🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (20.01.2026)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
__________
👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión
El petróleo cae por debajo de los 64 dólares tras los datos de la EIA. El gas natural cae a pesar del informe favorable de inventarios
El oro gana un 1%, la plata sube un 3% . Los metales preciosos vuelven a acercarse a niveles récord
El gas natural sube un 11% mientras las heladas en el Ártico estadounidense alcanzan un nivel récord desde 2022
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.