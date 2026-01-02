Análisis Técnico – ORO (02.01.2026)

- ¿Qué sigue para el precio del oro?
El oro mantiene una tendencia alcista, con el último impulso desarrollándose desde comienzos de noviembre de 2025. Entre el 13 y el 18 de noviembre se produjo una corrección, tras la cual el mercado retomó el movimiento ascendente con un nuevo impulso. El retroceso más reciente se detuvo exactamente en el nivel de la corrección anterior, en 4.306, lo que, según el método de Overbalance, sugiere la posibilidad de una continuación del movimiento alcista.
Además, el precio se mantiene por encima de la media móvil de 100 periodos (marcada en azul en el gráfico) y, al mismo tiempo, intenta superar la zona de los 4.380 puntos, correspondiente a máximos previos. Un retorno sostenido por encima de 4.380 abriría el camino para una continuación del alza y nuevos máximos, mientras que una caída por debajo de 4.306 aumentaría el riesgo de una corrección más profunda.
ORO – Gráfico H4 | Fuente: xStation5
