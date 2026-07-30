Apertura de Mercado en EE.UU.: ¡El Nasdaq rebota! Los resultados de Microsoft y Lam Research reactivan la apuesta por la IA

- El Nasdaq 100 lidera el rebote gracias al fuerte avance de Microsoft, Lam Research y otras compañías vinculadas a los semiconductores y la inteligencia artificial
- La desaceleración del PIB de Estados Unidos y una lectura más moderada del Core PCE aumentan la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal
- El US100 necesita recuperar la zona de 28.275–28.410 para consolidar el rebote, mientras los resultados de Apple y Amazon serán claves para el sentimiento del sector tecnológico
- El Nasdaq 100 lidera el rebote gracias al fuerte avance de Microsoft, Lam Research y otras compañías vinculadas a los semiconductores y la inteligencia artificial
- La desaceleración del PIB de Estados Unidos y una lectura más moderada del Core PCE aumentan la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal
- El US100 necesita recuperar la zona de 28.275–28.410 para consolidar el rebote, mientras los resultados de Apple y Amazon serán claves para el sentimiento del sector tecnológico
Los mercados financieros globales enfrentan una elevada volatilidad, mientras los inversionistas asimilan una agenda cargada de datos económicos y resultados divergentes entre las grandes compañías tecnológicas. Los futuros de los índices estadounidenses avanzan, impulsados por el desempeño contrastante de los grandes proveedores de servicios en la nube. Los futuros del Nasdaq 100 lideran el repunte (US100: +3,3%), seguidos por el S&P 500 (US500: +1,4%), el Russell 2000 (US2000: +1,2%) y el Dow Jones (US30: +0,6%).
Microsoft se disparó gracias al sólido crecimiento de Azure y a un gasto de capital contenido, mientras que Meta se desplomó debido a unas perspectivas débiles y al fuerte aumento de los costos relacionados con la inteligencia artificial. Con los resultados de Apple y Amazon próximos a publicarse, el sentimiento del mercado continúa siendo cauteloso en medio de las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del Tesoro y del persistente escrutinio sobre los retornos de las inversiones en IA.
El Nasdaq está liderado por el fuerte avance de las acciones de semiconductores y hardware tecnológico, con Lam Research (+19,2%), Sandisk (+16,4%) y Applied Materials (+10,2%) registrando grandes ganancias junto con Microsoft (+14,7%). En el lado negativo, Alnylam Pharmaceuticals se desplomó un 23,4%, mientras que Meta Platforms cayó un 9,5%, liderando las pérdidas entre las compañías de software y comunicaciones, entre ellas Workday (-7,3%) y Adobe (-5,0%).
Fuente: XTB Research
Fuente: XTB Research
Macroeconomía de EE.UU.: el PIB se desacelera
Durante el segundo trimestre de 2026, la economía de Estados Unidos creció a un ritmo inferior al esperado, expandiéndose un 1,5% anualizado, mientras el conflicto con Irán afectaba la confianza en la mayor economía del mundo. Según el informe de la BEA, la desaceleración estuvo impulsada principalmente por una caída de las exportaciones y del gasto público, así como por una menor inversión empresarial. El consumo personal también quedó por debajo de las expectativas, ya que los consumidores estadounidenses continúan sintiendo la presión de los elevados precios de los combustibles. Las cifras del Core PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, ya que la lectura mensual resultó inferior a lo previsto, apuntando a unas presiones inflacionarias de corto plazo más moderadas.
Fuente: XTB Research, Macrobond
Análisis técnico: US100 (futuros del Nasdaq 100)
Los futuros del Nasdaq 100 (US100) intentan recuperarse después de que una fuerte ola de ventas llevara al precio por debajo de la EMA de 100 días, situada cerca de 28.275, y del soporte horizontal de 28.410, correspondiente al nivel de Fibonacci del 0,0%. El índice encontró demanda temporal cerca de 27.600, mientras que el RSI en 41,2 refleja que la presión bajista continúa presente, pese a las primeras señales de estabilización.
