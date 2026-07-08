🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.07.2026)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
_____________________________________________________
👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Dólar Hoy en Chile: supera los $930 por riesgo geopolítico y sorpresa en inflación
El dólar se recupera: el regreso de las hostilidades en Medio Oriente drena los mercados de divisas
Gráfico del día: EURUSD atrapado entre la Fed, el BCE y los riesgos de Medio Oriente
Calendario Económico: Actas del FOMC y una RBNZ más agresiva en el centro de atención
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.