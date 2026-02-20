Bitcoin sube tras fallo contra aranceles de Trump, pero borra ganancias en minutos

Los ETFs de Bitcoin acumulan casi USD 4.000 millones en salidas en cinco semanas, mientras BlackRock deposita criptoactivos en Coinbase.

Bitcoin reaccionó con un repunte del 2% tras el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump, pero las ganancias se evaporaron rápidamente.

Bitcoin reacciona al fallo judicial

Bitcoin experimentó un breve repunte de 2% tras conocerse que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el régimen arancelario del presidente Trump en una decisión de 6 a 3. Sin embargo, las ganancias se evaporaron en cuestión de minutos, evidenciando la fragilidad del mercado cripto.

La criptomoneda cotiza en torno a USD 67.138, con una subida de 1.81% a las 15:00 (GMT-3), tras haber superado momentáneamente los USD 68.000 inmediatamente después de la noticia.

Como ha sido habitual en las últimas semanas, incluso un movimiento alcista moderado encontró una venta inmediata, revirtiendo la ganancia en minutos y confirmando la cautela predominante entre los inversores.

Corte Suprema

El viernes, el máximo tribunal estadounidense determinó que los aranceles de emergencia impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) exceden su autoridad legal.

"Ningún presidente ha invocado la ley para imponer aranceles, y mucho menos aranceles de esta magnitud y alcance", declaró el fallo judicial. Esa "falta de precedentes históricos", sumada a la "amplia autoridad" que el presidente reclamaba, sugiere que los aranceles iban "más allá de su legítimo alcance".

Tras la noticia, Bitcoin se disparó superando los USD 68.000. No obstante, el impulso se diluyó rápidamente.

En contraste, los mercados tradicionales mostraron mayor solidez, el Nasdaq subió 0,6% hasta alcanzar un máximo de la sesión.

Los contratos de futuros de tasas de interés a corto plazo también reaccionaron, cayendo tras el fallo. Los operadores trasladaron sus apuestas sobre un eventual recorte de tasas de la Fed hacia junio, reflejando cambios en las expectativas macroeconómicas.

ETFs de Bitcoin acumulan cinco semanas de salidas

La presión vendedora no solo proviene del mercado spot. Los ETFs de Bitcoin registraron otro día de salidas el jueves, prolongando una racha de pérdidas de cinco semanas que ya ha eliminado casi USD 4.000 millones de estos productos.

Flujos netos de ETF de Bitcoin al contado de EE. UU.

Fuente: Glassnode

Los ETFs de Bitcoin spot registraron salidas netas de USD 165,76 millones el 19 de febrero, marcando el tercer día consecutivo de reembolsos. Las últimas retiradas elevan el total de cinco semanas a poco menos de USD 4.000 millones, tras salidas semanales de USD 403,9 millones, USD 359,9 millones, USD 318,1 millones, USD 1.490 millones y USD 1.330 millones desde mediados de enero.

Además, los ETFs de Bitcoin van camino de registrar su cuarta salida neta mensual consecutiva, con algo más de USD 1.000 millones saliendo de estos fondos en lo que va del mes.

Por su parte, los ETFs de Ethereum también enfrentan presión, con salidas de USD 450 millones en febrero.

BlackRock deposita USD 270 millones en Coinbase

La mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, parece estar lista para vender Bitcoin y Ethereum tras las salidas diarias netas.

Según datos de Arkham, la firma depositó 2.563 BTC (aproximadamente USD 173 millones) y 49.852 ETH (USD 97 millones) en Coinbase, lo que indica que podría estar buscando deshacerse de estas posiciones.

El ETF de Bitcoin de BlackRock registró salidas netas diarias de USD 164 millones, representando casi la totalidad de las salidas del sector. Su ETF de Ethereum registró salidas de USD 96,80 millones.

Computación cuántica

Las salidas de capital se producen tras las declaraciones de Kevin O'Leary, quien afirmó que las instituciones se muestran cautelosas debido a los riesgos asociados a la computación cuántica.

"La idea de que una computadora cuántica pueda eventualmente romper la cadena está generando dudas en las instituciones, y hasta que esto se resuelva, no esperen que superen una asignación del 3%", declaró la estrella de Shark Tank.

¿Está Bitcoin preparado para la amenaza cuántica?

Actualmente, Bitcoin no está preparado para un escenario en el que agencias gubernamentales con computadoras cuánticas ultrarrápidas puedan descifrar su criptografía.

El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2024, cuando Google presentó su chip de computación cuántica Willow, demostrando que la tecnología está mucho más cerca de aplicaciones reales.

A principios de este mes, investigadores de Sídney publicaron un artículo señalando que algunas formas de datos cifrados (incluyendo billeteras de Bitcoin) podrían ser descifradas por una computadora cuántica menos potente de lo que se suponía.

Además de gigantes tecnológicos como Google y Microsoft, entidades como la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y el Ejército Popular de Liberación de China también podrían estar interesadas en desarrollar esta tecnología.

No obstante, algunos de los nombres más influyentes en el desarrollo de Bitcoin sostienen que una computadora cuántica criptográficamente relevante aún está a décadas de distancia, mientras que otros descartan la amenaza por completo.

Vencimiento de USD 2.400 millones en opciones añade volatilidad

El mercado enfrenta hoy el vencimiento de USD 2.400 millones en opciones de criptomonedas segun Deribit.

Aproximadamente USD 2.000 millones en opciones de BTC vencerán con un precio de referencia máximo de USD 70.000, mientras que USD 404 millones en opciones de ETH vencerán con precio máximo de USD 2.050.

Este volumen significativo de derivados suele incrementar la volatilidad, especialmente cuando el precio se encuentra cerca de niveles psicológicos clave.

Datos económicos de EE.UU. apuntan a estanflación

En el frente macroeconómico, una serie de datos estadounidenses mostró indicios de impulsos estanflacionarios.

La economía creció solo un modesto 1,4% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que los precios del PCE subyacente aumentaron 3% interanual, superando el 2,9% esperado.

Variación anual del índice de precios PCE básico de Estados Unidos

Fuente: Tradingeconomics

En términos anuales, el crecimiento fue de 2,2%, el ritmo más lento desde la pandemia de 2020.

Este entorno de bajo crecimiento y presiones inflacionarias añade incertidumbre a los mercados financieros y complica las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, influyendo indirectamente en activos de riesgo como Bitcoin.

Análisis Técnico de Bitcoin

En el gráfico de temporalidad de 4 horas, Bitcoin prolonga su fase de consolidación, interactuando con la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos, aunque manteniendo un sesgo correctivo de fondo al operar sistemáticamente por debajo de la EMA de 200 periodos.

Con una volatilidad de mercado expandiéndose desde niveles mínimos como se aprecia en el ATR, el activo se aproxima al vértice enfrentando dos escenarios inminentes, primero el escenario alcista requeriría una ruptura confirmada con volumen por encima de la directriz superior del patrón, obligando al precio a superar la resistencia crítica de los USD 70.000 (confluente con el retroceso de Fibonacci del 61.8%) para habilitar un cambio estructural, por el contrario, el escenario bajista se activaría si la presión de venta fuerza la pérdida del soporte dinámico inferior, invalidando la consolidación y precipitando al activo hacia la siguiente zona de liquidez y soporte estructural ubicada en los USD 62.231 (nivel Fibonacci del 78.6%).

Fuente: xStation5

