Bitcoin retrocede y pone a prueba una importante zona de soporte en medio de la debilidad cíclica del mercado cripto

Bitcoin cayó por debajo de los 73,000 dólares hoy a pesar de las continuas ganancias en los mercados bursátiles, reforzando la debilidad estacional que suele observarse antes del período de verano. Del mismo modo, 2026 ha resultado hasta ahora desafiante para la industria de las criptomonedas en general. Sui, la blockchain de bajas comisiones desarrollada por Mysten Labs, suspendió el procesamiento de transacciones por segundo día consecutivo, aumentando aún más las preocupaciones sobre el sector.

El precio de Bitcoin ha caído ahora cerca de la media móvil exponencial de 200 semanas (EMA). Al observar ciclos de mercado anteriores, BTC cotizó por debajo de este nivel durante el desplome de marzo de 2020, en la mitad del mercado bajista de 2022 y nuevamente en febrero de 2026. Una caída por debajo de los 72,000 dólares podría señalar una renovada debilidad del mercado y aumentar la probabilidad de una nueva prueba de los mínimos locales en torno a los 60,000 dólares.

Si Bitcoin no logra recuperar impulso y rebotar hacia los 80,000 dólares en el corto plazo, un escenario bajista se vuelve cada vez más plausible. Los datos recientes on-chain de CryptoQuant apuntan a una disminución significativa en la actividad de compra de las ballenas, un patrón que también surgió durante la debilidad cíclica observada en la primavera de 2022.

Los alcistas necesitan demostrar fortaleza rápidamente para aliviar la presión sobre el "rey de las criptomonedas".

Gráfico de Bitcoin (marco temporal W1)