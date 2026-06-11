Apertura de Mercado en EE.UU.: Recuperación tras las caídas; Trump amenaza con reanudar los ataques contra Irán

El inicio de la sesión del jueves en Wall Street está trayendo una ligera corrección al alza, probablemente un rebote técnico tras las profundas caídas registradas durante las últimas sesiones. El líder de la apertura es el índice Russell, cuyos futuros avanzan cerca de un 1%. Más allá del efecto rebote, es posible que el mercado esté observando una presión creciente sobre la Fed procedente del mercado laboral y de un IPP Subyacente más bajo, con el objetivo de evitar un endurecimiento adicional de la política monetaria.

Una de las noticias clave que podría definir la dirección de las sesiones de hoy y mañana son los comentarios de Donald Trump sobre Irán . Después de varias semanas de una retórica orientada a la desescalada, el presidente está señalando claramente una alta probabilidad de retomar los bombardeos sobre Irán.

sobre . Después de varias semanas de una retórica orientada a la desescalada, el presidente está señalando claramente una alta probabilidad de retomar los bombardeos sobre Irán. Informes del Wall Street Journal (WSJ) indican que OpenAI podría entrar en una fase de agresiva guerra de precios contra Anthropic antes de su Oferta Pública Inicial (IPO).

Datos macroeconómicos

En Estados Unidos se publicaron importantes datos macroeconómicos relacionados con la inflación y los precios de producción.

Los datos del mercado laboral sorprendieron al mercado con un deterioro moderado: las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron de 225.000 a 229.000 , frente a expectativas de una caída hasta 220.000 .

aumentaron de a , frente a expectativas de una caída hasta . La inflación de productores (IPP) presentó resultados mixtos. El IPP general aumentó por encima de las expectativas hasta 6,5%, mientras que el IPP Subyacente cayó por debajo de las previsiones hasta 4,9%. Esto sugiere que las condiciones económicas generales podrían ser más débiles de lo que actualmente descuenta el mercado y que el aumento de precios tiene un componente energético mayor de lo esperado.

US100 (D1)

Los compradores lograron defender la zona de soporte en 28.440 puntos, donde convergen los niveles de Fibonacci del 61,8% y 161,8%. La EMA de 50 períodos también se encuentra en este nivel. La estructura de impulso de las medias móviles sigue siendo fuertemente alcista, mientras que el RSI ya ha caído hasta la zona de 40, lo que crea condiciones favorables para un movimiento correctivo al alza. El primer objetivo para la demanda se encuentra en la resistencia correspondiente al nivel de Fibonacci del 38,2%. Si el avance pierde fuerza y el precio cae por debajo del último soporte, el siguiente nivel de apoyo para los compradores se ubica en el retroceso de Fibonacci del 78,6%, alrededor de los 27.500 puntos. Fuente: xStation5

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