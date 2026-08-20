Los resultados de Alibaba (BABA.US) correspondientes al trimestre terminado en junio muestran con bastante claridad la transformación que está atravesando la compañía. El comercio electrónico sigue siendo su principal negocio, pero ya no concentra las tasas de crecimiento más elevadas. Ese papel está pasando rápidamente hacia inteligencia artificial, computación en la nube y comercio rápido. Alibaba generó aproximadamente US$39.600 millones en ingresos, un aumento cercano al 9% frente al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto cayó alrededor de 75% hasta aproximadamente US$1.540 millones, mientras el EBITA ajustado consolidado retrocedió 30% hasta cerca de US$4.028 millones.

Alibaba está creciendo nuevamente, pero está destinando una cantidad extraordinaria de capital a construir su posición en inteligencia artificial.

Alibaba ya no depende del mismo motor de crecimiento

El segmento tradicional de China E-commerce registró una caída de ingresos del 8% interanual, mientras International E-commerce retrocedió alrededor de 1%. En contraste, China Quick Commerce avanzó 45%, AI Cloud and Compute Services también creció 45%, y AI Labs and Applications aumentó sus ingresos 16%.

Durante años, buena parte de la tesis de inversión dependía del crecimiento de Taobao y Tmall. Ahora, los negocios que más rápido avanzan tienen características muy diferentes. China Quick Commerce generó aproximadamente US$7.855 millones, impulsado principalmente por Freshippo y Taobao Instant Commerce. Por su parte, AI Cloud and Compute Services alcanzó US$7.139 millones. El negocio de comercio electrónico doméstico todavía generó cerca de US$16.345 millones, pero sus ingresos descendieron 8%.

Los ingresos de gestión de clientes retrocedieron 7% debido parcialmente al efecto contable de un nuevo programa comercial. Alibaba estima que, excluyendo ese impacto, el crecimiento comparable habría sido cercano al 1% interanual. Por tanto, el comercio electrónico chino no está sufriendo necesariamente un colapso de actividad, pero sí está creciendo mucho más lentamente que las nuevas áreas de la compañía.

Alibaba Cloud empieza a demostrar apalancamiento operativo

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La parte más favorable del trimestre aparece en AI Cloud and Compute Services. Los ingresos del segmento aumentaron 45% interanual hasta US$7.139 millones, frente a aproximadamente US$4.925 millones un año antes. Más importante aún, el EBITA ajustado aumentó 133% hasta US$830 millones, comparado con aproximadamente US$356 millones durante el mismo trimestre del ejercicio anterior. Esto llevó el margen EBITA ajustado desde aproximadamente 7,2% hasta 11,6%.

La mejora simultánea de ingresos y margen es posiblemente uno de los datos más importantes de los resultados. Alibaba ha invertido durante años en infraestructura cloud, pero el auge de la IA está aumentando la utilización de esa infraestructura y permitiendo monetizar una parte creciente de la capacidad instalada.

Los productos vinculados a inteligencia artificial generaron aproximadamente US$1.824 millones durante el trimestre, equivalentes a cerca del 35% de los ingresos externos de Cloud. Además, ese negocio completó su duodécimo trimestre consecutivo de crecimiento interanual de tres dígitos. Su ritmo anualizado de ingresos alcanza ya aproximadamente US$7.300 millones.

Para Alibaba, este es un punto crítico, porque si los ingresos derivados de IA continúan creciendo más rápido que el costo incremental de infraestructura, Cloud podría convertirse progresivamente en una fuente mucho más importante de beneficios.

La infraestructura genera dinero, pero desarrollar aplicaciones todavía cuesta mucho

Los ingresos del segmento crecieron 16% hasta aproximadamente US$492 millones, pero el EBITA ajustado registró una pérdida cercana a US$2.043 millones, frente a una pérdida aproximada de US$475 millones un año antes. Alibaba atribuyó el deterioro principalmente al aumento de las inversiones en capacidades de inteligencia artificial y a mayores costos de inferencia relacionados con la aplicación Qwen.

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Aquí aparece una división importante dentro de la estrategia, en que, por un lado, Cloud está monetizando la demanda de capacidad computacional y ya muestra expansión de márgenes. Por otro, desarrollar modelos y aplicaciones propias sigue requiriendo fuertes desembolsos sin una monetización equivalente.

