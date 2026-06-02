Bitcoin cae un 3% hasta los 68,000 dólares en medio de la debilidad estacional del mercado de criptomonedas

Bitcoin cae hoy hasta alrededor de los 68,000 dólares, su nivel más bajo desde finales de marzo, mientras los indicadores técnicos continúan apuntando a una fuerte presión vendedora. La mayor criptomoneda del mundo está entrando en el históricamente débil período de verano con una pronunciada caída que también está afectando a Ethereum y a otros activos digitales de menor tamaño. Ayer, el mercado recibió presión adicional por la noticia de que Strategy (MSTR.US) vendió Bitcoin por primera vez desde 2022.

Bitcoin (Intervalos D1 y W1)

La acción del precio de Bitcoin continúa señalando debilidad. En el gráfico diario, la criptomoneda ha roto por debajo de una formación triangular, un desarrollo que podría aumentar los riesgos bajistas hacia el mínimo local cercano a los 60,000 dólares. Una ruptura por debajo de esa zona de soporte reforzaría el escenario bajista y podría abrir la puerta a una caída más profunda hacia la zona de los 40,000 dólares, donde se encuentran varias métricas on-chain importantes, incluyendo el Realized Price y el denominado Delta Price.



Fuente: xStation5



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Si la corrección actual replicara el ciclo anterior de forma casi idéntica, el posible suelo podría surgir alrededor de los 45,000–47,000 dólares por Bitcoin, potencialmente antes de finales de junio. Por otro lado, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ya se está acercando a territorio de sobreventa, situándose actualmente cerca de 37.

Históricamente, los principales mínimos de ciclo en el marco temporal semanal se han producido con niveles de RSI significativamente más bajos. Durante el mercado bajista de 2022, el RSI cayó cerca de 20 antes de que Bitcoin estableciera un mínimo duradero. Sin embargo, durante el desplome del mercado en marzo de 2020, el indicador tocó fondo cerca de 34, lo que sugiere que las lecturas actuales están comenzando a aproximarse a niveles asociados con períodos previos de estrés extremo en el mercado.



Fuente: xStation5