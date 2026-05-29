ACTUALIZACIÓN: Irán rechaza las declaraciones de Trump; los precios del petróleo rebotan

El viernes, la agencia de noticias iraní Fars News cuestionó la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se había alcanzado un acuerdo con Teherán, describiendo sus comentarios como una “mezcla de verdad y mentira” y un intento de presentar una falsa victoria diplomática.

Según las fuentes de la agencia, ninguna de las cláusulas negociadas obliga a Irán a abrir el Estrecho de Ormuz sin cobrar tarifas de tránsito, y el país tampoco ha aceptado desmantelar sus materiales nucleares.

Previamente, Trump anunció a través de Truth Social que estaba levantando el bloqueo naval estadounidense sobre Irán, condicionado a que Teherán abandonara su programa de armas, abriera completamente el Estrecho de Ormuz y neutralizara las minas marinas.

Añadió que la decisión final sería tomada tras una reunión en la Situation Room y que no se transferirían fondos hasta nuevo aviso.

Los mercados reaccionaron con fuerza a ambas declaraciones. El crudo Brent cayó más de un 2% hasta alrededor de los 90 dólares, y parte de esas pérdidas fue recuperada tras la respuesta de Teherán.

La situación sigue sin resolverse.

Ambas partes están presentando versiones contradictorias de las conversaciones, lo que mantiene elevada la volatilidad en los mercados de materias primas.



Fuente: xStation5