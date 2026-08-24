El oro ha tenido un movimiento importante en las últimas sesiones, recuperándose desde la zona de los 4,000 dólares por onza donde encontró piso a principios de julio, hasta colocarse nuevamente en el área de los 4,670 dólares, un avance que en lo que va de agosto ronda el 10% y representa su mejor mes desde enero, con lo cual el metal vuelve a acercarse a niveles que no visitaba desde el segundo trimestre del año.

Evolución semanal del oro y principales niveles técnicos.

La resistencia de US$4.863 separa al oro de nuevos máximos

En el gráfico semanal se aprecia que el precio está llegando a la zona de resistencia que corresponde al último movimiento impulsivo antes de la corrección, ubicada en los 4,863 dólares, un nivel interesante porque ahí existe volumen previo de negociación y porque marca el arranque de todo el tramo bajista que dominó buena parte del año, lo que lo convierte en una referencia natural para quienes buscaron liquidez en esa área. Algo que conviene observar es que el RSI semanal se encuentra alrededor de los 59 puntos, es decir que ni siquiera está en sobrecompra extrema, y tampoco tenemos la aparición de ninguna divergencia, lo cual no significa que el movimiento vaya a ser parabólico y toque el nivel de forma directa, el precio puede seguir alternando tramos impulsivos con tramos correctivos, pero sí sugiere que esa resistencia sería la primera piedra en el camino antes de que el oro pueda pensar en la zona de los 5,000 dólares.

¿Qué factores fundamentales están impulsando al oro?

Del lado fundamental, la recuperación se explica por varios factores que se acumularon en pocas semanas, los datos de empleo, CPI y PPI en Estados Unidos salieron por debajo de lo esperado y redujeron las probabilidades de un alza de tasas en septiembre desde 50% hasta cerca de 31%, a lo que se sumó el anuncio del Tesoro estadounidense de al menos duplicar sus recompras de deuda de largo plazo, una decisión que hundió los rendimientos y el dólar, con el oro subiendo más de 4% en esa sola sesión. En paralelo, la deuda federal estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares, y la demanda oficial sigue firme, los bancos centrales compraron 288.9 toneladas en el segundo trimestre, un récord para ese periodo y un aumento de 62% anual, mientras que la crisis del Estrecho de Ormuz continúa aportando una prima de riesgo geopolítico.

Evolución diaria del oro y zonas técnicas de soporte y resistencia.

Análisis técnico del oro: resistencias en US$4.747 y US$4.863

En el gráfico diario podemos observar que el precio vino a buscar liquidez en altos previos que nunca fueron testeados, un comportamiento habitual cuando el mercado necesita combustible para extender el movimiento, y su próxima zona de resistencia se ubica cercana en los 4,747 dólares, que es el nivel inmediato por encima de la cotización actual. A partir de ahí el siguiente objetivo sería los 4,863 dólares, mientras que hacia abajo la zona donde podría darse un rebote técnico para retomar la búsqueda de esos objetivos se encuentra en los 4,431 dólares, con referencias adicionales en 4,341 y 4,190. El RSI diario se encuentra en niveles de sobrecompra alrededor de los 73 puntos, aunque tampoco aparece ninguna divergencia, lo que sí confirma es un momentum relevante al alza para el oro, y la sobrecompra por sí sola no anticipa un giro, simplemente indica que el tramo ha sido rápido y que una pausa o corrección menor entra dentro de lo razonable.

​​​​​​​Retrocesos de Fibonacci y principales resistencias del oro.

Fibonacci refuerza los niveles técnicos del oro

Al trazar los retrocesos de Fibonacci sobre el tramo bajista completo, desde el máximo hasta el mínimo de julio, encontramos una confluencia que refuerza los niveles mencionados, la resistencia de los 4,747 dólares coincide de manera muy cercana con el 50% del retroceso, y la resistencia mayor de los 4,863 dólares coincide con el 61.8%, que suele ser la referencia más vigilada dentro de este tipo de mediciones. Esa coincidencia entre estructura de precio y retrocesos es lo que da peso a ambos niveles, porque no se trata de una sola señal aislada sino de dos lecturas independientes apuntando a la misma área, y mientras el oro no logre superar y sostener el 61.8%, el camino hacia los 5,000 dólares seguirá siendo un escenario pendiente.

¿Puede el oro alcanzar los US$5.000?

Mi resumen seria que el metal tiene momentum, tiene soporte fundamental por el lado de tasas, deuda y demanda de bancos centrales, pero enfrenta dos filtros técnicos bien definidos en 4,747 y 4,863 dólares antes de poder discutir seriamente la marca de los 5,000, y cualquier corrección hacia la zona de 4,431 dólares seguiría manteniendo intacta la estructura alcista de corto plazo.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados