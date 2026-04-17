Apertura de mercado en EE.UU. El Estrecho de Ormuz completamente abierto y hay euforia en los mercados

Los futuros de acciones en Estados Unidos se dispararon en la apertura de Wall Street: los futuros del Dow Jones subieron más de 500 puntos (+1,1%), el S&P 500 avanzó un 0,8%, y el Nasdaq 100 un 0,9%. El principal catalizador fue una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, quien anunció la reapertura total del Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo comercial durante el alto el fuego con Líbano. Al mismo tiempo, Axios informó que Estados Unidos e Irán están negociando un memorando de entendimiento de tres puntos que contempla la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de que Irán renuncie al uranio enriquecido.

El Nasdaq 100 está experimentando su mayor y más rápido impulso alcista desde septiembre de 2025.

Los precios del petróleo se desplomaron: el WTI cayó más de un 10% hasta alrededor de 84,60 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió cerca de un 10%. El oro y la plata, sin embargo, subieron: el oro spot avanzó un 2% hasta 4.881,81 dólares por onza, y la plata subió casi un 5% hasta 82,30 dólares por onza.

El catalizador inmediato del movimiento fue la declaración de Teherán de que abriría completamente el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, durante el alto el fuego entre Israel y Líbano anunciado por el presidente Trump. Previamente, tras la primera ronda de conversaciones en Islamabad, Irán solo había abierto parcialmente el estrecho a ciertos buques. La perspectiva de una segunda ronda de negociaciones este domingo en Islamabad y los avances en torno a los 450 kg de uranio enriquecido al 60% almacenados en instalaciones subterráneas en Irán refuerzan aún más el optimismo del mercado respecto a un posible fin duradero del conflicto.



Actualmente se observa volatilidad en los mercados clave. Fuente: xStation

Información clave de compañías

Netflix (NFLX, -10%) — Las acciones del gigante del streaming registran su mayor caída desde octubre tras una guía débil para el T2: se proyecta un EPS de 0,78 dólares frente a los 0,84 esperados por LSEG. A esto se suma el anuncio de que el cofundador Reed Hastings dejará el directorio en junio. Sin embargo, muchos analistas recomiendan comprar en la caída, destacando los sólidos resultados del T1, con ingresos de 12.250 millones de dólares (+16% interanual), superando el consenso de 12.180 millones. Netflix también abandona su intento de adquirir Warner Bros. Discovery.

Ally Financial (ALLY, +4,27%) — La acción sube tras resultados del T1 que superaron expectativas: el EPS fue de 1,11 dólares frente a los 0,93 esperados (FactSet). Los ingresos alcanzaron 2.100 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 2.140 millones estimados, pero esto no impidió una reacción positiva del mercado. La acción cotiza en 41,96 dólares, por encima de su media móvil de 50 días (40,06 dólares), lo que sugiere continuidad del impulso alcista.

Oracle (ORCL, +3%) — La acción suma otro 3% y encadena su sexta sesión consecutiva al alza. La compañía acumula más de 30% de subida en la semana, su mejor desempeño desde 1999, impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y contratos cloud.

Alcoa (AA, -2%) — El productor de aluminio cae tras resultados mixtos del T1 2026: el EPS ajustado fue de 1,40 dólares, por debajo de los 1,49 esperados. Los ingresos alcanzaron 3.190 millones de dólares, también por debajo del rango estimado de 3.280–3.400 millones, lo que representa una caída interanual del 5,2%. No obstante, el beneficio neto creció con fuerza hasta 425 millones de dólares desde 213 millones en el T4 2025 (+99,5%), impulsado por un alza del 12,3% trimestral en el precio del aluminio primario. La compañía mantuvo su guía anual, lo que limita las caídas, aunque persisten riesgos por el segmento de alúmina (EBITDA negativo de -40 millones) y el aumento de costos energéticos y logísticos.

Affirm (AFRM, +3%) — Morgan Stanley incluyó a la compañía entre sus principales recomendaciones, destacando su potencial de crecimiento en beneficios y una menor preocupación por el sector de crédito privado. La acción ha caído un 19% en lo que va de 2026, lo que analistas consideran un punto de entrada atractivo.

Knight-Swift (KNX, -1%) — La compañía de transporte redujo su guía del T1, citando condiciones climáticas adversas en invierno y el aumento de los costos de combustible en marzo como factores de presión para el sector.

Fuente: xStation5