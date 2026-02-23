Las criptomonedas registran retrocesos moderados en un contexto de cautela en Wall Street y persistente incertidumbre en los mercados globales. Bitcoin cae más de 2%, mientras el mercado cripto enfrenta un desafío estructural en términos de flujos de capital y participación de inversionistas.

Destaca que la oferta de la stablecoin USDT se ha reducido en más de USD 3.000 millones en los últimos dos meses, replicando un patrón observado durante el mercado bajista de 2022.

Datos on-chain

USDT activó recientemente una señal que previamente solo se había observado en el mínimo de mercado de 2022. Históricamente, episodios de estrés extremo de liquidez han marcado potenciales zonas de oportunidad, aunque únicamente tras confirmarse el agotamiento de la presión vendedora.

Fuente: CryptoQuant

Bitcoin acumula seis meses consecutivos con baja actividad en red. La última vez que se registró una dinámica similar fue en 2024, cuando el precio experimentó una corrección cercana al -30%.

Fuente: CryptoQuant

El Binance Buying Power Index retrocedió a niveles vistos anteriormente. El comportamiento sugiere una ventana de demanda comprimida y un mercado en pausa que, si el patrón histórico se repite, ha tendido estadísticamente a resolverse al alza.

Fuente: CryptoQuant, Binance

Flujos hacia ETFs de Bitcoin y Ethereum

Las últimas sesiones muestran salidas netas en los ETFs de Bitcoin y Ethereum. Wall Street parece reducir exposición pese a las caídas significativas de precio en semanas recientes.



Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin y Ethereum (D1, H1)

Ambas criptomonedas han registrado retrocesos pronunciados. En marco temporal diario (D1), la estructura de corto y mediano plazo continúa deteriorándose, mientras que en gráfico horario (H1) la presión vendedora se mantiene constante. La ausencia de un impulso estructural de demanda se ha convertido en el principal problema del mercado cripto, posiblemente incluso más relevante que la oferta latente pendiente de distribución.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5