para volver.

Servicios petroleros: los grandes ganadores del relato de reconstrucción

El rally no se limitó a productores, fue aún más intenso en el segmento de servicios petroleros. Los mayores saltos se observaron en compañías de servicios petroleros como Halliburton (+10.6%), SLB (+10.1%) y Baker Hughes (+4.6), que suelen ser las primeras en revalorizarse cuando el mercado percibe un ciclo de reconstrucción.

Venezuela no necesita solo capital, también requiere ingeniería, perforación, reacondicionamiento de pozos, manejo de crudos pesados, compresión, transporte y mantenimiento de instalaciones que han sufrido años de deterioro, eventos operacionales y subinversión.

Por eso, el mercado leyó la narrativa como un potencial incremento de demanda por servicios a lo largo de varios años, aunque con el riesgo evidente de que los anuncios políticos corran más rápido que la ejecución, especialmente si faltan reglas claras sobre contratos, impuestos, propiedad, repatriación de dividendos y seguridad operacional.

Petróleo: impacto limitado en el corto plazo

Aun con el entusiasmo bursátil, el impacto sobre el precio del petróleo debería ser limitado en el corto plazo. Una normalización relevante de Venezuela no se materializa de un día para otro: la recuperación requiere tiempo, logística y capex sostenido, por lo que los drivers de WTI seguirán dominados por el balance global de oferta y demanda y por la política de OPEC+.

En otras palabras, el mercado está comprando una historia de opcionalidad y de posicionamiento estratégico, más que un shock inmediato de barriles adicionales, algo consistente con el hecho de que Venezuela hoy pesa poco en la oferta global, pese a su enorme stock de reservas.

Downstream estadounidense

Donde sí existe un canal de transmisión más rápido es en el downstream estadounidense. El crudo venezolano es pesado y con mayor contenido de azufre, un insumo compatible con varias refinerías complejas de la Costa del Golfo que fueron diseñadas para procesar este tipo de barriles.

En los últimos años, estas refinerías debieron sustituirlos con alternativas más caras o menos óptimas por sanciones y restricciones. Por eso, el mercado identifica como ganadores naturales a refinadores con capacidad de conversión profunda, ya que incluso flujos incrementales, si son estables y asegurables, mejorarían la flexibilidad de abastecimiento y podrían abaratar el feedstock en el margen, fortaleciendo los márgenes de refinación cuando el descuento del crudo pesado se amplía.

Canadá: el perdedor relativo del nuevo escenario

La contracara aparece en Canadá. Las empresas ligadas a arenas bituminosas y crudo pesado enfrentaron ventas porque un eventual retorno sostenido de Venezuela reintroduce competencia directa por el mismo nicho de calidad y por la misma base de compradores en Estados Unidos.

Las compañías más expuestas a crudo pesado registraron caídas relevantes, con Cenovus Energy retrocediendo cerca de −7,9%, en un mercado que empezó a descontar mayor competencia futura para los barriles de arenas bituminosas si Venezuela recupera acceso estable a refinerías estadounidenses. En conjunto, la sesión dejó una señal clara, productores y servicios estadounidenses al alza, mientras que productores de crudo pesado fuera de EE.UU. quedaron bajo presión por el cambio en el balance competitivo esperado.

Canadá ha disfrutado de una posición relativamente favorable en un mundo con escasez de barriles pesados disponibles para Occidente, y una normalización venezolana podría comprimir diferenciales y reducir parte de esa prima de escasez, no como un golpe inmediato en resultados de 2026, pero sí como un riesgo narrativo de mediano plazo para márgenes y poder de fijación de precios.

Gobernanza, reglas y credibilidad

El punto crítico para convertir el rally en fundamento es la gobernanza del proceso. Si el marco se vuelve creíble, el mercado puede seguir premiando a quienes ya tienen pie en Venezuela y a quienes venden equipos y servicios. Si el marco se diluye o se politiza, el entusiasmo puede enfriarse rápidamente.

El mercado está reordenando ganadores y perdedores: Chevron y los servicios petroleros como beneficiarios por posicionamiento y reconstrucción, refinadores complejos como receptores de crudo compatible, y productores canadienses de crudo pesado como el grupo con mayor riesgo relativo si Venezuela vuelve a competir por ese mismo espacio.

________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí