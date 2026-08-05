El Nasdaq 100 sigue de dulce y se reactiva el apetito por el riesgo: 4 gráficos interesantes 📈

El Nasdaq 100 protagonizó un fuerte repunte tras entrar en territorio de corrección a finales de julio. El índice, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayó desde su máximo histórico de 30.740 puntos, alcanzado el 2 de junio, hasta los 27.257 el 29 de julio, antes de recuperarse hasta casi los 30.000 el 5 de agosto. Esta recuperación se produjo tras un descenso del 11,3% desde su máximo histórico, lo que contribuyó a aliviar las elevadas valoraciones y a reducir parte del excesivo posicionamiento que se había acumulado en acciones de inteligencia artificial y semiconductores.

Las caídas del Nasdaq 100

Los sólidos resultados financieros y las previsiones mejoradas de empresas como Palantir, Amazon y los principales proveedores de servicios en la nube tranquilizaron a los inversores, confirmando que el gasto en IA sigue generando mayores ingresos, una mayor demanda de servicios en la nube y una continua expansión de los centros de datos. Las buenas perspectivas de Palantir, junto con la creciente demanda impulsada por los proyectos de centros de datos, también contribuyeron a extender la recuperación más allá de las empresas de semiconductores tradicionales. Los beneficios relacionados con la IA y las previsiones corporativas mejoradas han sido factores clave en el reciente repunte del sector tecnológico.

Concentración del sector de tecnología y semiconductores

Las empresas tecnológicas representan aproximadamente el 58,3% de la capitalización bursátil total del Nasdaq 100, lo que pone de manifiesto la gran sensibilidad del índice a los cambios en las expectativas sobre la economía digital y la inteligencia artificial. Las empresas de semiconductores, por sí solas, representan cerca del 30,2% de la capitalización bursátil total del índice.

La ponderación de los semiconductores aumentó hasta casi el 34% en junio, antes de caer por debajo del 29% durante la corrección de julio. Por un lado, esta modesta reducción de la concentración puede interpretarse como una señal positiva de diversificación. Por otro lado, la aún elevada ponderación del sector subraya la gran dependencia del índice en su conjunto respecto a las acciones de semiconductores. Esta concentración ayuda a explicar la dinámica de precios del Nasdaq 100: unas expectativas más optimistas sobre la infraestructura de IA pueden impulsar rápidamente el índice, mientras que una demanda de semiconductores decepcionante o unos rendimientos más bajos de la inversión en IA podrían desencadenar una caída igualmente pronunciada.

Ofertas de empleo relacionadas con la IA en el mercado laboral estadounidense

La fuerte demanda de inteligencia artificial también se observa más allá de los mercados financieros. Los puestos relacionados con la IA representaron aproximadamente el 5,9% de todas las ofertas de empleo en EE. UU. en junio de 2026, frente al 4,4% a principios de año, el 2,7% en enero de 2025 y cerca del 1,9% a principios de 2020.

Esta tendencia sugiere que las empresas están superando la fase experimental de la adopción de la IA y están contratando cada vez más empleados para desarrollar, implementar y mantener productos y procesos de negocio basados ​​en IA.

Amplitud del mercado del Nasdaq 100

Al 4 de agosto, aproximadamente el 69% de las empresas que componen el Nasdaq 100 cotizaban por encima de sus medias móviles de 200 días, frente al 58% registrado en el mínimo reciente del mercado. Al mismo tiempo, el porcentaje de acciones que cotizaban por encima de sus medias móviles de 50 días aumentó del 39% el 23 de julio al 58%.

Esta mejora sugiere que el repunte no está impulsado únicamente por un puñado de grandes empresas tecnológicas. Una mayor proporción del índice participa en el alza, lo que aumenta su sostenibilidad. Sin embargo, el 42% de las empresas que componen el índice aún se mantienen por debajo de sus medias móviles de 50 días, lo que indica que, si bien las condiciones del mercado a corto plazo han mejorado, la tendencia alcista aún no se ha generalizado por completo.

La temporada de resultados del segundo trimestre ha sido excepcionalmente sólida hasta el momento, pero las expectativas de los inversores siguen siendo muy altas. Las empresas podrían reportar un crecimiento robusto y aun así ver caer el precio de sus acciones si sus previsiones, márgenes de beneficio o rentabilidad de las inversiones relacionadas con la IA no superan las ya optimistas expectativas del mercado.