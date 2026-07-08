Bitcoin cae mientras el dólar sube como refugio

Bitcoin cae 2.1% en la sesión de hoy, en un movimiento que conviene leer junto al del dólar, no por separado. Mientras el token retrocede, el dólar suma su segunda sesión consecutiva de alza como activo refugio, la combinación clásica de un episodio de aversión al riesgo, y no una señal de que la narrativa de bitcoin como cobertura haya cambiado. La escalada entre Estados Unidos e Irán es el detonante común detrás de ambos movimientos.

El dólar sube como refugio, bitcoin cae como activo de riesgo

Fuente: xStation5.

El índice del dólar subió hasta 0.3% el miércoles, encaminado a su mejor avance de dos días en más de una semana, después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos probablemente lanzaría nuevos ataques contra Irán. La escalada se produjo horas después de que Washington atacara instalaciones iraníes y revocara la exención que permitía a Teherán vender petróleo en los mercados globales, en respuesta a ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz. El dólar sigue beneficiándose de su condición de refugio duradero.

El petróleo saltó con fuerza, con el Brent tocando brevemente los 80 dólares, y las acciones retrocedieron a nivel global, aunque el S&P 500 recortó pérdidas después de que el propio Trump señalara que no cree que la guerra vuelva a estallar de lleno, las acciones de semiconductores incluso avanzaron en medio de la turbulencia. Bitcoin, en cambio, no recortó su caída, un comportamiento consistente con su rol como activo de riesgo en episodios de aversión aguda, más que como cobertura frente a la incertidumbre geopolítica.

Las apuestas por una Fed más dura ganan terreno

El salto del petróleo reavivó los temores de inflación, lo que llevó a los mercados de dinero a aumentar sus apuestas por un alza de la Fed en octubre. Las minutas de la reunión de junio, publicadas el miércoles, mostraron que algunos funcionarios plantearon la posibilidad de subir tasas en esa reunión, aunque finalmente respaldaron mantenerlas sin cambios, en un contexto de creciente preocupación por la inflación justo cuando las dudas sobre el mercado laboral empezaban a ceder. Las preocupaciones por la inflación volvieron a estar en juego, y con ellas, la Fed.

Los datos de posicionamiento respaldan, por ahora, el sesgo alcista sobre el dólar, el optimismo de los operadores globales tocó su nivel más alcista desde 2015, con apuestas por un dólar más fuerte cercanas a 40.000 millones de dólares al 30 de junio, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos.

El gráfico horario muestra a bitcoin cotizando en 61.958.2, por debajo de la SMA(50), que funciona como resistencia de corto plazo, aunque todavía por encima de la SMA(200). El RSI se ubica en zona neutral con sesgo bajista, mientras el ADX confirma una tendencia bajista de corto plazo ya definida.

Fuente: xStation5.

El precio se mueve dentro de una cuña formada por una línea de tendencia bajista que conecta los máximos desde el 21 de junio y una línea de tendencia alcista que conecta los mínimos desde el 24 de junio, con una zona de consolidación previa entre 60.153 y 60.731 que actuó como base antes del repunte de comienzos de julio hacia 64.317.

El soporte inmediato se ubica en 61.531.7, con niveles adicionales en 61.143.2 y 60.362.0, mientras la resistencia más cercana está en 62.212.5, seguida de 62.763.8. En conjunto, el sesgo técnico de corto plazo es bajista dentro de la cuña, consistente con el deterioro en el apetito por riesgo derivado de la escalada geopolítica.