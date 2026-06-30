🔴 Actualización oro y plata

- Descubre si el oro está entrando en su peor trimestre en 13 años, analizando la presión del dólar, el comportamiento técnico de los metales y los niveles clave que podrían definir si la corrección continúa o si aparece una oportunidad de rebote.
- Descubre si el oro está entrando en su peor trimestre en 13 años, analizando la presión del dólar, el comportamiento técnico de los metales y los niveles clave que podrían definir si la corrección continúa o si aparece una oportunidad de rebote.
_____________________________________________________
👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Cierre de mercado: S&P 500 cierra su mejor trimestre en seis años
Dólar en Colombia cae tras sorpresiva subida de BanRep al 12%
Yen japonés en mínimos de 40 años: ¿seguir la tendencia o temer la intervención?
Resumen diario: fin del rally del petróleo y un brillante trimestre para Wall Street (30.06.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.