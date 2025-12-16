Argentina ajusta la banda cambiaria a la inflación y busca recomponer reservas en 2026

Argentina anunció un giro relevante en su esquema cambiario al decidir que, a partir de enero, la banda de flotación del peso se ajustará al ritmo de la inflación mensual y no al 1% fijo vigente hasta ahora. El cambio implica reconocer que mantener un deslizamiento tan bajo hacía que el tipo de cambio se apreciara en términos reales mes a mes, erosionando competitividad y restando margen a la acumulación de reservas. Con una inflación de 2.5% en noviembre, la nueva fórmula supone una expansión de la banda más acorde al nivel actual de precios y a las presiones del mercado.

El plan del BCRA para recomponer reservas

El Banco Central complementó esta medida con un plan para reconstruir reservas: su escenario base contempla compras por USD 10.000 millones en 2026, con posibilidad de llegar a USD 15.000 millones dependiendo de la demanda de pesos y las condiciones de liquidez. Esto marca un cambio de prioridades dentro del gobierno de Javier Milei, que en los últimos dos años había optado por sostener el valor del peso a costa de sacrificar acumulación de divisas. Para los inversores, que venían señalando que la estrategia anterior no era sostenible, el giro representa un intento de normalización y un avance hacia un régimen cambiario más flexible.

Comunicación con el FMI y el Tesoro de EE.UU.

El anuncio fue comunicado al FMI y al Tesoro de Estados Unidos, lo que busca evitar interpretaciones negativas sobre el rumbo del programa económico. No es un detalle menor: Argentina se ha quedado corta en las metas de acumulación de reservas del acuerdo con el Fondo y ya debió recibir dispensas en ocasiones previas. Para el FMI, la nueva metodología mejora la consistencia entre política cambiaria, inflación y acceso a los mercados, un paso clave para que el país vuelva a emitir deuda en dólares, algo que Milei quiere lograr en 2026.

Reacción del mercado financiero

La reacción del mercado fue inmediata: los bonos soberanos subieron a lo largo de la curva, con los 2035 avanzando más de un punto, y el tipo de cambio mayorista se movió con calma en torno a 1.438 por dólar. El mercado accionario también acompañó, y el Merval ganó más de 1%. La lectura predominante es que el anuncio reduce el riesgo de atrasos cambiarios y mejora la capacidad del BCRA para absorber dólares cuando reaparezcan flujos. A la vez, introduce el riesgo, moderado pero presente, de que el peso se debilite más rápido si la inflación no cede al ritmo esperado.

Contexto político: Milei busca consolidar su programa económico

Este movimiento ocurre mientras Milei entra en la segunda mitad de su mandato con mayor capital político tras un sólido desempeño en las elecciones de medio término. Con un Congreso más receptivo y un paquete de reformas laborales y fiscales en trámite, el gobierno busca acelerar la transición hacia un régimen económico más estable, aunque sin avanzar hacia una flotación libre total del peso, algo que el ministro Luis Caputo descarta por considerarlo demasiado riesgoso dadas las fragilidades históricas del país.

Análisis MSCI Argentina:

El ARGT.US mantiene una estructura de recuperación amplia desde los mínimos de septiembre, pero en el corto plazo se enfrenta a una zona de congestión entre USD 86 y USD 92 que ha actuado repetidamente como techo. La incapacidad de sostener los máximos recientes sugiere un sesgo correctivo hacia la zona de soporte intermedio en torno a USD 82–84, donde confluyen antiguas áreas de compra y el retroceso de corto plazo. Un cierre sostenido por encima de USD 92 despejaría el camino hacia los máximos de julio, pero mientras eso no ocurra, el ETF se mantiene en un rango amplio y dependiente de catalizadores macro locales.

Fuente: xStation5.

__________

