Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street pierde impulso mientras los costos de la IA y las tensiones en Medio Oriente enfrían el sentimiento

El inicio de la sesión de hoy en Wall Street trae un enfriamiento del sentimiento, con los principales índices abriendo en terreno negativo. No hace mucho, los índices estadounidenses estaban poniendo a prueba sus máximos históricos, pero en los últimos días los inversionistas se han visto obligados a revisar rápidamente sus posiciones. El mercado ha quedado atrapado entre una costosa batalla tecnológica en el sector de la inteligencia artificial (IA) y el creciente ruido informativo proveniente de Medio Oriente.

El sector tecnológico, que ha sido el principal motor del rally durante meses, sigue siendo la principal fuente de presión. Sin embargo, hoy comienza a pesar sobre los índices debido al aumento de los costos necesarios para mantener una posición de liderazgo en la carrera de la IA. La atención se centra especialmente en los planes de Alphabet (GOOGL.US), ya que la compañía pretende recaudar hasta 80 mil millones de dólares en capital adicional para financiar su infraestructura. La magnitud de estas inversiones envía una señal clara al mercado de que la revolución tecnológica está consumiendo enormes cantidades de capital, lo que naturalmente plantea interrogantes sobre la velocidad de monetización y el retorno futuro de la inversión. Aunque la demanda de soluciones de IA sigue siendo muy sólida, los inversionistas comienzan a cuestionar cada vez más la relación entre el aumento de los gastos y la rentabilidad futura.

La geopolítica sigue siendo el segundo factor clave. La incertidumbre en torno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con la llegada constante de información contradictoria, mantiene elevada la volatilidad. Por un lado, existen indicios de un posible avance en las negociaciones durante los próximos días; por otro, la falta de acuerdos concretos y los informes sobre un estancamiento mantienen la cautela entre los participantes del mercado. En segundo plano, continúa presente el riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, una región vital para el suministro mundial de petróleo, lo que alimenta las preocupaciones sobre un posible impulso inflacionario y limita el margen para una política más dovish por parte de la Fed.

Como resultado, la debilidad de hoy encaja dentro de un panorama más amplio de creciente selectividad. Tras un período de entusiasmo casi incondicional por la IA y las Big Tech, el mercado está entrando claramente en una fase en la que los factores clave ya no son solo las narrativas de crecimiento, sino también la disciplina de costos y la capacidad real de generar retornos sobre inversiones masivas.



Fuente: xStation5



Los futuros del S&P 500 (US500) se encuentran hoy bajo una ligera presión vendedora, aunque sus cotizaciones permanecen cerca de la línea de equilibrio. Resulta difícil hablar de un fuerte impulso bajista en el mercado en este momento. En cambio, predomina un claro estado de espera e incertidumbre por parte de los inversionistas, que se abstienen de asumir compromisos más importantes antes de la llegada de nuevas señales macroeconómicas y geopolíticas. El mercado se mueve dentro de un rango estrecho de negociación, reflejando un equilibrio temporal entre el deseo de tomar ganancias en niveles elevados y la ausencia de razones contundentes para una corrección más profunda.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Broadcom (AVGO.US) sube alrededor de un 6% tras la presentación de su nueva cartera de soluciones "Edge AI" para hogares inteligentes y empresas, incluyendo dispositivos con tecnología Wi-Fi 8 desarrollada en colaboración con Samsung (SMSN.UK). Los nuevos chipsets, equipados con unidades de procesamiento neuronal (NPU), están diseñados para procesar tareas de IA localmente en el borde de la red, reduciendo la latencia y descargando trabajo de la infraestructura en la nube.

Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) se dispara un 25% después de anunciar sólidos resultados financieros y elevar sus previsiones futuras. Esto ocurre mientras las empresas están comprando servidores de forma masiva, tanto tradicionales como enfocados en IA, y están dispuestas a pagar precios significativamente más altos para protegerse frente a la escasez de hardware en el mercado.

Super Micro Computer (SMCI.US) presentó su nueva plataforma AMD Helios, un sistema de servidores listo para implementar y energéticamente eficiente que, gracias a una alianza con ARM, permite incorporar una mayor capacidad de procesamiento en un solo rack consumiendo menos electricidad. Esta plataforma está diseñada para centros de datos y sistemas de inteligencia artificial, permitiendo un despliegue rápido y una escalabilidad sencilla sin necesidad de construir infraestructura desde cero. Como resultado, las empresas pueden expandir sus centros de datos de IA de manera más rápida y económica, manteniendo bajo control el consumo energético.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, declaró que Marvell Technology (MRVL.US) podría convertirse en el próximo fabricante de chips valorado en 1 billón de dólares. Esto representa una continuación de la estrategia de Nvidia de invertir en socios tecnológicos que apoyan la infraestructura de IA. En este caso, Marvell proporciona chips de red personalizados y soluciones de conectividad de datos para centros de datos de inteligencia artificial.