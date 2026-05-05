Bitcoin intenta algo más serio que un simple rebote

vuelve a estar en una zona donde elobliga a mirarlo con respeto. No porque haya hecho una locura vertical aislada, sino porque empieza a reunir varias piezas que, juntas, suelen aparecer cuando elcambia de tono: recuperación de niveles importantes, regreso del, cierre de cortos y una mejora clara delde

Lo primero que conviene entender es que este tramo no nace en el vacío. Bitcoin ha vuelto a colocarse por encima de 80.000 dólares, y ese nivel no es solo una cifra bonita: es una frontera psicológica y táctica. La recuperación de esa zona ha coincidido con un entorno de mayor apetito por riesgo, favorecido por cierta relajación del miedo geopolítico, y con una fuerte liquidación de posiciones cortas, estimada en torno a 270 millones de dólares en el salto reciente. Eso explica parte de la violencia del movimiento. No todo es dinero nuevo enamorado de Bitcoin; también hay bastante vendedor atrapado recomprando a mercado.

Aun así, reducir el rally solo a un short squeeze sería quedarse corto. Detrás hay una segunda capa mucho más importante: el regreso del dinero institucional. En abril, los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron alrededor de 2.440 millones de dólares en entradas netas, muy por encima de marzo y en lo que varias fuentes describen como el mejor mes de entradas del año. Ese dato es relevante porque cambia la calidad del movimiento. Cuando el rebote se apoya en flujos de ETF, el mercado tiende a tener una base algo más seria que cuando solo sube por euforia minorista o por pura liquidación de cortos.

Además, empieza a haber un apoyo adicional desde el frente regulatorio. El mercado ha recibido bien los avances legislativos en Estados Unidos sobre estructura de mercado cripto y stablecoins, y eso ha ayudado a que el sector vuelva a cotizar con algo menos de descuento político. No es el motor principal, pero sí un viento de cola útil en una fase como esta, donde la confianza se reconstruye poco a poco.

Desde el punto de vista técnico, la lectura mejora bastante. A corto plazo, la zona importante a vigilar está en torno a 81.000 dólares, que es el último máximo relevante que el mercado necesita respetar o recuperar con claridad para seguir pensando en continuidad. Mientras Bitcoin se mantenga por encima de esa franja en la operativa táctica, sigue siendo interesante buscar retrocesos alcistas en lugar de anticipar giros bajistas por puro miedo. La lógica aquí es sencilla: cuando un activo rompe una zona importante y luego la convierte en soporte o en referencia de control, la tendencia gana credibilidad. Si esa zona se pierde con rapidez, el movimiento se enfría. Si se respeta, el mercado sigue mandando una señal de fortaleza.



Fuente: xStation5

Y aquí entra la parte más interesante del análisis: la estructura de medio plazo también está mejorando. En gráfico de 4 horas, lo que se empieza a ver ya no es solo un rebote caótico desde mínimos, sino un proceso de reconstrucción. Bitcoin viene consolidando sobre niveles que hace unas semanas parecían improbables, y esa consolidación, en vez de parecer fatiga, empieza a parecer aceptación de precios más altos. Esa diferencia importa mucho. Un mercado débil rebota y devuelve rápido. Un mercado que quiere cambiar de sentimiento rebota, consolida y empieza a sostener.

En gráfico diario también empieza a cambiar algo importante: el sentimiento. No porque todo esté resuelto, sino porque Bitcoin está dejando atrás la estructura rota que arrastraba desde los meses anteriores y ha empezado a romper líneas de tendencia que venían limitando la recuperación. Esa clase de ruptura, cuando además va acompañada por consolidación por encima de niveles interesantes, suele ser una señal bastante más útil que una vela espectacular aislada. El mercado ya no parece estar reaccionando solo por impulso. Empieza a aceptar la subida.



Fuente: xStation5

Ahora bien, aquí conviene meter una dosis de realidad. Bitcoin sigue muy por debajo de sus máximos históricos de 2025, y varias fuentes insisten en que el “criptoinvierno” no puede darse por terminado solo porque se haya recuperado la zona de 80.000. La subida es seria, sí, pero el activo todavía necesita demostrar continuidad. De momento, el mercado está reconstruyendo confianza; todavía no ha entrado en una fase donde se pueda hablar con total tranquilidad de tendencia alcista limpia y madura.

El mayor enemigo del rally sigue siendo el mismo de siempre: el entorno macro. Si las yields vuelven a tensarse y el mercado entra otra vez en modo defensivo, Bitcoin puede perder tracción. A finales de abril ya se insistía en que el aumento de las rentabilidades de los bonos estadounidenses podía limitar el recorrido de BTC, precisamente porque los activos sin flujo de caja sufren más cuando el mercado puede obtener rentabilidad elevada en deuda pública. Así que sí, Bitcoin mejora, pero sigue dependiendo bastante del tono general de riesgo y de las condiciones financieras.

Por eso la hoja de ruta táctica es bastante limpia. Mientras el precio se mantenga por encima de 81.000 en el corto plazo y siga consolidando por encima de niveles relevantes, el escenario favorece buscar continuidad alcista en retrocesos. La estructura de 4 horas empieza a tener mejor aspecto, el sentimiento diario ha cambiado, se han roto líneas de tendencia y el mercado ya no se comporta como un activo herido, sino como uno que intenta reorganizarse al alza. Si pierde con rapidez las zonas recuperadas, tocará enfriar el discurso. Pero, de momento, la lectura ha mejorado de forma clara.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.