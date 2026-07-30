Apertura de Mercado en EE.UU.: ¡El Nasdaq rebota! Los resultados de Microsoft y Lam Research reactivan la apuesta por la IA

Los mercados financieros globales enfrentan una elevada volatilidad, mientras los inversionistas asimilan una agenda cargada de datos económicos y resultados divergentes entre las grandes compañías tecnológicas. Los futuros de los índices estadounidenses avanzan, impulsados por el desempeño contrastante de los grandes proveedores de servicios en la nube. Los futuros del Nasdaq 100 lideran el repunte (US100: +3,3%), seguidos por el S&P 500 (US500: +1,4%), el Russell 2000 (US2000: +1,2%) y el Dow Jones (US30: +0,6%).

Microsoft se disparó gracias al sólido crecimiento de Azure y a un gasto de capital contenido, mientras que Meta se desplomó debido a unas perspectivas débiles y al fuerte aumento de los costos relacionados con la inteligencia artificial. Con los resultados de Apple y Amazon próximos a publicarse, el sentimiento del mercado continúa siendo cauteloso en medio de las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del Tesoro y del persistente escrutinio sobre los retornos de las inversiones en IA.

El Nasdaq está liderado por el fuerte avance de las acciones de semiconductores y hardware tecnológico, con Lam Research (+19,2%), Sandisk (+16,4%) y Applied Materials (+10,2%) registrando grandes ganancias junto con Microsoft (+14,7%). En el lado negativo, Alnylam Pharmaceuticals se desplomó un 23,4%, mientras que Meta Platforms cayó un 9,5%, liderando las pérdidas entre las compañías de software y comunicaciones, entre ellas Workday (-7,3%) y Adobe (-5,0%).

Fuente: XTB Research

Fuente: XTB Research

Macroeconomía de EE.UU.: el PIB se desacelera

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía de Estados Unidos creció a un ritmo inferior al esperado, expandiéndose un 1,5% anualizado, mientras el conflicto con Irán afectaba la confianza en la mayor economía del mundo. Según el informe de la BEA, la desaceleración estuvo impulsada principalmente por una caída de las exportaciones y del gasto público, así como por una menor inversión empresarial. El consumo personal también quedó por debajo de las expectativas, ya que los consumidores estadounidenses continúan sintiendo la presión de los elevados precios de los combustibles. Las cifras del Core PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, ya que la lectura mensual resultó inferior a lo previsto, apuntando a unas presiones inflacionarias de corto plazo más moderadas.

Fuente: XTB Research, Macrobond

Análisis técnico: US100 (futuros del Nasdaq 100)

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) intentan recuperarse después de que una fuerte ola de ventas llevara al precio por debajo de la EMA de 100 días, situada cerca de 28.275, y del soporte horizontal de 28.410, correspondiente al nivel de Fibonacci del 0,0%. El índice encontró demanda temporal cerca de 27.600, mientras que el RSI en 41,2 refleja que la presión bajista continúa presente, pese a las primeras señales de estabilización.

Para los compradores, recuperar la zona de resistencia situada entre 28.275 y 28.410 será esencial para abrir el camino hacia el nivel de Fibonacci del 23,6%, en 28.966, y la EMA de 30 días, situada cerca de 29.036. Por el contrario, si el índice no logra volver a superar la EMA de 100 días, el US100 seguirá expuesto a una nueva ola de ventas hacia 27.600 y a un soporte más profundo cerca de 26.860.

Fuente: xStation5

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