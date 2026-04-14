Apertura de mercado en EE.UU.: Wall Street sube tras PPI más débil de lo esperado

- Wall Street sube apoyado por un PPI débil, reduciendo temores inflacionarios.
- El mercado reduce prima de riesgo, apostando por desescalada geopolítica.
- Resultados bancarios mixtos, pero suficientes para sostener el sentimiento.
- Wall Street sube apoyado por un PPI débil, reduciendo temores inflacionarios.
- El mercado reduce prima de riesgo, apostando por desescalada geopolítica.
- Resultados bancarios mixtos, pero suficientes para sostener el sentimiento.
Wall Street está inclinándose cada vez más hacia una narrativa de desescalada de riesgos, en lugar de escalada, lo que en el entorno actual se convierte en una fuente clave de soporte de corto plazo para las valoraciones. El mercado parece pasar de una postura defensiva hacia un posicionamiento más pro crecimiento, descontando un escenario de estabilización de las tensiones geopolíticas o al menos niveles que no generen nuevos shocks macroeconómicos.
Esto no implica aún una convicción plena sobre una mejora estructural, sino más bien una rápida revalorización de la prima de riesgo, que está cayendo más rápido que los propios datos económicos.
En este contexto, el dato de PPI publicado hoy es especialmente relevante, ya que resultó significativamente por debajo de lo esperado. Las presiones de precios a nivel productor no se están acelerando como anticipaba el consenso, pese a las tensiones en comercio global y energía.
El mercado interpreta esto como una señal de que las presiones de costos no se están transmitiendo con fuerza a la economía, lo que desplaza el balance hacia un entorno inflacionario más controlado y neutral.
Al mismo tiempo, la temporada de resultados del sector bancario está entregando señales mixtas. En general, los bancos estadounidenses reportan resultados sólidos, aunque no extraordinarios, lo que refleja un entorno desafiante y lejos de ser eufórico.
Existen elementos negativos en los reportes, como guidance más cauteloso o menor dinamismo en ciertos segmentos, lo que modera el entusiasmo. Aun así, el sector financiero mantiene rentabilidad sólida, apoyada por el trading y una banca de inversión relativamente estable.
La combinación de estos factores, PPI débil, resultados bancarios resilientes y expectativas de desescalada geopolítica, configura un escenario clásico de apoyo para nuevas subidas. En este entorno, el mercado no necesita una fuerte mejora en crecimiento, sino simplemente una reducción de riesgos extremos para continuar avanzando.
La gran interrogante es si este movimiento marca el inicio de un cambio de régimen más duradero o si se trata de un “repricing” de expectativas de corto plazo, que podría revertirse rápidamente si vuelven a escalar factores como energía, geopolítica o inflación en servicios.
Fuente: xStation5
Los futuros del S&P 500 registran ganancias moderadas hoy, siendo uno de los principales factores de apoyo el PPI más débil de lo esperado. Los datos sugieren que las presiones inflacionarias desde el lado de la oferta están contenidas, lo que favorece a los activos de riesgo.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
Wells Fargo decepcionó al mercado pese al crecimiento en beneficios, ya que la calidad de resultados fue inferior a lo esperado y estuvo impulsada principalmente por factores puntuales. Los inversores también observan con cautela el aumento de provisiones y señales mixtas entre segmentos. Como resultado, la acción cae.
Cifras clave:
- Ingresos: 21.450 millones de USD (por debajo de lo esperado)
- Beneficio neto: ~5.300 millones de USD
- EPS: 1,60 USD
BlackRock reportó resultados muy sólidos en el primer trimestre de 2026, superando ampliamente expectativas gracias a fuertes flujos hacia ETF y mayores comisiones de gestión.
Cifras clave:
- Ingresos: 6.700 millones de USD vs. ~6.400 millones esperados
- Beneficio operativo: +31% hasta 2.670 millones
- Margen operativo: 44,5%
- EPS: 12,53 USD
JP Morgan también superó expectativas, impulsado por sólidos ingresos en trading y fortaleza en banca de inversión. Sin embargo, redujo su previsión de ingresos por intereses, lo que modera el optimismo.
Cifras clave:
- Ingresos: >50.000 millones de USD
- EPS: 5,94 USD
- NIM: 2,5% (por debajo de lo esperado)
IonQ (IONQ.US) sube tras ser incluida en la iniciativa de benchmarking cuántico de DARPA, un programa de investigación con potencial para futuros contratos.
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