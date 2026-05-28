Bitcoin queda bajo presión por salidas de ETFs y drenaje del Tesoro

El acuerdo con Irán reportado por Axios empujó al Nasdaq al alza, hundió el petróleo por debajo de los 90 dólares y fortaleció los bonos, sin embargo, el Bitcoin cae más de 2% durante la sesión. Cuando un activo que normalmente amplifica los movimientos del apetito por riesgo ignora una noticia que está moviendo favorablemente a todos los demás activos de riesgo, esa desconexión comunica algo sobre la naturaleza de la presión que lo está afectando: la debilidad actual es estructural.

Lo que dicen los flujos

El indicador más claro de lo que está pasando es el flujo de los ETFs de Bitcoin, que durante la última semana tuvieron una salido de 1.200 millones de dólares. BlackRock's IBIT, el más grande del mercado estadounidense, registró rescates de 520 millones en la última sesión disponible, el mayor retiro desde enero y uno de los más grandes en la historia del producto. Glassnode identificó que el costo de entrada promedio para los compradores que entraron en los últimos 155 días está en torno a los 78.000 dólares. Con Bitcoin en 72.700, esa cohorte de inversores está bajo agua y la presión de venta de quienes deciden materializar pérdidas es parte de lo que está empujando el precio a la baja.

Diagrama de flujo neto del ETF de Bitcoin. Fuente: CoinMarketCap.

El post en Truth Social donde Trump defendió a EE.UU. como "capital del cripto" y renovó su apoyo al CLARITY Act no generó un rebote sostenido. La capacidad de los titulares regulatorios positivos para mover el precio ya estaba agotada porque gran parte de ese optimismo se incorporó al precio durante el rally de principios de 2025.

El riesgo macro

Las operaciones del Tesoro de EE.UU. entre el 28 de mayo y el 5 de junio drenarán aproximadamente 150.000 millones de dólares de liquidez del sistema financiero. En este sentido, cuando el Tesoro coloca nuevos bonos y letras, los inversores transfieren efectivo que luego queda en la cuenta del Tesoro en la Fed, reduciendo la liquidez disponible para otros activos. El calendario incluye 15.000 millones en letras el propio jueves, 47.000 millones en liquidaciones de cupón el viernes, 68.000 millones el lunes y tramos adicionales en los días siguientes.

El gráfico de crecimiento de la oferta monetaria global (M2) muestra el crecimiento de la oferta monetaria de los 21 principales bancos centrales frente al precio de Bitcoin (en escala logarítmica). Fuente: BGeometrics.

El argumento de que Bitcoin actúa como indicador adelantado de las condiciones de liquidez global tiene respaldo empírico. La correlación entre la expansión del balance de la Fed y los movimientos de Bitcoin ha sido documentada en múltiples ciclos. Cuando la liquidez se contrae, ya sea por emisión del Tesoro, por endurecimiento de la Fed o por ambos simultáneamente, Bitcoin tiende a anticipar y amplificar el movimiento antes que los activos tradicionales. La ruptura del soporte en 75.000 dólares que ocurrió días atrás, señalada por Kramer como señal de alerta, precede al período de máxima presión que empieza hoy.

El contexto de política monetaria tampoco ayuda, el PCE anual de abril subió a 3.8%, el nivel más alto desde 2023, con el core en 3.3%. En ese entorno, la narrativa de recortes de tasas que a principios de año le daba soporte a los activos de riesgo, incluyendo el cripto, se ha evaporado completamente, el mercado descuenta hoy una alza en diciembre, no un recorte.

Análisis técnico del Bitcoin

El precio cotiza en 72.682 dólares, dentro de la banda inferior de Bollinger después de haber tocado el techo de la banda a principios de mayo por encima de los 82.500 dólares. El RSI está en zona de sobreventa extrema, el nivel más bajo desde los mínimos de marzo. Los retrocesos de Fibonacci del movimiento alcista desde los mínimos muestran al precio sobre el nivel del 50% pero rompiendo en sesiones recientes esa referencia.

El siguiente soporte relevante es el 61.8% de Fibonacci en 71.563, y más abajo el 78.6% en 68.563. En el escenario alcista, una recuperación por encima de 73.657 y luego de 75.750 (38.2%) sería la señal técnica de que el rebote tiene sostén. En el escenario bajista, la pérdida de la banda inferior de Bollinger en 72.241 en cierre de vela H4 abriría el camino hacia los 71.563 primero y los 68.563 en un segundo movimiento, zona que coincide con el soporte estructural previo del ciclo alcista.

Fuente: xStation5.

El gráfico de 15 minutos muestra una divergencia alcista en el RSI, con el indicador formando mínimos ascendentes mientras el precio continúa marcando mínimos descendentes en la zona de los 72.468 dólares. Esa divergencia es una señal técnica clásica de agotamiento de la presión vendedora en el corto plazo y anticipa un potencial rebote técnico.

Las resistencias inmediatas a superar son 73.383, luego 74.329 y 75.180. En el escenario bajista, si el precio rompe el soporte en 72.468 con volumen, la siguiente referencia son los 71.640 del nivel 100% del Fibonacci en este marco y los 70.531 en la extensión 161.8%. La divergencia alcista en el M15 aumenta la probabilidad de un rebote técnico de corto plazo, pero dado el contexto del H4 con tendencia bajista y RSI apenas saliendo de sobreventa extrema, ese rebote debería interpretarse como oportunidad táctica más que como señal de reversión de tendencia.

Fuente: xStation5.