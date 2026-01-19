Apple lidera en China: envíos de iPhone suben 28% y supera a Huawei en 3T

Los teléfonos de Apple representaron uno de cada cinco envíos .

Apple lideró el mercado chino en 3T con un aumento del 28% en envíos de iPhone.

Apple recuperó el liderazgo en el mercado de smartphones de China. Los envíos de iPhone aumentaron 28% durante el trimestre festivo, permitiendo a la compañía superar a Huawei y Xiaomi, que registraron caídas de dos dígitos. Según Counterpoint Research, los teléfonos de Apple representaron uno de cada cinco envíos en el tercer trimestre.

Apple recupera el primer puesto en China

Apple lideró el mercado chino de smartphones en el tercer trimestre de 2025, según datos de Counterpoint Research. Los envíos de iPhone aumentaron 28% interanual durante el trimestre festivo, impulsados por la generación de dispositivos iPhone 17 que atrajo a los consumidores.

Los teléfonos de Apple representaron aproximadamente uno de cada cinco envíos en China durante el período. Este crecimiento se produjo a expensas de sus principales competidores: Huawei Technologies y Xiaomi experimentaron caídas porcentuales de dos dígitos.

En general, los envíos en el mercado de smartphones más grande del mundo cayeron 1,6%, lo que hace más notable el desempeño de Apple contra la tendencia del mercado.

Fuente: Counterpoint Research Market Monitor Service

Escasez de memoria favorece a los smartphones premium

Un factor clave detrás del dominio de Apple es la creciente escasez de chips de memoria utilizados para almacenar datos en dispositivos. Desde Micron Technology hasta Xiaomi, un número creciente de empresas advierten sobre el impacto incierto de este déficit de semiconductores.

La escasez surgió después de que los fabricantes de chips de memoria destinaran mayor capacidad a memoria de gama alta para los chips de IA de Nvidia. Esto está impulsando los precios al alza y presionando a las empresas más pequeñas que no pueden asegurar suministro a largo plazo.

Los analistas de Counterpoint proyectan que los precios de las memorias subirán entre 40% y 50% en el primer trimestre de 2026, seguido de un aumento adicional de alrededor del 20% en el segundo trimestre.

El CEO de TSMC, destacó la semana pasada que los smartphones de gama alta se mantuvieron prácticamente inafectados por la escasez. Apple, cuya línea completa de productos se encuentra en los niveles más altos del mercado, está mostrando la mayor resiliencia ante esta dinámica.

Apple vs Huawei en la batalla anual

Durante el año calendario completo, Apple se ubicó apenas por detrás de Huawei en el ranking de envíos a China, con cada uno manteniendo una cuota de mercado de aproximadamente 17%. Los envíos del fabricante del iPhone en 2025 aumentaron 7,5% interanual.

Un punto débil en el historial de Apple fue el iPhone Air, que se lanzó más tarde en China que en otros países y no tuvo grandes ventas. Sin embargo, la demanda constante de los principales modelos de iPhone compensó esta debilidad.

Una nueva ronda de subsidios al consumidor en China está ayudando a aliviar la presión de costos sobre los fabricantes, según Counterpoint. Este factor podría seguir beneficiando las ventas de smartphones en el mercado más grande del mundo.

Los observadores de la industria esperan que el aumento de precios de memoria a principios de 2026 continúe favoreciendo a las marcas centradas en dispositivos de alta gama como Apple, mientras que los fabricantes de modelos económicos enfrentarán mayores desafíos para mantener márgenes.

Perspectivas para 2026

El panorama competitivo en China sigue siendo intenso. Huawei ha demostrado capacidad de recuperación pese a las sanciones estadounidenses, y la batalla por el primer puesto anual se definió por márgenes mínimos.

Los factores a vigilar incluyen la evolución de los precios de memoria, que podrían presionar más a los fabricantes de gama baja; el impacto de los subsidios del gobierno chino en la demanda de smartphones; y la respuesta de Huawei y Xiaomi para recuperar cuota de mercado perdida.

Para Apple, el mercado chino sigue siendo estratégico. China representa una porción significativa de sus ingresos globales, y el éxito del iPhone 17 en el trimestre festivo es una señal positiva para la demanda de dispositivos premium en un mercado que enfrenta presiones macroeconómicas.

Fuente: xStation5

