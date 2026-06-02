El par EUR/USD no logró avanzar pese a los datos de inflación de la Eurozona mejores de lo esperado, lo que sugiere que los inversionistas continúan siendo cautelosos respecto a la fortaleza del euro en medio de señales económicas mixtas provenientes de la región. Por un lado, las presiones inflacionarias parecen estar reapareciendo; por otro, los sectores cíclicos, como el manufacturero, continúan mostrando debilidad y el mercado laboral presenta señales cada vez más preocupantes de desaceleración.

El informe preliminar del IPC de mayo mostró que la inflación general aumentó un 3.2% interanual, en línea con las previsiones y sin cambios respecto a la lectura anterior. Sin embargo, el IPC subyacente sorprendió al alza, acelerándose hasta el 2.6% frente al 2.4% esperado y al 2.2% registrado previamente.

El EUR/USD cotiza actualmente en la parte media de un canal de precios con pendiente alcista. La zona de resistencia clave parece ubicarse entre 1.167 y 1.170, mientras que 1.160 sigue siendo un importante nivel de soporte. Las medias móviles EMA50 y EMA200 (líneas naranja y roja) se encuentran cerca de los niveles actuales del mercado, lo que sugiere que la zona de 1.164 podría actuar como un punto de inflexión para el impulso de corto plazo.

Dado que la recuperación actual, relativamente moderada, sigue a una fuerte caída desde la zona de 1.20, sigue siendo posible que el par esté formando un patrón de bandera bajista. Una ruptura por debajo de 1.160 fortalecería este escenario técnico y podría señalar la continuación de la tendencia bajista más amplia.



Fuente: xStation5