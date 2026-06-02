ÚLTIMA HORA: ¡Los datos JOLTS superan las expectativas!

Lectura actual (Datos de abril)

Resultado actual: 6.88 millones de ofertas de empleo

Pronóstico del mercado: 6.866 millones de ofertas de empleo

Dato previo: 6.866 millones de ofertas de empleo

¿Por qué es importante este informe?

El informe JOLTS es ampliamente considerado como uno de los indicadores más importantes y fiables de la salud macroeconómica de Estados Unidos, y su relevancia proviene de varios factores clave. En primer lugar, es una de las herramientas de análisis favoritas de la Reserva Federal (Fed). A diferencia de la tasa de desempleo, que es un indicador rezagado y solo reacciona en etapas avanzadas de una crisis, el número de vacantes laborales es un indicador adelantado, ya que refleja las intenciones reales y actuales de contratación y gasto de los empleadores. Además, el informe permite una comparación directa entre el número de vacantes disponibles y la cantidad de personas que buscan empleo activamente.

Enorme sorpresa en el mercado laboral de EE.UU.: JOLTS supera ampliamente las previsiones de los analistas

La última publicación del informe JOLTS correspondiente a abril, divulgada el 2 de junio de 2026, trajo una enorme sorpresa, ya que el número de vacantes laborales en Estados Unidos se disparó hasta los 7.618 millones. El consenso del mercado y la lectura anterior coincidían perfectamente, ambos anticipando una cifra de 6.866 millones de vacantes, lo que significa que el número real de empleos disponibles superó las previsiones en más de 750,000 puestos. Este fuerte incremento rompe la reciente tendencia de enfriamiento gradual del mercado laboral y demuestra que la demanda de mano de obra por parte de las empresas estadounidenses sigue siendo extraordinariamente sólida, alterando de inmediato las expectativas macroeconómicas actuales.

Para la Reserva Federal, este indicador adelantado representa un auténtico punto de inflexión y un poderoso impulso inflacionario. Un aumento tan drástico en el número de vacantes laborales en relación con la cantidad de personas desempleadas genera automáticamente preocupaciones sobre el regreso de fuertes presiones salariales, ya que las empresas se verán obligadas a competir por trabajadores ofreciendo salarios más altos. Como consecuencia, la lectura de 7.618 millones coloca a la Fed en una posición complicada y actúa como una fuerte señal hawkish. Esto podría obligar a los responsables de la política monetaria a abandonar los planes de recortes de tasas en el corto plazo o a mantener los costos de financiamiento en niveles restrictivos durante mucho más tiempo, una realidad a la que los mercados financieros deberán ajustarse rápidamente.



Fuente: xStation5