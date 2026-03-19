Bitcoin cae bajo 70.000: impacto Fed, petróleo y cuádruple hora bruja

Bitcoin cae por debajo de los USD 70.000 este 19 de marzo de 2026 en un movimiento que, más que una simple corrección puntual, refleja un cambio más profundo en el entorno de mercado. En las últimas 48 horas, el activo ha acumulado pérdidas relevantes y ha pasado de testear zonas cercanas a los USD 75.000 a volver a un rango claramente más defensivo, en una transición que responde al reordenamiento de expectativas macro a nivel global.

Este ajuste se produce en un momento especialmente sensible, donde coinciden varios elementos. Una Reserva Federal menos flexible de lo que el mercado esperaba, un repunte significativo en los precios del petróleo y la proximidad de un evento técnico relevante como el quadruple witching, que suele alterar los flujos de liquidez en los mercados financieros. La combinación de estos factores ha obligado a los inversores a replantear su exposición a activos de riesgo, y Bitcoin no ha quedado al margen de ese proceso.

La Fed enfría expectativas justo cuando la inflación vuelve a incomodar

El mensaje de la Reserva Federal ha sido el principal punto de inflexión. Si bien el mantenimiento de tasas en 3,75% estaba completamente descontado, el tono de Jerome Powell dejó menos margen para el optimismo del que el mercado venía manejando. El reconocimiento explícito de que el encarecimiento de la energía, derivado del conflicto en Oriente Medio, puede trasladarse a la inflación en los próximos meses introduce un elemento incómodo donde la posibilidad de que los recortes de tasas se retrasen más de lo previsto.

Este cambio no es menor, porque el mercado había comenzado a construir una narrativa de normalización monetaria relativamente ordenada hacia la segunda mitad del año. Sin embargo, la combinación de inflación persistente y shocks de oferta energéticos obliga a replantear ese escenario. En la práctica, no hace falta que la Fed suba tasas para endurecer las condiciones financieras; basta con que no pueda relajarse. Ese matiz, que parece sutil, tiene un impacto directo sobre activos como Bitcoin, cuya dinámica depende en gran medida del acceso a liquidez global.

El petróleo redefine el equilibrio entre riesgo e inflación

Más allá de la Fed, el verdadero motor del cambio de sentimiento ha sido el petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente. El repunte del crudo, impulsado por la escalada en Oriente Medio, ha reintroducido una preocupación que el mercado creía parcialmente contenida dando la posibilidad de que la inflación vuelva a encontrar soporte en la energía. Este tipo de shocks tiene un efecto transversal, porque impacta directamente en los precios y también condiciona las expectativas de política monetaria y la valoración de activos financieros.

En este contexto, Bitcoin está reaccionando a la guerra como efecto que esta tiene sobre el entorno macro. Un petróleo más caro implica mayores costos globales, presión sobre la inflación y bancos centrales más cautos. Ese encadenamiento es clave para entender el comportamiento reciente del activo. La narrativa ha cambiado y ya no se trata de si Bitcoin puede actuar como refugio, pero sí de cómo se comporta este activo en un entorno donde la liquidez se vuelve más restrictiva y el costo del dinero deja de bajar.

De la resiliencia al deterioro en cuestión de sesiones

Uno de los aspectos más llamativos del movimiento reciente es la velocidad con la que el mercado ha cambiado de tono. A comienzos de la semana, Bitcoin todavía mostraba una capacidad notable para sostenerse en niveles elevados, incluso en medio del conflicto, lo que llevó a algunos participantes a interpretar que el impacto geopolítico sería limitado sobre el mercado cripto.

Sin embargo, esa lectura se desarmó rápidamente. La reunión de la Fed y el nuevo impulso del petróleo actuaron como catalizadores para una rotación más amplia hacia activos ligados a energía y materias primas, mientras que los activos sin flujo de caja, como Bitcoin, quedaron más expuestos a la toma de beneficios. En apenas dos sesiones, el mercado pasó de una narrativa de resiliencia a una de cautela, evidenciando una vez más que el comportamiento de las criptomonedas está cada vez más alineado con los ciclos del mercado financiero global.

La cuádruple hora bruja introduce un factor técnico de corto plazo

A este escenario se suma ahora la cuádruple hora bruja, el vencimiento simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones que tendrá lugar este viernes. Este evento, habitual en marzo, junio, septiembre y diciembre, suele generar máximos de volumen y ajustes relevantes en carteras institucionales, lo que puede traducirse en movimientos abruptos en los precios.

Aunque se trata de un fenómeno propio de los mercados tradicionales, su influencia sobre Bitcoin ha aumentado en los últimos años debido a la creciente integración entre ambos mundos. La correlación con activos de riesgo implica que cualquier reequilibrio significativo en renta variable puede trasladarse rápidamente al mercado cripto. Además, este tipo de eventos no siempre impacta de forma inmediata, en muchas ocasiones, los efectos más visibles aparecen en las sesiones posteriores, cuando el mercado termina de absorber los cambios en posicionamiento.

Análisis técnico

BITCOIN (M15)

Fuente: xStation

El gráfico de Bitcoin en 15 minutos su precio, en la sesión del 18.03.2026 desde las 18:30 aprox. hasta las 14:30 del día siguiente, se ve una estructura bajista bastante ordenada. El precio arranca cerca de 71200–71700, donde hay rechazo en la parte alta (zona marcada), y desde ahí entra en un canal descendente (líneas inclinadas). Va respetando niveles intermedios como 70425 y luego 69726, que actúan como pausas en la caída. Finalmente, el precio encuentra soporte en la zona de 68790–68800, donde coincide con la parte baja del movimiento y empieza a frenar la caída.

En el tramo final aparece un rebote, con una pequeña estructura alcista (línea punteada), que lleva el precio de vuelta hacia 69500–69700, pero todavía sin romper zonas clave. El precio sigue por debajo de la media de Bollinger (línea negra) durante gran parte del movimiento, lo que confirma la presión bajista, y recién al final intenta recuperarla. El RSI se mueve entre zona media y baja (sin extremos claros), y el ADX se mantiene débil, mostrando que la caída fue más progresiva que impulsiva. Si logra consolidar sobre 69700, podría intentar ir a 70400. En caso contrario, lo más probable es que vuelva a testear la zona baja en 68800.