Resume Diario: Los semiconductores impulsan el sentimiento del Nasdaq pese al alza del petróleo; el Dow Jones queda rezagado

Las acciones europeas operaron claramente bajo presión vendedora, con el Euro Stoxx 50 cayendo cerca de un 1,2% y el DAX alemán perdiendo un 1,2%. A pesar de esto, el sentimiento en las acciones estadounidenses continúa siendo sólido: los futuros del Nasdaq 100 avanzan cerca de un 0,2% hoy y han superado por primera vez el umbral psicológico de los 30.000 puntos. Las ganancias están siendo impulsadas principalmente por el sector de semiconductores, con Micron disparándose casi un 20% tras una mejora de recomendación por parte de UBS, mientras que Sandisk sube un 10%. Los fabricantes de memorias destacan claramente dentro del sector más amplio de chips.

Los inversores no se están dejando intimidar ni siquiera por un petróleo que sube casi un 4% ni por el renovado aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Mientras el Nasdaq continúa avanzando, los futuros del Dow Jones Industrial Average (DJIA) retroceden presionados por UnitedHealth Group (UNH.US) e IBM (IBM.US). Resulta notable que, pese al rally casi exponencial del US100, el índice más vinculado a la condición general de la economía estadounidense esté mostrando un rendimiento inferior. Esto también podría representar una señal de advertencia que apunta a un deterioro en la amplitud del mercado, donde un grupo reducido de compañías está sosteniendo una porción cada vez mayor del rally general, creando desequilibrios poco saludables que podrían conducir a un aumento de la volatilidad.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board en Estados Unidos subió hasta 93,1 puntos, frente a previsiones de 92 y una lectura previa de 92,8, apuntando a un sentimiento ligeramente mejor de lo esperado entre los consumidores estadounidenses. Mientras tanto, el índice manufacturero de la Fed de Dallas avanzó hasta 0,4 puntos, frente a expectativas de 0 y una lectura anterior de -2,3, sugiriendo una modesta mejora en el sentimiento manufacturero en Texas.

En el contexto de sólidos datos estadounidenses, mayores precios del petróleo y el riesgo de potenciales subidas de tasas por parte de la Fed hacia finales de 2026 e inicios de 2027, el índice del dólar estadounidense avanza hoy, mientras que el EUR/USD y los metales preciosos operan bajo presión. El oro cae cerca de un 2%, mientras que la plata retrocede casi un 3%.

Los futuros del cacao ICE (COCOA) rebotan cerca de un 9%, mientras el mercado comienza a volver a descontar riesgos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño y un posible deterioro de los rendimientos agrícolas en África Occidental. El movimiento es dinámico, con las ganancias amplificadas por el cierre de posiciones cortas de fondos que anteriormente apostaban por una demanda más débil y una mayor sustitución debido a los altos precios. Sin embargo, la caída de precios observada durante los últimos meses había comenzado a mejorar las señales de demanda, mientras que el mercado, altamente sensible a la oferta, reaccionó rápidamente a los riesgos climáticos y a la necesidad de reducir exposición corta.

Qualcomm firmó un acuerdo relacionado con chips de IA con ByteDance, propietaria de TikTok (QCOM). Se espera que ByteDance compre millones de chips ASIC de Qualcomm, utilizados en computación de IA y centros de datos. Las acciones de Qualcomm avanzan cerca de un 3% hoy. La noticia fortalece la narrativa relacionada con el aumento de demanda por infraestructura de IA y la expansión de la compañía más allá del mercado tradicional y, hasta hace poco, dominante de smartphones. El asesor de la Casa Blanca, Kevin Hassett, también afirmó que el gobierno estadounidense está monitoreando el desarrollo de nuevos modelos de IA.