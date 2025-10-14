Bitcoin pierde impulso y cae a 111.000 USD 📉 El Ethereum retrocede un 3%

Bitcoin y Ethereum retroceden tras el fallido intento de rebote, en un contexto de sentimiento debilitado en Wall Street y nuevas posiciones cortas de gran volumen en el mercado cripto. El precio de Bitcoin vuelve a acercarse a los 111.000 USD, y la corrección actual sugiere que los bajistas podrían intentar poner a prueba los mínimos recientes en torno a 108.000 USD. El deterioro del ánimo inversor en los mercados estadounidenses se suma a las presiones.

Además, la dirección de ballena 0xb317, conocida por su apuesta corta de 192 millones de dólares sobre BTC abierta justo antes del tuit de Donald Trump el viernes, ha abierto una nueva posición corta por 163 millones de dólares.

La operación presenta actualmente una ganancia no realizada de unos 5 millones, con precio de liquidación en 125.500 USD. Este movimiento ha avivado las especulaciones sobre posible información privilegiada vinculada a dicha dirección.

Fuente: xStation5

En cuanto a Ethereum, el token ha caído por debajo del nivel clave de 4.000 USD, sin lograr romper la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) para recuperar un impulso alcista sostenido. El soporte principal se encuentra ahora en torno a los 3.600 USD (EMA200).

Fuente: xStation5

Los flujos hacia los ETF de Bitcoin fueron negativos el viernes y el lunes, con salidas por 326 millones de dólares, lo que refleja la pérdida de confianza institucional a corto plazo.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

