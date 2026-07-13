Apertura de Mercado en EE.UU.: el capital vuelve a abandonar las acciones vinculadas a memorias. Wall Street abre bajo presión

Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista para el mercado al contado, aunque las caídas previstas son moderadas en comparación con las registradas en Asia y Europa.

Los futuros del S&P 500 (US500) retroceden alrededor de un 0,3%, mientras que los del Nasdaq 100 (US100) caen hasta un 1%. Por su parte, el Dow Jones (US30) se mantiene prácticamente estable cerca de sus niveles de referencia.

La principal fuente de presión proviene de la renovada escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, después de nuevos intercambios de ataques durante el fin de semana y del anuncio de Teherán de que el estrecho permanecerá "cerrado" hasta nuevo aviso.

En respuesta, Estados Unidos lanzó ataques contra más de 140 objetivos en Irán, incluyendo el primer uso de drones navales de combate, mientras que Irán atacó bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania, Omán y Catar.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos asumirá el control de la seguridad en el estrecho y espera recibir una compensación económica por ello, reforzando así la permanencia de la presencia militar estadounidense en la región.

El Brent y el WTI avanzan más de un 3% al inicio de la sesión, recuperándose desde los mínimos intradía, mientras el tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz se ha reducido significativamente en los últimos días.

La presión sobre el mercado también aumenta debido a la reevaluación del denominado trade de inteligencia artificial (IA) tras el enorme, pero extremadamente volátil, debut de SK Hynix en el Nasdaq el pasado viernes.

Los sectores de energía y materias primas lideran las ganancias, favorecidos por el aumento de los precios del petróleo, mientras que las compañías de tecnología y semiconductores registran el peor desempeño, afectadas por una nueva ola de ventas en las acciones relacionadas con memorias y chips para IA.

Los metales preciosos retroceden. Tanto el oro como la plata caen, un comportamiento inusual considerando las actuales tensiones geopolíticas, lo que sugiere que los inversionistas temen que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo tras la publicación del IPC prevista para mañana.

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