Alibaba lanzó recientemente Qwen3.8-Max, su nuevo modelo fundacional, con 2,4 billones de parámetros, mientras continúa desarrollando QwenWork y la aplicación Qwen. La compañía afirma además que aproximadamente 250 millones de usuarios ya han experimentado funciones de compra impulsadas por IA dentro de Qwen.

La lógica estratégica consiste en conectar modelos, agentes, comercio electrónico y Cloud dentro del mismo ecosistema. Pero, financieramente, la pregunta todavía es cuánto tiempo deberá financiar Alibaba esas pérdidas antes de que las aplicaciones comiencen a generar retornos relevantes.

El gran riesgo: el crecimiento de IA exige cada vez más capital

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La inversión necesaria para sostener esta estrategia aumentó significativamente, Alibaba destinó aproximadamente US$9.975 millones a CapEx durante el trimestre, un incremento interanual de 75%. La compañía explicó el aumento por varios factores: mayores necesidades de capacidad computacional ante la expansión esperada de los agentes de IA, fluctuaciones en los ciclos de compra y mayores precios de distintos componentes de semiconductores.

El flujo de caja operativo fue de aproximadamente US$3.382 millones, pero después de inversiones y otros ajustes, el flujo de caja libre terminó en -US$6.584 millones, frente a aproximadamente -US$2.773 millones un año antes. Esto significa que la salida de flujo libre aumentó alrededor de 137% interanual.

La compañía todavía cuenta con una posición financiera sólida. Al cierre de junio tenía aproximadamente US$69.933 millones entre efectivo y otras inversiones líquidas, y una posición de caja neta cercana a US$30.652 millones. Por tanto, Alibaba dispone actualmente de capacidad financiera para sostener el ciclo de inversión. El debate está menos relacionado con su capacidad para financiarlo y más con el retorno futuro sobre ese capital.

Alibaba apuesta a recuperar la inversión en IA en tres años

El CEO, Eddie Wu, señaló que Alibaba espera alcanzar el punto de equilibrio sobre su inversión relacionada con inteligencia artificial durante los próximos tres años, utilizando como referencia los márgenes brutos actuales. La compañía había anunciado un programa cercano a US$56.000 millones para infraestructura de IA y Cloud entre 2026 y 2029, y según la administración ya habría gastado aproximadamente la mitad del importe previsto.

Una parte importante de la estrategia consiste en aumentar la utilización de chips desarrollados internamente por T-Head. Los procesadores Zhenwu ya están siendo utilizados mediante Alibaba Cloud por más de 650 clientes externos distribuidos en más de 20 industrias, incluyendo conducción autónoma, internet y servicios financieros.

Si Alibaba consigue reemplazar progresivamente chips comprados a terceros por procesadores propios, la administración considera que podría mejorar tanto los márgenes brutos como la rentabilidad de Cloud. Ese escenario ayudaría a justificar el extraordinario CapEx actual.

A pesar de todo el foco sobre inteligencia artificial, Alibaba todavía depende del comercio electrónico para sostener gran parte de sus beneficios. Alibaba E-commerce Group generó aproximadamente US$30.300 millones de ingresos durante el trimestre y un EBITA ajustado cercano a US$5.858 millones. El EBITA del segmento permaneció prácticamente estable frente al año anterior, cayendo apenas 1%.

La compañía destacó además que AliExpress alcanzó beneficio operativo y que Taobao Instant Commerce mejoró su economía unitaria mientras mantuvo participación de mercado. Esto resulta especialmente importante porque permite que Alibaba continúe financiando el desarrollo de IA sin deteriorar excesivamente su posición financiera.

Pero también deja clara la tensión actual, en que el comercio electrónico genera caja, Cloud comienza a generar mayor rentabilidad, mientras AI Labs todavía consume cantidades importantes de capital.

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Fuente: xStation5.

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Conversión de moneda: todas las cifras del artículo están expresadas en dólares estadounidenses. Para mantener comparabilidad con los estados financieros de Alibaba se utilizó una cotización de RMB 6,7851 por US$1, correspondiente a la tasa empleada por la compañía para la presentación de los resultados del trimestre terminado el 30 de junio de 2026.