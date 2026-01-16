AST SpaceMobile supera los 100 dólares y acelera su despliegue satelital

El mercado ha sido testigo de una jornada histórica para las acciones de AST SpaceMobile durante la sesión bursátil de este jueves. El título logró superar la importante barrera psicológica de los cien dólares por acción tras registrar un incremento aproximado del siete por ciento en su valoración de mercado. Este movimiento alcista se produce en un contexto de alta volatilidad donde la empresa ha demostrado una notable capacidad de recuperación frente a los cuestionamientos previos sobre su calendario de ejecución. Los inversionistas han centrado su atención en el volumen de negociación el cual alcanzó niveles significativos reflejando un interés institucional renovado por la primera red de banda ancha celular basada en el espacio. Esta consolidación por encima de los tres dígitos marca un punto de inflexión para el activo ya que deja de ser considerado meramente especulativo para posicionarse como una realidad operativa dentro del sector de las telecomunicaciones globales.



Validación mediante el despliegue de BlueBird

El principal motor detrás de este optimismo radica en los avances tangibles de la constelación BlueBird. Tras el despliegue exitoso del satélite BlueBird 6 a finales del año pasado el cual es reconocido como el arreglo de comunicaciones comerciales más grande en órbita baja la compañía ha acelerado los preparativos para su próxima fase. La llegada del BlueBird 7 a las instalaciones de Florida para su integración con el vehículo de lanzamiento confirma que la cadencia de producción se mantiene firme hacia el objetivo de contar con sesenta unidades operativas para finales del presente año. Esta tecnología permite una conexión directa con teléfonos inteligentes convencionales sin necesidad de modificaciones de hardware lo cual otorga una ventaja competitiva frente a otros actores del sector como Starlink de SpaceX. La capacidad de alcanzar velocidades de datos de hasta ciento veinte megabits por segundo directamente a dispositivos móviles representa un cambio de paradigma que los analistas valoran con mayor precisión en sus modelos de descuento de flujos.



Alianzas estratégicas con el sector defensa

Adicionalmente la validación del modelo de negocio de AST SpaceMobile ha recibido un impulso fundamental por parte del sector gubernamental. La empresa fue seleccionada para participar en el programa SHIELD de la Agencia de Defensa de Estados Unidos lo cual subraya la naturaleza de doble uso de sus constelaciones satelitales. Este contrato permite a la organización competir por órdenes de trabajo en áreas críticas como la gestión de batalla y el control estratégico elevando el perfil de la compañía dentro del ámbito de la seguridad nacional. A pesar de que algunas firmas de análisis mantienen una postura cautelosa debido a la valoración actual, otras instituciones financieras han ajustado sus precios objetivo al alza reconociendo el potencial de generación de ingresos en el mediano plazo. Los riesgos asociados a posibles investigaciones legales por retrasos anteriores parecen haber quedado en un segundo plano frente a la sólida ejecución técnica mostrada en las últimas semanas por el equipo directivo.





Análisis técnico (H4)

Impulsada por el éxito del Bluebird 7 y su alianza estratégica con la Agencia de Defensa de Estados Unidos, AST SpaceMobile ha alcanzado nuevos máximos históricos en la zona de los US$ 117. La estructura técnica está definida por un canal ascendente de gran pendiente que reafirma el fuerte sesgo alcista actual.

Sin embargo, el activo comienza a mostrar señales de agotamiento por sobreextensión. El RSI se sitúa en 74,6 puntos, entrando en terreno de sobrecompra. Adicionalmente, existe una brecha significativa (31%) respecto a la EMA de 50 periodos, lo que sugiere una desconexión temporal entre el precio y su promedio.



