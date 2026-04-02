Bitcoin cae hacia USD 66.000 presionado por tensión en Irán, petróleo y advertencias tecnológicas

Bitcoin cotiza este 1 de abril de 2026 en torno a los USD 66.000–67.000, registrando caídas cercanas al 3%–4% en las últimas 24 horas, en línea con un deterioro generalizado del apetito por riesgo a nivel global. La criptomoneda llegó a perder momentáneamente niveles cercanos a los USD 66.000 tras las declaraciones de Donald Trump sobre una posible intensificación del conflicto con Irán, lo que activó ventas en múltiples clases de activos y presionó tanto a acciones como a criptomonedas.

La desescalada parcial en Irán alivia presión, pero mantiene la fragilidad del mercado

El principal catalizador de corto plazo ha sido el conflicto en Medio Oriente, particularmente las tensiones entre Estados Unidos e Irán en torno al control del Estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el suministro global de petróleo. . En las últimas horas, el mercado reaccionó a reportes de que Irán y Omán están trabajando en un protocolo para supervisar y coordinar el tránsito marítimo en la zona, lo que incluiría sistemas de monitoreo, permisos y escolta de buques para garantizar el paso seguro en un entorno altamente militarizado.

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Gráficos del Brent (velas negras y celestes) comparado con el Bitcoin (velas rojas y verdes). Fuente: xStation.

El asunto en cuestión es muy importante porque conecta directamente con Bitcoin a través del canal energético esto porque cuando el petróleo sube con fuerza, aumenta la presión inflacionaria global, lo que obliga a los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, a mantener tasas elevadas por más tiempo. Ese escenario suele ser negativo para activos como Bitcoin, que dependen en parte de la liquidez global. Por el contrario, cuando el crudo corrige ante expectativas de desescalada, el mercado vuelve a descontar un entorno menos restrictivo, lo que favorece tanto a las acciones como a las criptomonedas. Aún así, el mercado interpreta esto como un alivio temporal dentro de un conflicto que aún está abierto. La historia reciente muestra que cada escalada o desescalada en la región genera movimientos bruscos en Bitcoin, evidenciando que el activo sigue profundamente condicionado por factores externos más que por discursos internos.

Google introduce un riesgo estructural que el mercado aún descuenta a largo plazo

En el frente tecnológico ha vuelto a captar la atención tras el informe de Google que advierte que la computación cuántica podría romper la criptografía de Bitcoin antes de lo previsto, reduciendo hasta 20 veces los recursos necesarios para vulnerar el sistema actual. Este desarrollo es relevante porque apunta directamente al núcleo de la seguridad de la red y la posibilidad de que algoritmos como el de Shor permitan descifrar claves privadas introduce un riesgo existencial para el modelo de propiedad en blockchain. Incluso estimaciones recientes sugieren que millones de bitcoins podrían quedar potencialmente expuestos en escenarios extremos si no se adoptan soluciones de criptografía post-cuántica.

A pesar de ello, el mercado no ha reaccionado de forma abrupta y la razón es que este riesgo sigue siendo percibido como de largo plazo, con horizontes que aún permiten adaptación tecnológica. Los inversores están priorizando factores inmediatos, como tasas, liquidez y flujos, por encima de amenazas estructurales que, aunque relevantes, no tienen impacto directo en el corto plazo.

Factores que sostienen la estructura del Bitcoin

Más allá del ruido geopolítico y tecnológico, el verdadero soporte del mercado sigue estando en los flujos institucionales. En marzo, los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron entradas por USD 1.320 millones, rompiendo una racha de cuatro meses consecutivos de salidas y marcando un punto de inflexión en el comportamiento del capital institucional. Este dato es especialmente importante porque revela que, incluso en un entorno adverso, existe demanda estructural en niveles cercanos a los USD 65.000–70.000, lo que ha permitido estabilizar el precio. A esto se suma la acumulación de grandes actores, con compras significativas por parte de ballenas, que han absorbido presión vendedora en momentos de tensión, reforzando la idea de que el mercado no está en una fase de capitulación, sino de redistribución.

Diagrama de flujo neto del ETF de Bitcoin. Fuente: CoinMarketCap

La demanda institucional aparece en pulsos, alternando con episodios de salida cuando el entorno macro se deteriora, lo que explica por qué Bitcoin aún no logra romper con claridad al alza. Esta dinámica sugiere que el mercado sigue en una fase intermedia, donde la convicción existe, pero no es aún suficiente para impulsar un nuevo tramo alcista sostenido.

En el mercado de derivados, la lectura es coherente con este escenario de transición. El interés abierto se mantiene relativamente contenido y las subidas recientes han estado impulsadas más por demanda spot y coberturas de posiciones cortas que por nuevas apuestas apalancadas, lo que indica una falta de convicción direccional fuerte. Los rallies sostenidos en Bitcoin suelen venir acompañados de expansión en derivados y posicionamiento agresivo. La ausencia de estos elementos sugiere que el mercado aún está evaluando el equilibrio entre riesgos y oportunidades, especialmente en un entorno donde las tasas siguen elevadas y la incertidumbre geopolítica no ha desaparecido.

Análisis técnico

BITCOIN (M15)

​​​​​​​Fuente: xStation

El BITCOIN en M15 presenta una estructura correctiva tras un impulso bajista previo, donde la caída desde la zona de 67930 genera un quiebre de estructura y expansión de volatilidad reflejada en la apertura de las bandas de Bollinger hacia la baja. Posteriormente, el precio desarrolla un rebote técnico desde la zona de 65544–66169, donde se identifica una base de consolidación, y comienza a construir máximos y mínimos ascendentes de corto plazo. Actualmente, el precio se ubica por debajo de la zona de 66944, que actúa como resistencia inmediata, mientras la media móvil comienza a aplanarse, indicando pérdida de direccionalidad en el corto plazo. Las bandas de Bollinger se contraen tras la expansión previa, lo que sugiere compresión de volatilidad en esta fase de consolidación.

El RSI se mantiene en zona media-alta, cercano a 60–70, lo que refleja recuperación del momentum sin alcanzar sobrecompra sostenida, mientras que el ADX muestra debilitamiento en la tendencia previa, con líneas direccionales convergiendo, lo que indica menor fuerza direccional. La incapacidad del precio para sostenerse sobre 66944 mantiene vigente la presión de oferta en esa zona, mientras que el rango entre 66169 y 66944 concentra la acción actual del precio, con comportamiento lateral que podría mantenerse mientras no se observe una expansión clara de volatilidad fuera de ese rango.