Para los compradores, recuperar la zona de resistencia situada entre 28.275 y 28.410 será esencial para abrir el camino hacia el nivel de Fibonacci del 23,6%, en 28.966, y la EMA de 30 días, situada cerca de 29.036. Por el contrario, si el índice no logra volver a superar la EMA de 100 días, el US100 seguirá expuesto a una nueva ola de ventas hacia 27.600 y a un soporte más profundo cerca de 26.860.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Microsoft (MSFT): Las acciones subieron un 14% después de que los ingresos del cuarto trimestre, de 90.010 millones de dólares frente a los 87.720 millones de dólares esperados, y el BPA, de 4,81 dólares frente a los 4,25 dólares previstos, superaran las expectativas. El crecimiento de la nube de Azure se aceleró hasta un 43% interanual, superando los 100.000 millones de dólares en ingresos anuales. Los inversionistas también se vieron tranquilizados después de que la previsión de CapEx para el conjunto del año se redujera hasta aproximadamente 175.000 millones de dólares, desde los 190.000 millones de dólares, debido a ajustes contables.
- Meta Platforms (META): Las acciones se desplomaron un 9% tras presentar unas débiles perspectivas de ingresos para el tercer trimestre, situadas entre 61.000 y 64.000 millones de dólares, y elevar el límite inferior de su previsión de CapEx anual hasta un rango de 130.000–145.000 millones de dólares. Los ingresos del segundo trimestre crecieron un 28% interanual, hasta 60.800 millones de dólares, pero el BPA cayó hasta 6,18 dólares, afectado por 2.400 millones de dólares en cargos legales y 1.180 millones de dólares en costos por indemnizaciones.
- Lam Research (LRCX): Las acciones se dispararon un 20% después de que los resultados del cuarto trimestre superaran las expectativas, con unos ingresos que aumentaron un 30% interanual, hasta 6.720 millones de dólares, frente a los 6.680 millones de dólares previstos, y un BPA ajustado de 1,82 dólares, frente a los 1,70 dólares esperados. El sólido crecimiento de los ingresos por atención al cliente, de 43% interanual, contribuyó a fortalecer los márgenes. De cara al futuro, la previsión de BPA ajustado para el primer trimestre, situada entre 2,00 y 2,30 dólares, superó cómodamente la estimación de Wall Street, de 1,84 dólares.
- Starbucks (SBUX): Las acciones suben un 1,5% después de que la compañía elevara su previsión de BPA ajustado para el conjunto del año hasta un rango de 2,55–2,65 dólares, frente a los 2,39 dólares esperados. Las ventas comparables en Estados Unidos aumentaron un 7,9% durante el tercer trimestre, impulsando los ingresos totales hasta 9.300 millones de dólares, frente a los 9.160 millones de dólares previstos, respaldados por innovaciones en el menú y ajustes en el programa de fidelización.
- Baxter International (BAX): Las acciones se dispararon cerca de un 17% tras unos sólidos resultados del segundo trimestre, con un BPA ajustado de 0,56 dólares, frente a los 0,37 dólares esperados, e ingresos de 2.960 millones de dólares, frente a los 2.800 millones de dólares previstos. La dirección elevó sus perspectivas de BPA para el conjunto del año hasta un rango de 1,95–2,15 dólares, respaldada por la ejecución operativa y un reembolso arancelario.
- Crocs (CROX): Las acciones se desplomaron un 12% debido a una débil previsión de BPA ajustado para el tercer trimestre, situada entre 3,20 y 3,30 dólares, frente a los 3,53 dólares esperados, pese a que los resultados del segundo trimestre superaron las estimaciones, con ingresos de 1.180 millones de dólares. La dirección elevó su previsión de BPA para el conjunto del año hasta un rango de 13,70–14,00 dólares y amplió su programa de recompra de acciones hasta aproximadamente 2.000 millones de dólares.
- Robinhood Markets (HOOD): Las acciones caen un 1,8%, pese a que los ingresos del segundo trimestre, de 1.310 millones de dólares, y el BPA, de 0,62 dólares frente a los 0,44 dólares esperados, superaron las expectativas. La sólida actividad en opciones, acciones y mercados de predicción compensó una caída del 38% interanual en los ingresos por criptomonedas, mientras que la previsión de gastos operativos para el conjunto del año fue reducida.
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