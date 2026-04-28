Apertura de Mercado en EE.UU: preocupaciones por OpenAI arrastran al mercado a la baja

La sesión de Wall Street abre en medio de preocupaciones sobre la rentabilidad del sector de inteligencia artificial (IA). El sentimiento también se ve presionado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los futuros sobre los principales índices estadounidenses operan a la baja; el US100 lidera las caídas, retrocediendo más de un 1% en torno a la apertura.

El Wall Street Journal (WSJ) informó el lunes que OpenAI no logró alcanzar un hito clave relacionado con los ingresos y el número de usuarios. Esto generó ansiedad en todo el sector tecnológico , con caídas particularmente pronunciadas en las empresas más dependientes de OpenAI. OpenAI también ha reestructurado su acuerdo de cooperación con Microsoft . Microsoft ha sido despojado de una cláusula de exclusividad relacionada con la licencia de la tecnología. Un caso judicial entre OpenAI y Elon Musk también comenzará el jueves. Musk busca una indemnización de 150 mil millones de dólares por parte de la start-up, argumentando que la compañía cambió ilegalmente su estatus de organización sin fines de lucro a entidad comercial.

informó el lunes que no logró alcanzar un hito clave relacionado con los ingresos y el número de usuarios. Esto generó ansiedad en todo el , con caídas particularmente pronunciadas en las empresas más dependientes de OpenAI. La comunicación desde la Casa Blanca respecto a las negociaciones ha sido limitada, pero los funcionarios han expresado decepción e impaciencia con la postura de Irán. Los representantes iraníes mantienen sus demandas maximalistas, solicitando control sobre el estrecho , garantías de seguridad y el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio .

respecto a las negociaciones ha sido limitada, pero los funcionarios han expresado decepción e impaciencia con la postura de Irán.

Datos macroeconómicos

El Conference Board publicará su Índice de Confianza del Consumidor 30 minutos después de la apertura de la sesión. El consenso del mercado espera una caída desde 91.8 hasta 89.3 puntos.

US100 (D1)

Los compradores han tomado claramente la iniciativa en los últimos días, superando decisivamente la media móvil EMA200 y llevando el precio hacia un nuevo máximo. Una racha alcista tan prolongada será cada vez más difícil de sostener; el RSI se mantiene alrededor de ~70. Si se producen intentos de presionar el precio a la baja, una zona de resistencia claramente definida entre los niveles de Fibonacci 23.6 y 38.2 será clave. Fuente: xStation5

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